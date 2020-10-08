拜登又變身「怪叔叔」？對年輕女孩說「想看長大的她們跳舞」

美國總統大選已剩不到一個月，民主黨的拜登對陣挑戰連任的總統川普。拜登曾被多次指控在言語和肢體上騷擾女性，因此有了「怪叔叔」的綽號，他在本周的造勢活動上對年輕女子言語輕佻，再度遭受批評。
福斯新聞報導，拜登（Joe Biden）周一在邁阿密舉辦造勢活動，他在活動結束後致詞，被民眾用手機捕捉到對著一群年輕女孩說：「我想看看這些漂亮的年輕女士，我也想看她們長大4歲後跳舞的樣子」，引來觀眾一陣大笑。鏡頭帶到他手指的方向，那邊確實有兩名少女。
這支影片在網路上引發熱議，再度帶出拜登「怪怪喬」（Creepy Joe）稱號的討論，這是反拜登者給他取的綽號，更有網友把它改成「怪叔叔拜登」（Creepy Uncle Joe），這稱號也曾經被對手川普拿來嘲諷。
拜登已經不是第一次因涉及性騷被批評，曾任民主黨國會議員助理的43歲女子艾米拉波斯（Amy Lappos）指控，她在2009年的一場私人住宅募款餐會上，被拜登用手摸臉及摩擦鼻子，認為非常不被尊重，呼籲拜登應該退選。
39歲的內華達州前州議員露西佛洛斯（Lucy Flores）也於今年4月指控，拜登在2014年一場選舉造勢活動中聞她的頭髮，並親吻後腦杓。
針對上述兩位女子的指控，拜登發出聲明，澄清自己從未故意對女性做出不當行為，但他會聽取投訴。支持拜登的人士表示，因為拜登有著如長輩般的溫情，這些很可能是右派惡搞人士企圖破壞他形象的手段。
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福斯新聞
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