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路透：首次辯論會後 川普民調輸拜登10個百分點

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合4日電
川普與拜登首次辯論後的全國民調顯示，川普落後的幅度繼續加大。(美聯社)
川普與拜登首次辯論後的全國民調顯示，川普落後的幅度繼續加大。(美聯社)

路透在川普總統確診後，於全美透過線上調查發現，民主黨總統候選人拜登民調領先10個百分點；國家廣播公司與華爾街日報(NBC/WSJ)民調顯示，拜登在全美領先擴大到14個百分點；哥倫比亞廣播公司(CBS News)民調則顯示，兩人在俄亥俄州不分軒輊，但拜登在賓州領先。

路透2、3日透過網路進行全國民調，回收1005名成人回覆，其中596人可能投票；4日公布的結果顯示，拜登在選前一個月之際，支持度領先川普擴大到10個百分點；多數民眾認為，川普若更嚴肅看待新冠肺炎，或許不會染疫。

川普確診後，51%支持拜登，41%稱會投川普，4%選擇第三黨候選人，4%未決。

川普屢次駁斥疫情的嚴重性，宣稱病毒會憑空消失，上周還譏諷拜登戴口罩；65%受訪者同意，「若川普更嚴肅看待新冠病毒，可能不會感染」，其中涵蓋90%民主黨人和50%的共和黨人。

NBC/WSJ民調於首場辯論後的9月30日，到川普宣布確診前的10月1日進行；結果顯示，拜登以53%領先川普的39%，領先幅度達14個百分點；這是拜登繼7月11日領先11個百分點以來，再度擴大雙方差距。

川普流失長者和郊區女性選民的支持，這兩大選民族群目前以62%和58%支持拜登，他們對川普的支持率則分別為35%和33%。

另據CBS委託YouGov於9月30日到10月2日進行民調顯示，在200多萬選民申請通訊票的賓州，申請通訊投票的83%選民支持拜登、12%支持川普；可能親自投票的選民中則有61%支持川普、32%支持拜登。

在俄亥俄州方面，申請通訊投票的67%選民支持拜登、27%支持川普；可能親自投票的選民中則有61%支持川普、32%支持拜登。

川普確診後，尚不清楚15日舉行的第二場總統辯論會是否異動，兩位副總統候選人潘斯與賀錦麗訂7日在猶他州鹽湖城舉行首場辯論。

美國大選 川普 拜登

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