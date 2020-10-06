副總統辯論7日登場 最新民調：賀錦麗3%領先潘斯

2020年大選首場副總統候選人辯論會7日晚間即將登場，以往副總統辯論會被視為可有可無，但今年在川普總統染意新冠病毒後，副總統是否有能力接續帶領國家的重責大任變得格外重要。

副總統辯論會7日將在猶他州大學(University of Utah)舉行，主辦單位已加強防疫措施，規定所有人員必須在72小時內接受病毒檢測，結果呈現陰性才能進場，進入會場之後必須全程戴上醫療口罩，否則就會被要求離開，不接受使用布質口罩。

根據英國民調機構輿觀(YouGov)最新民調，民主黨副總統候選人賀錦麗的支持度，僅以3%微幅領先共和黨副總統候選人潘斯，這場辯論會的結果可說舉足輕重。

高齡74歲的川普與77歲的民主黨總統候選人拜登都是新冠肺炎的高風險群，無論最終由誰當選，今年選民都會比過去更放大檢視副總統的執政能力。

擁有全球把關最嚴密的美國總統都能感染新冠病毒，身為防疫總指揮的潘斯恐怕將面對賀錦麗犀利的質問，疫情處理不周和一連串的防疫破口將成為賀錦麗在辯論會上打擊的重點。

根據總統辯論委員會要求，所有人員必須在72小時內前往瑞斯-埃克爾斯體育場(Rice Eccles Stadium)接受鼻腔採樣與喉嚨採樣的病毒檢測，結果呈現陰性才能進場。這項規定適用於必須進入管制區內的媒體記者、急救人員、管理清潔人員、司機等。

有線電視新聞網(CNN)報導，主辦單位所安排的場地設置，副總統潘斯與民主黨副總統候選人、加州民主黨聯邦參議員賀錦麗的座位之間，相隔12呎。

輿觀民調指出，賀錦麗僅以48%的支持度，些微領先潘斯的45%；然而，在登記選民之中，兩人更是不分軒輊，46%的登記選民表示支持賀錦麗，45%支持潘斯，差距僅僅1%；此戰役對賀錦麗更是絕佳的表現機會，不僅為自己日後參選總統墊下良好的基石，更能彰顯她危機處理的能力。

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