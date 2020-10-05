疫情導致通訊投票創新高 更多選票恐遭拒

新冠肺炎疫情導致採用通訊投票的選民人數創新高，不過第一次使用通訊投票發生錯誤的比率也隨之提高，可能使選票遭拒不被列入計算。

四年前的總統大選，就有約1%的通訊投票遭拒。最常見的理由為選票未能在期限內送達，或未在信封上簽名；也有人的簽名與州政府登記的簽名不符。

許多選民抱怨郵寄效率不彰，因此美國郵政(USPS)呼籲民眾至少在期限前一周將選票寄出。而在賓州，選民必須先將選票放入保密封套內，再放入郵寄用信封。上個月賓州最高法院判定，沒有使用保密封套的選票將被視為無效。

而在北卡羅來納州，截至上周四已有30萬名選民完成通訊投票，儘管如此，約有3.4%選票不符規定，比率稍高於四年前。

北卡選舉委員會主任凱倫‧貝爾(Karen Bell)就呼籲大眾：「許多人第一次使用通訊投票，出現錯誤也在預期之內。我們強烈建議選民仔細閱讀說明，確認符合所有規定。」

北卡和其餘30多個州，都允許若通訊投票有忘記簽名或簽名不符等特定錯誤，選民將有修正的機會。畢竟今年總統大選選情緊繃，少數選票可能就是影響勝負的關鍵。

佛羅里達大學政治學教授史密斯(Daniel Smith)研究發現，過去遭拒的選票，通常來自年輕人、無經驗或少數族裔選民，這些民眾較多是民主黨的票源。

今年選舉根據美聯社在22州的統計，截至上周五已有超過210萬人使用通訊投票，9萬4000餘人親自到場投票。美聯社資料也顯示，在佛羅里達州和北卡州等關鍵地區，通訊投票的民主黨註冊選民多於共和黨選民。

目前兩黨在多個州的投票規定上大打法律戰，雙方陣營也誓言嚴格監督投票和開票過程。共和黨反對修正投票規則，減少舞弊和造成混淆；民主黨呼籲修訂以郵戳日期為憑等規則，避免較晚送達的選票被拒。

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