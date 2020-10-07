副總統辯論7日登場！賀錦麗將施詰問功 潘斯拒透明隔板

大選前唯一一場副總統候選人辯論會7日將在猶他州登場，美聯社分析五大重點；預期民主黨候選人賀錦麗將運用從政經歷和檢察官歷練的逼人詰問風格，展現政治鬥嘴能力，尋求擊潰對手；副總統潘斯則在聯邦疾病防治中心(CDC)確認他未與染疫的川普總統密切接觸後，已表明拒絕在辯論舞台上使用透明玻璃隔板。

辯論重要性？

副總統辯論往往很少影響大選走向，但川普確診新冠肺炎並接受治療，拜登則可能成為美史上最老總統，副總統辯論的重要性隨之提升。

明講傷人，但潘斯或賀錦麗可能在總統任期尾聲代理總統職。

措施安全嗎？

2020大選唯一一場副總統辯論7日晚在猶他州立大學登場。共和黨潘斯副總統拒辯論現場有透明隔板。(美聯社)

潘斯兩周前未戴口罩出席白宮的大法官提名宣布典禮，會後川普等至少八名出席者確診。

潘斯應接受預防性隔離的呼聲四起，辯論委員會坦承有風險，拉開辯論者與主持人彼此的距離至12.25呎，架起玻璃擋板，不允許肢體接觸。

潘斯的幕僚長蕭特(Marc Short)反對使用玻璃擋板，認為其他防疫措施已夠充足，「若她想要，如果這樣讓她覺得自在，很歡迎她用隔板將自己包圍，這不需要。」

會場會有一小群觀眾，除了辯論者和主持人，任何拒戴口罩者會被趕出會場。

辯白宮防疫？

潘斯領導白宮防疫工作，卻造成逾21萬人喪命、白宮成為疫情熱區、川普政府也沒有縝密的全國抗疫策略。

潘斯將被迫回答川普淡化疫情威脅且不願意鼓勵人們戴口罩的舉措，潘斯擁有20年公職經歷，在許多方面比川普圓滑，他的應答令人期待。

激勵民主黨？

拜登難以激起部分民主黨人的熱情，但賀錦麗的亞非裔女性身分，光是站上辯論舞台就已締造歷史。

此次辯論成為她挽回拜登支持者的機會，尤其是民主黨難以策動的被動選民和非裔年輕人。

勢態強硬嗎？

副總統候選人會展現強硬勢態嗎？潘斯擔任副總統以來少有實際作為，但賀錦麗展現能力且願意做她想做的事。

她將以川普總統造成社會分裂、女性議題、新冠肺炎和最高法院提名人等議題攻訐潘斯，考量她加入競選團隊以來多保持低調，拜登陣營允許她開砲到何種程度，有待觀察。

2020大選唯一一場副總統辯論7日晚在猶他州立大學登場。檢察長背景的民主黨賀錦麗參議員將展現問案的風格。(美聯社)

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