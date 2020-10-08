潘斯辯論的主要任務 收拾川普上次的爛攤子

副總統潘斯7日與民主黨副總統候選人賀錦麗進行唯一一場辯論，而清理川普總統上周辯論時留下的爛攤子，是他的重要任務。

華爾街日報(WSJ)報導，潘斯會運用其中西部紳士的魅力，緩和川普的尖銳言詞；許多白宮盟友視潘斯為導正川普上次辯論失誤的最後希望，川普的失誤始於與白登辯論形同吵架，接著是在感染新冠病毒未痊癒前執意出院。

共和黨策士史塔茲曼(Rob Stutzman)說：「七天前，我認為副總統辯論是川普陣營重要契機，如今攸關存亡。」

作為川普的翻譯員角色，潘斯並不陌生；他四年來常透過廣告或大型演講，重新定義川普的議題並包裝川普對政敵的抨擊。

在7日於猶他州大學與賀錦麗的辯論，潘斯即運用這項策略。

在許多方面，潘斯可彌補川普不足之處：川普難以說明第二任期的議程，潘斯會填補此缺口；川普未能回應政府應對全球疫情爆發，潘斯則為當局辯護；白登看似躲過川普砲火，但潘斯盟友認為，他重新定義了民主黨候選人。

前白宮官員說，「副總統做到川普未竟之事，川普只顧衝著白登吼，潘斯做得更好。」

共和黨全國委員會(RNC)前主席史蒂爾(Michael Steele)說：「人人都說投給總統，但精確地說，這兩位副總統候選人較以往更可能當總統。」

國家廣播公司(NBC)與WSJ在首場總統辯論後、川普確診送醫卻嚷嚷著要回白宮的周末進行，詢問選民誰較適任總統，結果顯示白登著支持率高於川普32個百分點。

鑑於川普在辯論會上不尊重主持人的脫序行徑，史蒂爾在辯論前即表示：「潘斯不會重蹈川普首場辯論的覆轍，他是有天賦的溝通者；坦白說，他在解釋政績方面，做得比總統要好。」

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