彭斯批拜登「為中國當啦啦隊」 在華遭遇斷播

現任美國副總統彭斯與其民主黨挑戰者哈裡斯（Kamala Harris，中文名賀錦麗）在10月7日針對新冠疫情及其導致的經濟下滑等議題進行了激烈的電視辯論。

CNN等媒體對這場電視辯論進行了直播。據德新社報道，當彭斯在辯論中開始批評中國時，在中國CNN的電視信號出現異常。報道稱，當彭斯稱新冠疫情應該歸咎於中國時，聲音突然間沒有了，電視畫面上出現「信號異常，馬上回來」的字樣。

在推特上，加拿大《環球郵報》駐北京的通訊員萬德山（Nathan VanderKlippe）也發布了電視信號中斷的內容。

當時，彭斯抨擊中國和世衛組織沒有誠實對待美國人民，在2月中旬之前一直不允許我們的人員進入中國、獲得信息，他同時稱贊總統川普以強硬的態度面對中國，同時抨擊拜登「為中國當啦啦隊」（cheerleading for China）。他還稱，我們會讓中國對其所作所為負責。

哈裡斯則隨後回擊稱，川普政府的對華視角和對華政策導致了美國人民生命的失去、就業流失、聲譽下滑。她抨擊了川普對中國失敗的貿易戰，在講到美國聲譽下滑，她說，皮尤研究所的調查顯示，如今美國之前盟友國家的首腦對中國領導人習近平的尊重程度，甚至高於川普。

據德新社報道，在進行到下一個辯論話題時，CNN在中國的電視信號重新回復。報道稱，當美國的頻道播放批評中國內容時，中方審查者對這些內容進行封鎖是慣用的手段。以前，屏幕都是直接變黑，而最近幾個月以來，開始出現信號異常的畫面。

在中國，只有少數地方--比如，一些外籍人士家中、國際酒店、學術機構、特定的機關部委--可以通過衛星電視收看CNN。

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