川普染疫 潘斯代打造勢 防疫措施沒加強

川普染疫休養期間，造勢行程由副總統潘斯代打。潘斯5日出發前往猶他州前對媒體說：「接到總統跟我說即將出院返回白宮的同時，他也要我去猶他州。我們非常期待副總統候選人辯論會。」潘斯說：「這場選舉攸關重大，應該選誰也非常清楚。」

川普選舉陣營公關主任墨托(Tim Murtaugh)也指出，川普將會參加訂於15日舉行的下一場辯論會。他說：「川普的意思是要參加辯論。」

74歲的川普總統上周證實感染新冠病毒，並於2日住進華特里德國家軍醫院，5日晚間在尚未康復的情況下，離開醫院返回白宮。

雖然川普染疫，但川普選舉團隊卻堅稱，接下來幾場造勢活動的形式不會改變，並不會增設防疫安全措施。

川普出院前發表推文寫道：「我們很快就會恢復競選行程！」他在推文中也指出：「假新聞只會報導假民調。」川普住院期間，不少支持者穿戴印有「讓美國再度偉大」標語的服飾，揮舞美國國旗或川普選舉旗幟，在華特里德國家軍事醫學中心外圍守候。

川普競選團隊顧問米勒( Jason Miller)4日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，造勢大會工作人員將為與會者量體溫，並且提供口罩、手部酒精消毒凝膠，跟川普確診之前的防疫措施一模一樣。

米勒說，這些防疫措施一直都很安全，也很負責任，「我們從疫情初期就都這麼做」。

有線電視新聞網報導，米勒的談話反映出共和黨陣營認為造勢活動對於川普尋求連任的重要性。疫情期間，川普一度暫停傳統式的造勢活動，但由於民調數字嚴重落後於民主黨候選人白登，川普競選團隊終於恢復造勢行程。

第二場總統候選人辯論15日將在佛羅里達州邁阿密登場，地點為安德瑞恩亞施特表演藝術中心(Adrienne Arsht Center for the Performing Arts)。去年民主黨初選的首場辯論，就是在同一個場地舉行。

與第一場辯論不同的是，第二場辯論將以里民大會(town hall)形式舉辦。主辦單位總統辯論委員會(Commission on Presidential Debates)指出，來自邁阿密地區的民眾將有機會對川普、白登提問。

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