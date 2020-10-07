最新民調：川普大量流失3大區塊選民 迅速選為支持拜登

在2020年大選首場總統候選人辯論會、川普確診新冠病毒住院之後，根據雅虎新聞(Yahoo News)與民調機構YouGov公布的最新聯合民調，川普大量流失三大區塊選民支持，這些選民迅速轉為支持民主黨候選人拜登，包括「對兩黨候選人都不喜歡的選民」、「2016年、2018年選舉時曾投給其他政黨的選民」、「受過大學教育的白人婦女選民」。

這項民調進行的時間點，剛好是首場總統候選人辯論會舉行、川普染疫住院之後。雅虎新聞與民調機構YouGov以13個區塊研究登記選民支持意願，包括「郊區選民」、「拉丁裔選民」、「白人老年選民」等，分析選民的投票意願、是否認同川普施政及領導方向。

統計顯示，在「對兩黨候選人都不喜歡的選民」當中，拜登的支持度領先川普10%。「受過大學教育的白人婦女選民」當中，拜登支持度超過川普12%。而在「2016年、2018年選舉時曾投給其他政黨的選民」裡，拜登支持度則贏過川普16%。

這項最新民調呈現了對川普選情不利的趨勢。雅虎新聞指出，從數據分析看來，川普大量流失三大區塊選民，原因與拜登不太有關係，而是川普的個人因素，川普在辯論會上的脫序演出，加上輕忽新冠病毒導致白宮確診案例頻傳，都讓選民對川普越來越倒胃口。光是在「受過大學教育的白人婦女選民」當中，不支持川普的比率就從58%上升到63%。

交叉分析顯示，對兩黨候選人都不喜歡的選民當中，拜登所增加的支持選民，幾乎都是原本支持川普的川粉。在今年9月底至10月初期間，川普在這個區塊的支持度從24%跌至12%，其中流失的川粉有一半則說，將改挺除了民主黨、共和黨之外的第三勢力候選人，還有不少川粉則坦承，尚未決定要投票給誰。

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