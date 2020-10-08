「快讓我簽」川普改口促紓困 控波洛西阻撓

川普總統6日宣布停止與民主黨協商規模2兆元的疫情紓困計畫，但到了7日早晨卻態度轉變，企圖挽回某些先前被他淘汰的項目，除了要求盡快發放1200元紓困現金給國人之外，川普還表示，願意為航空公司紓困，也願協助生意受到疫情重挫的小型企業。

川普指控眾院議長波洛西及眾院民主黨團阻撓，在推文中寫道：「南西，動作快點，我等著簽！」

波洛西則毫不領情地反擊川普；她7日接受美國廣播公司(ABC)談話節目「觀點」(The View)訪問時說，川普斷然對疫情紓困計畫的協商喊停，無疑是犯下了「嚴重錯誤」。她說，川普鑄下大錯，共和黨國會議員也都跟著遭殃。

根據原訂行程，波洛西6日下午將與財政部長米努勤(Steven Mnuchin)針對紓困計畫進行電話協商，會前卻臨時從川普推文得知，協商已被取消。

波洛西也質疑川普朝令夕改的言行，是否與他感染新冠病毒之後使用藥物有關。美國廣播公司報導，波洛西在私人電話中對民主黨同僚說道：「類固醇會影響人的思緒。所以，我不知道川普在講什麼。」

川普6日晚間在推文寫道：「如果我收到發放給民眾1200元紓困現金支票的法案，經費將可以立刻送到偉大的人民手中。我現在就已經準備好，可以隨時簽署。波洛西，聽到了嗎？」

他在推文中也表示，願意為航空業者提供紓困計畫，也願意為小型企業提供貸款計畫。他寫道，參眾兩院應該立刻通過規模250億元的航空公司薪資保護(Airline Payroll Support)法案，以及規模1350億元的小型企業薪資保護計畫(Paycheck Protection Program for Small Business)法案。

他指出，「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)的剩餘經費，足以完全支撐這兩項法案。川普在推文中寫道：「把錢拿去。我現在就會簽字。」

川普6日宣布取消與民主黨協商後，股市應聲大跌，而川普7日在推文中改口之後，股市反應立即回升。

川普總統在6日晚重新推文，表示考慮給民眾的1200元單一紓困法案，「波洛西，聽到了嗎？」。(取自推特)

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