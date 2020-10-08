副總統辯論／潘斯學川普頻插嘴 賀錦麗：讓我把話講完

「也許這會是唯一一場『充實』的辯論...？」2020美國總統大選的副總統辯論，將在美東時間7日晚間舉行，由現任副總統的共和黨彭斯（Mike Pence）對決民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）。繼上一回川普與拜登口水互噴的吵架王之戰、以及接續川普染疫的風向騷動後，由彭斯與賀錦麗兩位都以言詞鋒利、攻守合宜聞名的角色出戰，這場副總統辯論也被外界認為，可能會是針對實際政策面攻防最為明確的交鋒。雙方辯論的機鋒對陣，還有哪些精采可期之處和痛腳？

2020-10-08 09:29