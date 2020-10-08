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川普救選情打台灣牌？美台建交有可能是更大的10月驚奇

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副總統辯論／潘斯避談川普染疫 賀錦麗不說拜登健康

世界日報 / 編譯陳韻涵郭宣含／綜合7日電

副總統辯論7日晚間9時在猶他州鹽湖城猶他大學(University of Utah)金斯柏瑞禮堂(Kingsbury Hall)展開，為時90分鐘；副總統潘斯和民主黨副總統候選人賀錦麗雖未如川普拜登在第一場總統候選人辯論般火花四射甚至失控，但雙方數度迴避主持人問題，只挑自己想說的答。

這場辯論由今日美國報(USA Today)華府分社主任蘇珊．佩吉(Susan Page)主持，川普總統在首場總統辯論之後不久確診新冠肺炎，引發各方緊張，7日的副總統辯論會的防疫規則也更加嚴格；所有與會者在活動前72小時需接受新冠肺炎篩檢，確認為陰性才能參加；所有人進入大樓前都必須量體溫並消毒手部。

潘斯插嘴 賀錦麗強硬反擊「我在講話」

觀眾分兩區入座，講台前安排少量貴賓席並維持距離，一般觀眾須戴口罩，樓座部分座位留空以保持社交距離。

根據有線電視新聞網(CNN)，辯論前30分鐘，賀錦麗談話逾13分半，多於潘斯的近12分半；賀錦麗回應時數度遭潘斯打斷，她至少兩次反擊並告知潘斯「我在講話」；主持人多次提醒潘斯時間限制。

新冠肺炎 賀稱川普若要大家打疫苗 她不會接種

佩吉在辯論開場提醒兩人保持禮貌，並稱兩分鐘回答時間不會遭任何人打斷，似乎暗指首場總統辯論的搶話情況；佩吉首先提出新冠肺炎議題，賀錦麗批評川普政府防疫失敗，「美國人親眼看到美國史上任何政府最大的失敗」；她前兩分鐘多在攻擊川普政府，稱當局明知情況卻掩飾真相，並將戴口罩政治化。

潘斯強調政府防疫作為，並稱拜登團隊的防疫政策似乎「剽竊」當前川普政府措施；但他多次迴避回應白宮玫瑰園(Rose Garden)群聚染疫事件，只稱讚美國人的性與犧牲。

賀錦麗表示：「他們已經因為這個政府無能而犧牲了太多。」潘斯試圖插話，賀錦麗提醒：「副總統先生，我在說話，我在說話。」接著她說若國家過敏和傳染病研究院(NIAID)主任佛奇(Anthony Fauci)呼籲打疫苗，她會打；但若是川普要大家打疫苗，她不會接種。

總統年紀 兩人均不說總統候選人健康資訊

佩吉表示川普與拜登年紀分別為74和77歲，她提到兩人年齡與適任問題時，潘斯不管主持人提問與制止，執意說完上一個疫苗問題，他批賀錦麗削弱美國人對新冠疫苗的信心。

賀錦麗也不遑多讓，她跟潘斯均避談美國人是否該知道更多有關總統候選人的健康資訊。

經濟議題 潘斯不談氣候變遷 稱恢復116萬工作

賀錦麗說，拜登認為應該透過勞工和家庭來衡量經濟強勁程度，而川普則僅根據人們有多有富有來衡量。

賀錦麗說，這也就是川普為富人通過稅務優惠的原因，「結果造成2兆元赤字」；她強調，拜登就任首日就會廢除富人的稅務優惠，並投資潔淨能源、可再生能源，「國家需要相信科學並投資發展的時間到了。」

潘斯則完全迴避氣候變遷的話題，轉而強調川普政府如何在新冠肺炎重創經濟後，「已經恢復116萬個工作機會。」

賀錦麗批川普引發與中國的貿易戰，「你們輸了這場貿易戰，你們輸了」，大量製造業和農業人口因此破產；潘斯則批評拜登是「中國共產黨的啦啦隊長」。

美國大選 川普 拜登

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