打擊極右派陰謀論 臉書封殺匿名者Q帳號粉專

社群媒體龍頭臉書（Facebook）今天大動作封殺所有與極右翼陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）有關的帳號，試著在激烈的美國總統大選11月3日登場前，加強打擊假新聞。
為避免淪為欺騙或混淆選民的工具，重蹈2016年大選覆轍，臉書公司大舉移除臉書和旗下照片分享平台Instagram上的匿名者Q相關帳號。
路透社報導，一名自稱是川普政府內部的人士，以綽號Q在網路匿名發文，進而促成了陰謀論組織「匿名者Q」。他們毫無根據的核心主張是，川普在秘密主導行動打擊一支龐大戀童癖團體，而這個戀童癖團體成員包括重要民主黨人士和好萊塢菁英。
美國聯邦調查局（FBI）去年已發布報告，指匿名者Q有可能激勵「極端團體和個人從事犯罪或暴力行為」。
臉書今天在部落格貼文說：「我們將移除代表匿名者Q的粉專、群組和Instagram帳號，即使它們不包含暴力內容。」
貼文說，這項封殺令是針對與「在抗議活動中支持暴力行為的離線無政府主義團體、美國民兵組織和匿名者Q」有關的臉書和Instagram帳號。
臉書近來禁止刊登讚揚、支持或代表軍事化社會運動和匿名者Q的廣告；8月間臉書已移除數百個與匿名者Q有關的群組，並對另外近2000個團體實施限制，如今行動再升級。
批評人士說，臉書雖然宣布要封殺匿名者Q的煽動性內容，這類訊息仍在這個社群平台傳播。
反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）執行長葛林布拉特（Jonathan Greenblatt）說，臉書在旗下平台封殺匿名者Q帳號的決定，是該平台清除危險陰謀論極其必要的一步，即使行動時間稍嫌太晚。
「我們希望這是竭誠努力，以消除其平台上的仇恨和反猶太主義內容，而非又一次面對國會議員和公眾施壓而做出的直覺反應。」
「也許這會是唯一一場『充實』的辯論...？」2020美國總統大選的副總統辯論，將在美東時間7日晚間舉行，由現任副總統的共和黨彭斯（Mike Pence）對決民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）。繼上一回川普與拜登口水互噴的吵架王之戰、以及接續川普染疫的風向騷動後，由彭斯與賀錦麗兩位都以言詞鋒利、攻守合宜聞名的角色出戰，這場副總統辯論也被外界認為，可能會是針對實際政策面攻防最為明確的交鋒。雙方辯論的機鋒對陣，還有哪些精采可期之處和痛腳？
美國總統大選中，無論共和或民主黨，都希望爭取僅200萬的印裔美人選票，尤其是在關鍵搖擺州！以共和黨為例，川普持續推動打擊伊斯蘭恐怖主義就很對印裔選民的胃口，且川普與印度總理穆迪的交情甚篤。不過民主黨因副總統候選人賀錦麗有印度血統，加上民主黨一向對喀什米爾人權的關注，也在競爭印裔選票可有優勢。
在2020年大選首場總統候選人辯論會、川普確診新冠病毒住院之後，根據雅虎新聞(Yahoo News)與民調機構YouGov公布的最新聯合民調，川普大量流失三大區塊選民支持，這些選民迅速轉為支持民主黨候選人拜登，包括「對兩黨候選人都不喜歡的選民」、「2016年、2018年選舉時曾投給其他政黨的選民」、「受過大學教育的白人婦女選民」。
2016年的美國大選結果讓許多美國政情觀察者、甚至關注民調形勢的人大跌眼鏡，卻意外捧紅了位於中國浙江省的小城義烏。這個「全球最大的小商品批發市場」的商家在大選前接到大量川普周邊產品出口的訂單，因此商家們並不「看好」當時民調中保持領先的希拉里。結果，這群大平洋彼岸的「異國人」的「預測能力」卻勝過美國不少民調。
大選前唯一一場副總統候選人辯論會7日將在猶他州登場，美聯社分析五大重點；預期民主黨候選人賀錦麗將運用從政經歷和檢察官歷練的逼人詰問風格，展現政治鬥嘴能力，尋求擊潰對手；副總統潘斯則在聯邦疾病防治中心(CDC)確認他未與染疫的川普總統密切接觸後，已表明拒絕在辯論舞台上使用透明玻璃隔板。
美國共和黨副總統候選人潘斯明天將與民主黨對手賀錦麗進行辯論，疾管中心說，潘斯未曾與任何新冠肺炎確診患者有過密切接觸，包括...
上周驚傳確診新冠肺炎的美國總統川普，歷經3天住院治療後，於美東時間5日傍晚6點30分左右出院；在此之前，川普於推特上寫道，他將重返選戰，「我感覺好極了！別害怕新型冠狀病毒，別讓它支配你的生活。」
根據多家美國媒體和民調機構合作的最新民調，在第一場總統大選辯論和川普總統染疫後，民主黨候選人拜登在全國民調的領先擴大，並...
美國總統川普在自己確診新冠肺炎第六日，宣布停止暫停與民主黨國會議員協商疫情紓困法案，並說「我贏了（總統大選）之後才能談紓...
美國民主黨總統候選人拜登表示，只要美國總統川普新冠病毒檢測仍為陽性，就「不應該」舉行總統辯論。
根據周二（6日）公布的美國有線電視新聞網（CNN）民調，對於提振經濟的能力，美國總統川普不再領先對手拜登。
美國總統川普已指示代表官員停止與民主黨就經濟刺激方案進行協商，儘管數小時前，聯準會主席鮑爾才強烈呼籲擴大財政支出，以避免...
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