打擊極右派陰謀論 臉書封殺匿名者Q帳號粉專

社群媒體龍頭臉書（Facebook）今天大動作封殺所有與極右翼陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）有關的帳號，試著在激烈的美國總統大選11月3日登場前，加強打擊假新聞。

為避免淪為欺騙或混淆選民的工具，重蹈2016年大選覆轍，臉書公司大舉移除臉書和旗下照片分享平台Instagram上的匿名者Q相關帳號。

路透社報導，一名自稱是川普政府內部的人士，以綽號Q在網路匿名發文，進而促成了陰謀論組織「匿名者Q」。他們毫無根據的核心主張是，川普在秘密主導行動打擊一支龐大戀童癖團體，而這個戀童癖團體成員包括重要民主黨人士和好萊塢菁英。

美國聯邦調查局（FBI）去年已發布報告，指匿名者Q有可能激勵「極端團體和個人從事犯罪或暴力行為」。

臉書今天在部落格貼文說：「我們將移除代表匿名者Q的粉專、群組和Instagram帳號，即使它們不包含暴力內容。」

貼文說，這項封殺令是針對與「在抗議活動中支持暴力行為的離線無政府主義團體、美國民兵組織和匿名者Q」有關的臉書和Instagram帳號。

臉書近來禁止刊登讚揚、支持或代表軍事化社會運動和匿名者Q的廣告；8月間臉書已移除數百個與匿名者Q有關的群組，並對另外近2000個團體實施限制，如今行動再升級。

批評人士說，臉書雖然宣布要封殺匿名者Q的煽動性內容，這類訊息仍在這個社群平台傳播。

反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）執行長葛林布拉特（Jonathan Greenblatt）說，臉書在旗下平台封殺匿名者Q帳號的決定，是該平台清除危險陰謀論極其必要的一步，即使行動時間稍嫌太晚。

「我們希望這是竭誠努力，以消除其平台上的仇恨和反猶太主義內容，而非又一次面對國會議員和公眾施壓而做出的直覺反應。」

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