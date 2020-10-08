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大勢已去? 共和黨金主轉向 「棄川普保參院」

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
總統大選進入倒數，川普總統連任希望卻日漸渺茫。(美聯社)
總統大選進入倒數，川普總統連任希望卻日漸渺茫。(美聯社)

總統大選進入倒數，川普總統連任希望卻日漸渺茫，包括政治捐款金主、說客及選舉運作幕僚在內的共和黨陣營人士，紛紛見風轉舵，改採「棄川普，保參院」策略，目標在於確保未來新總統拜登上台之後，共和黨還能在參議院維持多數優勢。

新聞網站野獸日報(Daily Beast)分析，幾位重量級共和黨金主表示，過去幾周以來，已經把捐款資源轉到放在正在角逐聯邦參議員選舉的共和黨候選人身上；因為川普選情不但未見起色，還每下愈況，波及其他共和黨候選人，選舉募款成果無法比美民主黨對手。

一位知名共和黨金主便說，支持共和黨的政治金主之間，現在根本沒人討論贊助川普，「大家所討論的都是如何保住參議院席次。」

前任共和黨眾議院全國委員會(National Republican Congressional Committee)主席、前任維吉尼亞州聯邦眾議員戴維斯(Tom Davis)日前便送了一份備忘錄，給現任共和黨眾議院全國委員會湯姆埃默(Tom Emmer)，分析如何向選民說明政府分權的優點；此即暗示如果民主黨執政，共和黨議員可以在國會成為制衡拜登的防線。

戴維斯透露，共和黨陣營在選前最後，必須考慮重新分配經費與資源，「到了這個時候，不得不做出困難抉擇。你必須讓選民了解，如果讓民主黨當家，某些代價是必須付出的。」

「很多選民多年以來一直投票給共和黨，直到川普出現為止。這些選民的理念並沒有改變，因此還是可以爭取得到，我們必須把論點說清楚。」戴維斯說，「也就是川普是可以拋棄的，可是共和黨掌控的參議員仍然要保住，才能監督拜登。」

報導也指出，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)最近這段時間的談話，讓共和黨陣營嗅出川普恐大勢已去的蛛絲馬跡，包括警告民主黨可能擴增最高法院大法官席次、波多黎各及華府特區可能升格為州以及刪除議事拖延(legislative filibuster)規定等。

一名共和黨選舉操盤手指出，麥康諾的談話已經為選後政治生態預做布局。

川普重要金主、賭場大亨韋恩(Steve Wynn)爆發性醜聞後一度低調，但今年又恢復捐款給川普競選募款組織「川普勝利委員會」(Trump Victory)，只不過金額不到50萬美元，與過去大手筆相較之下，顯得小巫見大巫。

美國大選 川普 拜登

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