不搶拜登風頭 賀錦麗趨低調減少曝光粉絲失望

加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)被提名為民主黨總統候選人拜登的副手後，政治上的公開露面和發聲都顯得相當低調，讓許多支持者和政治盟友失望，希望她能多露面爭取選票。

在7日副總統候選人辯論後，賀錦麗又將在大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命聽證會上，展現嗆辣唇槍舌戰的長才。

賀錦麗不僅幫助拜登募款創紀錄，更幫助他在密爾瓦基、底特律和費城等搖擺州城市拉票，鎖定非裔和拉丁裔等少數族裔選民；賀錦麗雖然和拜登一同出現在電視廣告 ，但她有自己的一套行程，在過去副總統候選人中較為罕見。

55歲的她是77歲的拜登與流行文化的橋梁，不僅與藝人同場亮相，也透過非政治播客(Podcast)觸及更多群眾；她光是穿著Converse Chuck Taylor帆布鞋走下飛機的影片，就吸引數百萬次收看。

不過受到新冠肺炎疫情影響，拜登為凸顯川普防疫不力的戰略減少露面，賀錦麗也成為近幾任副總統候選人中曝光度最低的一位；但畢竟在拜登行程減少狀況下，她的曝光度也隨之減少，畢竟副手若喧賓奪主恐不利選情。

賀錦麗在退出總統初選時，支持率僅有30%出頭，但獲得拜登提名為副手後，她成為華府最力挺警察改革的政治人物之一，提議立法並且現身抗議現場，幫助她支持度回溫。

雖然拜登與賀錦麗的組合較受非裔群眾認同，但他們期待兩位候選人必須超越一般非裔政客，不過兩人尚未做出實際承諾。有大學生問她：「你要如何說服年輕非裔選民，這一票不是兩個爛蘋果中，選一個比較不爛的？」

賀錦麗說：「沒人理應該投給我們，我們必須靠自己的力量爭取選票。」

在下周參院司法委員會就大法官提名人巴瑞特的任命聽證會，她對巴瑞特的提問，更是會上讓人期待的時刻。

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