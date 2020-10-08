潘斯辯論的主要任務 收拾川普上次的爛攤子

副總統潘斯7日與民主黨副總統候選人賀錦麗進行唯一一場辯論，而清理川普總統上周辯論時留下的爛攤子，是他的重要任務。
華爾街日報(WSJ)報導，潘斯會運用其中西部紳士的魅力，緩和川普的尖銳言詞；許多白宮盟友視潘斯為導正川普上次辯論失誤的最後希望，川普的失誤始於與白登辯論形同吵架，接著是在感染新冠病毒未痊癒前執意出院。
共和黨策士史塔茲曼(Rob Stutzman)說：「七天前，我認為副總統辯論是川普陣營重要契機，如今攸關存亡。」
作為川普的翻譯員角色，潘斯並不陌生；他四年來常透過廣告或大型演講，重新定義川普的議題並包裝川普對政敵的抨擊。
在7日於猶他州大學與賀錦麗的辯論，潘斯即運用這項策略。
在許多方面，潘斯可彌補川普不足之處：川普難以說明第二任期的議程，潘斯會填補此缺口；川普未能回應政府應對全球疫情爆發，潘斯則為當局辯護；白登看似躲過川普砲火，但潘斯盟友認為，他重新定義了民主黨候選人。
前白宮官員說，「副總統做到川普未竟之事，川普只顧衝著白登吼，潘斯做得更好。」
共和黨全國委員會(RNC)前主席史蒂爾(Michael Steele)說：「人人都說投給總統，但精確地說，這兩位副總統候選人較以往更可能當總統。」
國家廣播公司(NBC)與WSJ在首場總統辯論後、川普確診送醫卻嚷嚷著要回白宮的周末進行，詢問選民誰較適任總統，結果顯示白登著支持率高於川普32個百分點。
鑑於川普在辯論會上不尊重主持人的脫序行徑，史蒂爾在辯論前即表示：「潘斯不會重蹈川普首場辯論的覆轍，他是有天賦的溝通者；坦白說，他在解釋政績方面，做得比總統要好。」
這次美國總統選舉唯一一場副總統辯論，副總統潘斯的對手不是民主黨副總統候選人賀錦麗，而是美國總統川普。川普製造的政治及施政...
副總統辯論7日晚間9時在猶他州鹽湖城猶他大學(University of Utah)金斯柏瑞禮堂(Kingsbury Hall)展開，為時90分鐘；副總統潘斯和民主黨副總統候選人賀錦麗雖未如川普與拜登在第一場總統候選人辯論般火花四射甚至失控，但雙方數度迴避主持人問題，只挑自己想說的答。
總統大選進入倒數，川普總統連任希望卻日漸渺茫，包括政治捐款金主、說客及選舉運作幕僚在內的共和黨陣營人士，紛紛見風轉舵，改採「棄川普，保參院」策略，目標在於確保未來新總統拜登上台之後，共和黨還能在參議院維持多數優勢。
副總統潘斯7日與民主黨副總統候選人賀錦麗進行唯一一場辯論，而清理川普總統上周辯論時留下的爛攤子，是他的重要任務。
加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)被提名為民主黨總統候選人拜登的副手後，政治上的公開露面和發聲都顯得相當低調，讓許多支持者和政治盟友失望，希望她能多露面爭取選票。
川普總統6日宣布停止與民主黨協商規模2兆元的疫情紓困計畫，但到了7日早晨卻態度轉變，企圖挽回某些先前被他淘汰的項目，除了要求盡快發放1200元紓困現金給國人之外，川普還表示，願意為航空公司紓困，也願協助生意受到疫情重挫的小型企業。
2020年美國總統大選的副總統辯論會8日登場，有外媒駐中記者上推特表示，就在潘斯副總統開始批評中國應對疫情時，畫面就突然...
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經濟學人上周末刊出的評論指出，川普與拜登競逐美國總統寶座，提及經濟政策時，川普總是大力發揮，指控拜登是個弱者，一旦讓拜登...
南華早報刊登澳洲格里菲斯大學（Griffith University）國際關係教授Kai He和國際關係高級講師Huiy...
「正常的政策辯論，已無法滿足美國選民『壞掉』的政治感官？」2020美國大選7日晚間在猶他州鹽湖城舉行了「副總統電視辯論會」，在選前倒數的最後27天，這也是現任副總統彭斯（Mike Pence）與民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris），在本屆選戰中的唯一一場「同台對決」。儘管兩人的辯論過程，遠比上個星期川普與拜登的「插嘴大亂鬥」來得守序、有禮與文明；但美國觀眾、特別是網路輿論，卻對於彭賀對決的「無聊乏味」感到明顯不耐，除了厭煩兩名副手對自家老闆的不斷吹捧；雙方不斷答非所問、顧左右而言他的技術性閃避，也讓美國觀眾陷入抽離。因此，許多新聞討論甚至集中在辯論現場不斷噴發的觀眾鼻涕聲，以及一隻亂入進棚、停在彭斯銀髮久駐不去的「搶眼大蒼蠅」。
美國副總統唯一一場電視辯論會於今天上午順利落幕，CNN即時民調顯示，59%受訪者認為賀錦麗表現比較好，只有38%受訪者認...
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