不搶拜登風頭 賀錦麗趨低調減少曝光粉絲失望

加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)被提名為民主黨總統候選人拜登的副手後，政治上的公開露面和發聲都顯得相當低調，讓許多支持者和政治盟友失望，希望她能多露面爭取選票。
在7日副總統候選人辯論後，賀錦麗又將在大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命聽證會上，展現嗆辣唇槍舌戰的長才。
賀錦麗不僅幫助拜登募款創紀錄，更幫助他在密爾瓦基、底特律和費城等搖擺州城市拉票，鎖定非裔和拉丁裔等少數族裔選民；賀錦麗雖然和拜登一同出現在電視廣告 ，但她有自己的一套行程，在過去副總統候選人中較為罕見。
55歲的她是77歲的拜登與流行文化的橋梁，不僅與藝人同場亮相，也透過非政治播客(Podcast)觸及更多群眾；她光是穿著Converse Chuck Taylor帆布鞋走下飛機的影片，就吸引數百萬次收看。
不過受到新冠肺炎疫情影響，拜登為凸顯川普防疫不力的戰略減少露面，賀錦麗也成為近幾任副總統候選人中曝光度最低的一位；但畢竟在拜登行程減少狀況下，她的曝光度也隨之減少，畢竟副手若喧賓奪主恐不利選情。
賀錦麗在退出總統初選時，支持率僅有30%出頭，但獲得拜登提名為副手後，她成為華府最力挺警察改革的政治人物之一，提議立法並且現身抗議現場，幫助她支持度回溫。
雖然拜登與賀錦麗的組合較受非裔群眾認同，但他們期待兩位候選人必須超越一般非裔政客，不過兩人尚未做出實際承諾。有大學生問她：「你要如何說服年輕非裔選民，這一票不是兩個爛蘋果中，選一個比較不爛的？」
賀錦麗說：「沒人理應該投給我們，我們必須靠自己的力量爭取選票。」
在下周參院司法委員會就大法官提名人巴瑞特的任命聽證會，她對巴瑞特的提問，更是會上讓人期待的時刻。
這次美國總統選舉唯一一場副總統辯論，副總統潘斯的對手不是民主黨副總統候選人賀錦麗，而是美國總統川普。川普製造的政治及施政...
副總統辯論7日晚間9時在猶他州鹽湖城猶他大學(University of Utah)金斯柏瑞禮堂(Kingsbury Hall)展開，為時90分鐘；副總統潘斯和民主黨副總統候選人賀錦麗雖未如川普與拜登在第一場總統候選人辯論般火花四射甚至失控，但雙方數度迴避主持人問題，只挑自己想說的答。
總統大選進入倒數，川普總統連任希望卻日漸渺茫，包括政治捐款金主、說客及選舉運作幕僚在內的共和黨陣營人士，紛紛見風轉舵，改採「棄川普，保參院」策略，目標在於確保未來新總統拜登上台之後，共和黨還能在參議院維持多數優勢。
副總統潘斯7日與民主黨副總統候選人賀錦麗進行唯一一場辯論，而清理川普總統上周辯論時留下的爛攤子，是他的重要任務。
加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)被提名為民主黨總統候選人拜登的副手後，政治上的公開露面和發聲都顯得相當低調，讓許多支持者和政治盟友失望，希望她能多露面爭取選票。
川普總統6日宣布停止與民主黨協商規模2兆元的疫情紓困計畫，但到了7日早晨卻態度轉變，企圖挽回某些先前被他淘汰的項目，除了要求盡快發放1200元紓困現金給國人之外，川普還表示，願意為航空公司紓困，也願協助生意受到疫情重挫的小型企業。
2020年美國總統大選的副總統辯論會8日登場，有外媒駐中記者上推特表示，就在潘斯副總統開始批評中國應對疫情時，畫面就突然...
美國2020大選唯一一場副手候選人辯論，共和黨籍現任副總統潘斯今天與民主黨副總統候選人賀錦麗交鋒，舌戰防疫、經濟等議題。...
經濟學人上周末刊出的評論指出，川普與拜登競逐美國總統寶座，提及經濟政策時，川普總是大力發揮，指控拜登是個弱者，一旦讓拜登...
南華早報刊登澳洲格里菲斯大學（Griffith University）國際關係教授Kai He和國際關係高級講師Huiy...
「正常的政策辯論，已無法滿足美國選民『壞掉』的政治感官？」2020美國大選7日晚間在猶他州鹽湖城舉行了「副總統電視辯論會」，在選前倒數的最後27天，這也是現任副總統彭斯（Mike Pence）與民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris），在本屆選戰中的唯一一場「同台對決」。儘管兩人的辯論過程，遠比上個星期川普與拜登的「插嘴大亂鬥」來得守序、有禮與文明；但美國觀眾、特別是網路輿論，卻對於彭賀對決的「無聊乏味」感到明顯不耐，除了厭煩兩名副手對自家老闆的不斷吹捧；雙方不斷答非所問、顧左右而言他的技術性閃避，也讓美國觀眾陷入抽離。因此，許多新聞討論甚至集中在辯論現場不斷噴發的觀眾鼻涕聲，以及一隻亂入進棚、停在彭斯銀髮久駐不去的「搶眼大蒼蠅」。
美國副總統唯一一場電視辯論會於今天上午順利落幕，CNN即時民調顯示，59%受訪者認為賀錦麗表現比較好，只有38%受訪者認...
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