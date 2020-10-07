最新民調：川普大量流失3大區塊選民 迅速選為支持拜登

在2020年大選首場總統候選人辯論會、川普確診新冠病毒住院之後，根據雅虎新聞(Yahoo News)與民調機構YouGov公布的最新聯合民調，川普大量流失三大區塊選民支持，這些選民迅速轉為支持民主黨候選人拜登，包括「對兩黨候選人都不喜歡的選民」、「2016年、2018年選舉時曾投給其他政黨的選民」、「受過大學教育的白人婦女選民」。
這項民調進行的時間點，剛好是首場總統候選人辯論會舉行、川普染疫住院之後。雅虎新聞與民調機構YouGov以13個區塊研究登記選民支持意願，包括「郊區選民」、「拉丁裔選民」、「白人老年選民」等，分析選民的投票意願、是否認同川普施政及領導方向。
統計顯示，在「對兩黨候選人都不喜歡的選民」當中，拜登的支持度領先川普10%。「受過大學教育的白人婦女選民」當中，拜登支持度超過川普12%。而在「2016年、2018年選舉時曾投給其他政黨的選民」裡，拜登支持度則贏過川普16%。
這項最新民調呈現了對川普選情不利的趨勢。雅虎新聞指出，從數據分析看來，川普大量流失三大區塊選民，原因與拜登不太有關係，而是川普的個人因素，川普在辯論會上的脫序演出，加上輕忽新冠病毒導致白宮確診案例頻傳，都讓選民對川普越來越倒胃口。光是在「受過大學教育的白人婦女選民」當中，不支持川普的比率就從58%上升到63%。
交叉分析顯示，對兩黨候選人都不喜歡的選民當中，拜登所增加的支持選民，幾乎都是原本支持川普的川粉。在今年9月底至10月初期間，川普在這個區塊的支持度從24%跌至12%，其中流失的川粉有一半則說，將改挺除了民主黨、共和黨之外的第三勢力候選人，還有不少川粉則坦承，尚未決定要投票給誰。
根據多家美國媒體和民調機構合作的最新民調，在第一場總統大選辯論和川普總統染疫後，民主黨候選人拜登在全國民調的領先擴大，並...
在2020年大選首場總統候選人辯論會、川普確診新冠病毒住院之後，根據雅虎新聞(Yahoo News)與民調機構YouGov公布的最新聯合民調，川普大量流失三大區塊選民支持，這些選民迅速轉為支持民主黨候選人拜登，包括「對兩黨候選人都不喜歡的選民」、「2016年、2018年選舉時曾投給其他政黨的選民」、「受過大學教育的白人婦女選民」。
上周驚傳確診新冠肺炎的美國總統川普，歷經3天住院治療後，於美東時間5日傍晚6點30分左右出院；在此之前，川普於推特上寫道，他將重返選戰，「我感覺好極了！別害怕新型冠狀病毒，別讓它支配你的生活。」
2016年的美國大選結果讓許多美國政情觀察者、甚至關注民調形勢的人大跌眼鏡，卻意外捧紅了位於中國浙江省的小城義烏。這個「全球最大的小商品批發市場」的商家在大選前接到大量川普周邊產品出口的訂單，因此商家們並不「看好」當時民調中保持領先的希拉里。結果，這群大平洋彼岸的「異國人」的「預測能力」卻勝過美國不少民調。
美國民主黨總統候選人拜登表示，只要美國總統川普新冠病毒檢測仍為陽性，就「不應該」舉行總統辯論。
大選前唯一一場副總統候選人辯論會7日將在猶他州登場，美聯社分析五大重點；預期民主黨候選人賀錦麗將運用從政經歷和檢察官歷練的逼人詰問風格，展現政治鬥嘴能力，尋求擊潰對手；副總統潘斯則在聯邦疾病防治中心(CDC)確認他未與染疫的川普總統密切接觸後，已表明拒絕在辯論舞台上使用透明玻璃隔板。
美國共和黨副總統候選人潘斯明天將與民主黨對手賀錦麗進行辯論，疾管中心說，潘斯未曾與任何新冠肺炎確診患者有過密切接觸，包括...
美國總統川普在自己確診新冠肺炎第六日，宣布停止暫停與民主黨國會議員協商疫情紓困法案，並說「我贏了（總統大選）之後才能談紓...
根據周二（6日）公布的美國有線電視新聞網（CNN）民調，對於提振經濟的能力，美國總統川普不再領先對手拜登。
美國總統川普已指示代表官員停止與民主黨就經濟刺激方案進行協商，儘管數小時前，聯準會主席鮑爾才強烈呼籲擴大財政支出，以避免...
受到美國總統川普染疫影響，原定十五日舉行第二場總統辯論是否如期，成為關注焦點。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，川普競選...
感染新冠病毒的美國總統川普五日急忙出院，主因之一當然是僅剩不到一個月的選戰。美國媒體分析，川普染疫，讓政府對疫情應對不力...
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言