尼克森、雷根都曾拿下…共和黨加州衝刺 盼多贏眾院席次

過去幾屆選舉都在加州出師不利的共和黨，期盼這次眾院選舉能贏回幾個席次，但前提是候選人要能跨越加州選民普遍對川普總統感到厭惡的障礙。從投票趨勢的大環境條件來看，身為全美人口第一大的加州，根本就是民主黨鐵票倉的最佳典範，讓共和黨候選人面臨嚴峻考驗。

2020年總統大選的加州選情，到目前可以說大局已定。2016年，川普在加州輸了民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓約400萬票，這次似乎相同狀況將再度重演，敗給民主黨候選人拜登。拜登的副手搭檔、加州聯邦參議員賀錦麗則占了地利優勢。

共和黨方面認為今年在加州有機會放手一搏的原因在於，2018年期中選舉雖然民主黨在幾個加州選區獲勝，但如今這些選區民怨四起。夾在洛杉磯與聖地牙哥之間的橘郡(Orange County)，過去共和黨選舉曾有輝煌紀錄，倘若今年加把勁應有成功機會。

為了爭取選民支持，共和黨候選人把政見重點放在檢討州政府的權力不對等，並把加州各大城市長期以來無法解決的遊民問題，歸咎於州政府絕大多數的民主黨官員頭上。另外，可能繼續一路調漲的高稅率，讓各行各業幾乎停擺、從健身房到海灘、公園通通關閉的州政府抗疫措施，都是共和黨候選人的主打議題。

加州選民從5日起將可提早投票(early voting)，共和黨候選人的訴求是否獲得選民實際支持，仍待觀察。在歷年來的總統大選中，加州民主黨員的投票率極為踴躍，最高法院大法官提名所引發的爭議，是否對選民投票意願造成影響，也為共和黨候選人的勝算帶來變數。

前總統尼克森、雷根都靠加州走上政治生涯高峰，從1952年到1988年的10次總統大選裡，共和黨總統候選人有九次拿下加州。然而，隨著人口結構改變，加州政治生態也出現轉變，目前在州眾議院的53席當中，共和黨只占七席，從2006年以來的每一場全州選舉，共和黨則是屢戰屢敗。 今年國會選舉，加州共和黨籍候選人試捲土重來。圖為加州第48國會選區的共和黨候選人Michelle Steel。(美聯社)

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