副總統辯論／潘斯學川普頻插嘴 賀錦麗：讓我把話講完
美國副總統候選人唯一一場辯論交鋒7日在猶他州鹽湖城舉行。兩人都頻頻插話，主持人為了阻止兩人甚至說：我很努力做到公平，讓你們有同樣的發言時間，但你們要尊重規則、發言順序。
被問到致死率比別國高，潘斯沒有直接回應。他稱，從第一天起，川普就把美國民眾的健康置於最重要位置，限制全球第二大經濟體中國的人民入境美國。但其實專家說入境限制已經太晚。他並指控拜登陣營副竊川普政府的防疫反應。
雖然今晚不如總統辯論會混亂，但潘斯發言屢屢超過時限，且打斷賀錦麗發言，後者回應：「副總統先生，我正在發言。我正在發言。」 她說：「由於本屆政府的無能，美國民眾犠牲太大。」
2020美國大選專題
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