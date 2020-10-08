快訊

諾貝爾文學獎揭曉 美國詩人葛綠珂獲桂冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彭斯批拜登「為中國當啦啦隊」 在華遭遇斷播

德國之聲 / 德國之聲
現任美國副總統彭斯與其民主黨挑戰者哈裡斯（Kamala Harris，中文名賀錦麗）在10月7日針對新冠疫情及其導致的經濟下滑等議題進行了激烈的電視辯論。圖／德國之聲中文網
現任美國副總統彭斯與其民主黨挑戰者哈裡斯（Kamala Harris，中文名賀錦麗）在10月7日針對新冠疫情及其導致的經濟下滑等議題進行了激烈的電視辯論。圖／德國之聲中文網

現任美國副總統彭斯與其民主黨挑戰者哈裡斯（Kamala Harris，中文名賀錦麗）在10月7日針對新冠疫情及其導致的經濟下滑等議題進行了激烈的電視辯論。

CNN等媒體對這場電視辯論進行了直播。據德新社報道，當彭斯在辯論中開始批評中國時，在中國CNN的電視信號出現異常。報道稱，當彭斯稱新冠疫情應該歸咎於中國時，聲音突然間沒有了，電視畫面上出現「信號異常，馬上回來」的字樣。

在推特上，加拿大《環球郵報》駐北京的通訊員萬德山（Nathan VanderKlippe）也發布了電視信號中斷的內容。

當時，彭斯抨擊中國和世衛組織沒有誠實對待美國人民，在2月中旬之前一直不允許我們的人員進入中國、獲得信息，他同時稱贊總統川普以強硬的態度面對中國，同時抨擊拜登「為中國當啦啦隊」（cheerleading for China）。他還稱，我們會讓中國對其所作所為負責。

哈裡斯則隨後回擊稱，川普政府的對華視角和對華政策導致了美國人民生命的失去、就業流失、聲譽下滑。她抨擊了川普對中國失敗的貿易戰，在講到美國聲譽下滑，她說，皮尤研究所的調查顯示，如今美國之前盟友國家的首腦對中國領導人習近平的尊重程度，甚至高於川普。

據德新社報道，在進行到下一個辯論話題時，CNN在中國的電視信號重新回復。報道稱，當美國的頻道播放批評中國內容時，中方審查者對這些內容進行封鎖是慣用的手段。以前，屏幕都是直接變黑，而最近幾個月以來，開始出現信號異常的畫面。

在中國，只有少數地方--比如，一些外籍人士家中、國際酒店、學術機構、特定的機關部委--可以通過衛星電視收看CNN。

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

美國大選 川普 拜登

延伸閱讀

美大選民調兩極化 搖擺州難分勝負

川普染疫出院後 將首度電視上現身

【即時短評】潘斯的對手不是賀錦麗 是豬隊友川普

副總統辯論／潘斯避談川普染疫 賀錦麗不說拜登健康

相關新聞

【2020美國大選】潘斯展現老練自信 最大的弱點是川普

如果想看熱鬧，期待大吵一架的人，周四上午可能要失望了，比起上一場的總統辯論，這場美國副總統候選人辯論的雙方有風度多了，而且也談到問題的實質，美國總算回到正常的政治，潘斯與賀錦麗才像是兩位總統候選人之間的辯論。

彭斯批拜登「為中國當啦啦隊」 在華遭遇斷播

現任美國副總統彭斯與其民主黨挑戰者哈裡斯（Kamala Harris，中文名賀錦麗）在10月7日針對新冠疫情及其導致的經濟下滑等議題進行了激烈的電視辯論。

川普染疫出院後 將首度電視上現身

美國總統川普仍被困在白宮中，接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的治療，由於他因應疫情的方式嚴重打擊選情，他今天...

美副總統辯論後 市場反應跟川普拜登辯後有何不同？

金融市場對美國東部時間7日晚間舉行的副總統大選辯論反應平靜，迥異於上月底首場總統大選辯論會後激起市場騷動與波動。這回市場...

【即時短評】潘斯的對手不是賀錦麗 是豬隊友川普

這次美國總統選舉唯一一場副總統辯論，副總統潘斯的對手不是民主黨副總統候選人賀錦麗，而是美國總統川普。川普製造的政治及施政...

副總統辯論／潘斯避談川普染疫 賀錦麗不說拜登健康

副總統辯論7日晚間9時在猶他州鹽湖城猶他大學(University of Utah)金斯柏瑞禮堂(Kingsbury Hall)展開，為時90分鐘；副總統潘斯和民主黨副總統候選人賀錦麗雖未如川普與拜登在第一場總統候選人辯論般火花四射甚至失控，但雙方數度迴避主持人問題，只挑自己想說的答。

大勢已去? 共和黨金主轉向 「棄川普保參院」

總統大選進入倒數，川普總統連任希望卻日漸渺茫，包括政治捐款金主、說客及選舉運作幕僚在內的共和黨陣營人士，紛紛見風轉舵，改採「棄川普，保參院」策略，目標在於確保未來新總統拜登上台之後，共和黨還能在參議院維持多數優勢。

潘斯辯論的主要任務 收拾川普上次的爛攤子

副總統潘斯7日與民主黨副總統候選人賀錦麗進行唯一一場辯論，而清理川普總統上周辯論時留下的爛攤子，是他的重要任務。

不搶拜登風頭 賀錦麗趨低調減少曝光粉絲失望

加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)被提名為民主黨總統候選人拜登的副手後，政治上的公開露面和發聲都顯得相當低調，讓許多支持者和政治盟友失望，希望她能多露面爭取選票。

「快讓我簽」川普改口促紓困 控波洛西阻撓

川普總統6日宣布停止與民主黨協商規模2兆元的疫情紓困計畫，但到了7日早晨卻態度轉變，企圖挽回某些先前被他淘汰的項目，除了要求盡快發放1200元紓困現金給國人之外，川普還表示，願意為航空公司紓困，也願協助生意受到疫情重挫的小型企業。

敏感？潘斯辯論談中美關係 中國轉播立刻斷訊

2020年美國總統大選的副總統辯論會8日登場，有外媒駐中記者上推特表示，就在潘斯副總統開始批評中國應對疫情時，畫面就突然...

舌戰防疫經濟 美副手辯論回正軌沒大亂鬥

美國2020大選唯一一場副手候選人辯論，共和黨籍現任副總統潘斯今天與民主黨副總統候選人賀錦麗交鋒，舌戰防疫、經濟等議題。...

熱門新聞

潘斯、賀錦麗辯論迴避問題表現仍亮眼 BBC：美國人民成最大贏家

川普救選情打台灣牌？美台建交有可能是更大的10月驚奇

要讓全民享總統級待遇 川普：動用緊急授權 將免費提供實驗藥物

被嘲笑像大猩猩！日女整容100次變最強陪酒女 網傻：走火入魔

台微體ADR猛飆35% 獲澳洲核准初步試驗新冠藥物

拜登又變身「怪叔叔」？對年輕女孩說「想看長大的她們跳舞」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。