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美國大選關鍵少數 兩黨搶200萬印裔選票

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
無論川普或拜登都在爭取印度裔選民的關鍵少數選票。圖為拜登副手賀錦麗（Photo by Gage Skidmore on Wikinedia Commons under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license）
無論川普或拜登都在爭取印度裔選民的關鍵少數選票。圖為拜登副手賀錦麗（Photo by Gage Skidmore on Wikinedia Commons under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license）

美國總統大選中，無論共和或民主黨，都希望爭取僅200萬的印裔美人選票，尤其是在關鍵搖擺州！以共和黨為例，川普持續推動打擊伊斯蘭恐怖主義就很對印裔選民的胃口，且川普與印度總理穆迪的交情甚篤。不過民主黨因副總統候選人賀錦麗有印度血統，加上民主黨一向對喀什米爾人權的關注，也在競爭印裔選票可有優勢。

共和黨搶攻關鍵少數

根據《英國廣播公司》報導，兩大黨在大選中都在全力搶攻少數族群的選票，雖然根據民調，以亞裔美國人來看約有65%支持拜登、僅28%支持川普，但川普陣營也獲得不少印度選民的支持，尤其川普向來對伊斯蘭強硬的態度，也吸引許多印裔選民的支持。

以佛羅里達的賈旺德為例，他是個反伊斯蘭、有私人射擊場的佛羅里達印裔選民，就是川普的死忠支持者。《坦帕灣時報》提到，佛州的印裔美人數量比其他州還多，川普2016年在此僅險勝希拉蕊不到1%，因此任何少數族群都是川普與拜登想要爭取的對象，拜登近日也回防佛州，希望能拿下這關鍵的29張選舉人團票。

民主黨強力催票

拜登的副手賀錦麗雖然被多數選民定義為黑人（因為她父親是牙買加移民），不過她近來也開始強調與印度裔母親的互動，試圖將少數族群普遍支持民主黨的效應發揮到最大。有關印度的敏感議題還包括喀什米爾（與巴基斯坦有主權爭議），外界普遍認為在喀什米爾議題上，川普向來支持莫迪的表態對選情較有利。

不過從1988年就長期為民主黨募集選舉經費的印度移民克普爾受訪時透露，因為賀錦麗參選的關係，他從印裔美人募集到的捐款明顯變多，他認為民主黨在喀什米爾問題上，並不會輸給川普，雖然當地會有人權是否因紛爭受損的議題，不過民主黨也認知到喀什米爾之於印度，就像耶路撒冷之於猶太裔選民，也不會輕易觸碰。

近日川普確診，印度總理莫迪也是最早祝福川普早日康復的國際領袖，芝加哥還有印裔美籍選民幫川普祈福，這也對川普爭取少數族群支持有利。

在共和黨開始強力爭取少數族群選票下，民主黨這次大選要克服的挑戰，是要將少數族群的高支持率轉化為高投票率，例如鼓勵投票、協助取得選舉資格等。

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美國大選 川普 拜登

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