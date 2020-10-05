尼克森、雷根都曾拿下…共和黨加州衝刺 盼多贏眾院席次

過去幾屆選舉都在加州出師不利的共和黨，期盼這次眾院選舉能贏回幾個席次，但前提是候選人要能跨越加州選民普遍對
總統感到厭惡的障礙。從投票趨勢的大環境條件來看，身為全美人口第一大的加州，根本就是民主黨鐵票倉的最佳典範，讓共和黨候選人面臨嚴峻考驗。 川普
2020年總統大選的加州選情，到目前可以說大局已定。2016年，川普在加州輸了民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓約400萬票，這次似乎相同狀況將再度重演，敗給民主黨候選人
。拜登的副手搭檔、加州聯邦參議員賀錦麗則占了地利優勢。 拜登
共和黨方面認為今年在加州有機會放手一搏的原因在於，2018年期中選舉雖然民主黨在幾個加州選區獲勝，但如今這些選區民怨四起。夾在洛杉磯與聖地牙哥之間的橘郡(Orange County)，過去共和黨選舉曾有輝煌紀錄，倘若今年加把勁應有成功機會。
為了爭取選民支持，共和黨候選人把政見重點放在檢討州政府的權力不對等，並把加州各大城市長期以來無法解決的遊民問題，歸咎於州政府絕大多數的民主黨官員頭上。另外，可能繼續一路調漲的高稅率，讓各行各業幾乎停擺、從健身房到海灘、公園通通關閉的州政府抗疫措施，都是共和黨候選人的主打議題。
加州選民從5日起將可提早投票(early voting)，共和黨候選人的訴求是否獲得選民實際支持，仍待觀察。在歷年來的總統大選中，加州民主黨員的投票率極為踴躍，最高法院大法官提名所引發的爭議，是否對選民投票意願造成影響，也為共和黨候選人的勝算帶來變數。
前總統尼克森、雷根都靠加州走上政治生涯高峰，從1952年到1988年的10次總統大選裡，共和黨總統候選人有九次拿下加州。然而，隨著人口結構改變，加州政治生態也出現轉變，目前在州眾議院的53席當中，共和黨只占七席，從2006年以來的每一場全州選舉，共和黨則是屢戰屢敗。
今年國會選舉，加州共和黨籍候選人試捲土重來。圖為加州第48國會選區的共和黨候選人Michelle Steel。(美聯社)
過去幾屆選舉都在加州出師不利的共和黨，期盼這次眾院選舉能贏回幾個席次，但前提是候選人要能跨越加州選民普遍對川普總統感到厭惡的障礙。從投票趨勢的大環境條件來看，身為全美人口第一大的加州，根本就是民主黨鐵票倉的最佳典範，讓共和黨候選人面臨嚴峻考驗。
2020-10-05 15:13
儘管川普總統確診新冠肺炎，但進入大選倒數階段衝刺期，民主黨總統候選人拜登陣營以防疫為前提，加強造勢力道，同時打造重視防疫的好形象，期望穩住搖擺州選情。
2020-10-05 15:11
新冠肺炎疫情導致採用通訊投票的選民人數創新高，不過第一次使用通訊投票發生錯誤的比率也隨之提高，可能使選票遭拒不被列入計算。
2020-10-05 15:09
路透在川普總統確診後，於全美透過線上調查發現，民主黨總統候選人拜登民調領先10個百分點；國家廣播公司與華爾街日報(NBC/WSJ)民調顯示，拜登在全美領先擴大到14個百分點；哥倫比亞廣播公司(CBS News)民調則顯示，兩人在俄亥俄州不分軒輊，但拜登在賓州領先。
2020-10-05 15:09
在美國總統川普確診後，民主黨的拜登強打疫情牌並表示，他才能帶領美國戰勝新冠肺炎。美總統大選進入1個月倒數，雖然總統川普確診獲得了不分黨派的祝福，但民主黨的選戰策略更集中到處理疫情的方向，將拜登塑造成能有效帶領行政部門抗疫的最佳人選，但川普陣營也不甘示弱，反擊拜登陣營太
2020-10-05 13:53
美國總統大選投票日僅剩一個月，川普與拜登也在各個議題上針鋒相對。川普總統在競選過程中多次批判中國，在今年年中開始因為疫情逐漸加大對中國的批判，進而在國防、科技、人權等議題上也增加對中國的指責，力道與頻率簡直可比四年前說要在墨西哥邊境蓋牆。
2020-10-05 13:17
美國總統川普在離總統大選僅32天時，確診罹患新冠肺炎，引發各界對選舉產生諸多聯想。
2020-10-05 10:17
華爾街日報/NBC新聞民調顯示，在第一場美國總統大選辯論會後，民主黨總統候選人拜登領先美國總統川普14個百分點，隨後川普...
2020-10-05 08:53
美國總統川普確診新冠肺炎，多位近期與他近距離接觸人士也相繼確診。民主黨總統候選人拜登陣營今天表示，29日曾與川普同台辯論...
2020-10-05 08:42
美國大選將於11月3日舉行，總統川普卻在近日宣布確診染疫，消息震撼全球。一份最新的智庫民調則預測，川普可望拿下320張選...
2020-10-05 03:39
根據四日公布的民調，美國民主黨總統候選人拜登在大選倒數一個月之際，民調支持度領先現任總統川普擴大到十個百分點；而且多數民...
2020-10-05 00:37
曾參選民主黨總統候選人的楊安澤以及加州國會眾議員劉雲平，2日在「亞太裔集合！虛擬巴士之旅」(AAPIs Assemble! Virtual Bus Tour with ASPIRE PAC)於威斯康辛州舉行的第一場活動中，呼籲威州亞太裔選民務必踴躍投票，只有將拜登與賀錦麗送進白宮，才能消彌種族歧視，並獲得可負擔健保，楊安澤還說，亞太裔選民是搖擺威州勝選關鍵，希望大家在這次大選覺醒，展現亞太裔政治實力。
2020-10-04 14:52
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