拜登陣營謹慎防疫加強造勢 前進明尼蘇達州打夫人牌

儘管川普總統確診新冠肺炎，但進入大選倒數階段衝刺期，民主黨總統候選人拜登陣營以防疫為前提，加強造勢力道，同時打造重視防疫的好形象，期望穩住搖擺州選情。

拜登藉著川普的確診，向選民強票疫情的嚴重性；此外他不僅祝福川普早日康復，也撤下抨擊他的廣告。拜登表示：「這不只攸關政治，而是提醒我們不可忽略病毒的威脅；病毒不會無故消失，我們必須負起個人責任。」

拜登前幾個月因疫情考量鮮少舉辦公開造勢活動，但勞工節假期前後，搖擺州民主黨人士擔憂他能見度不足，因此他也親自展開造勢行程。不過與川普先前大規模造勢相比，拜登的活動強調安全第一，必須戴口罩和保持社交距離，並且限制參加人數。

民主黨籍路易斯安納州眾議員里奇蒙德(Cedric L. Richmond)就說：「他從第一天起就展現負責的態度，嚴正看太疫情。他沒有必要改變任何造勢模式，因為他一直都是以安全且合適的方式進行。」

拜登陣營3日也由佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)代為出征新罕布夏州出席造勢；拜登夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)同日也前往明尼蘇達州。

相較之下，川普先前保持一貫規模浩大的造勢，不僅不愛戴口罩，他更曾取笑拜登的防疫措施。但他的確診也讓人深感連美國總統也會染疫，更加正視疫情和戴口罩的重要性，為選情增添變數。

川普的防疫工作一直是左右選情的關鍵，而他的確診讓情勢變得更加危急且敏感。部分民主黨人士建議拜登持續主打疫情，但常失言的他對於川普健康狀況的言行必須更加謹慎。競選經理珍妮佛‧奧馬利‧狄隆(Jennifer O`Malley Dillon)就嚴格要求除非主管要求，不得在社群媒體發布川普病情相關貼文。

77歲的拜登日前才與川普進行辯論，雖然他和夫人目前篩檢呈陽性；但染疫後可能得等上幾天後，才會出現症狀並驗出陽性。

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