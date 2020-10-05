路透：首次辯論會後 川普民調輸拜登10個百分點

路透在
總統確診後，於全美透過線上調查發現，民主黨總統候選人 川普 民調領先10個百分點；國家廣播公司與華爾街日報(NBC/WSJ)民調顯示，拜登在全美領先擴大到14個百分點；哥倫比亞廣播公司(CBS News)民調則顯示，兩人在俄亥俄州不分軒輊，但拜登在賓州領先。 拜登
路透2、3日透過網路進行全國民調，回收1005名成人回覆，其中596人可能投票；4日公布的結果顯示，拜登在選前一個月之際，支持度領先川普擴大到10個百分點；多數民眾認為，川普若更嚴肅看待新冠肺炎，或許不會染疫。
川普確診後，51%支持拜登，41%稱會投川普，4%選擇第三黨候選人，4%未決。
川普屢次駁斥疫情的嚴重性，宣稱病毒會憑空消失，上周還譏諷拜登戴口罩；65%受訪者同意，「若川普更嚴肅看待新冠病毒，可能不會感染」，其中涵蓋90%民主黨人和50%的共和黨人。
NBC/WSJ民調於首場辯論後的9月30日，到川普宣布確診前的10月1日進行；結果顯示，拜登以53%領先川普的39%，領先幅度達14個百分點；這是拜登繼7月11日領先11個百分點以來，再度擴大雙方差距。
川普流失長者和郊區女性選民的支持，這兩大選民族群目前以62%和58%支持拜登，他們對川普的支持率則分別為35%和33%。
另據CBS委託YouGov於9月30日到10月2日進行民調顯示，在200多萬選民申請通訊票的賓州，申請通訊投票的83%選民支持拜登、12%支持川普；可能親自投票的選民中則有61%支持川普、32%支持拜登。
在俄亥俄州方面，申請通訊投票的67%選民支持拜登、27%支持川普；可能親自投票的選民中則有61%支持川普、32%支持拜登。
川普確診後，尚不清楚15日舉行的第二場總統辯論會是否異動，兩位副總統候選人潘斯與賀錦麗訂7日在猶他州鹽湖城舉行首場辯論。
過去幾屆選舉都在加州出師不利的共和黨，期盼這次眾院選舉能贏回幾個席次，但前提是候選人要能跨越加州選民普遍對川普總統感到厭惡的障礙。從投票趨勢的大環境條件來看，身為全美人口第一大的加州，根本就是民主黨鐵票倉的最佳典範，讓共和黨候選人面臨嚴峻考驗。
2020-10-05 15:13
儘管川普總統確診新冠肺炎，但進入大選倒數階段衝刺期，民主黨總統候選人拜登陣營以防疫為前提，加強造勢力道，同時打造重視防疫的好形象，期望穩住搖擺州選情。
2020-10-05 15:11
新冠肺炎疫情導致採用通訊投票的選民人數創新高，不過第一次使用通訊投票發生錯誤的比率也隨之提高，可能使選票遭拒不被列入計算。
2020-10-05 15:09
路透在川普總統確診後，於全美透過線上調查發現，民主黨總統候選人拜登民調領先10個百分點；國家廣播公司與華爾街日報(NBC/WSJ)民調顯示，拜登在全美領先擴大到14個百分點；哥倫比亞廣播公司(CBS News)民調則顯示，兩人在俄亥俄州不分軒輊，但拜登在賓州領先。
2020-10-05 15:09
在美國總統川普確診後，民主黨的拜登強打疫情牌並表示，他才能帶領美國戰勝新冠肺炎。美總統大選進入1個月倒數，雖然總統川普確診獲得了不分黨派的祝福，但民主黨的選戰策略更集中到處理疫情的方向，將拜登塑造成能有效帶領行政部門抗疫的最佳人選，但川普陣營也不甘示弱，反擊拜登陣營太
2020-10-05 13:53
美國總統大選投票日僅剩一個月，川普與拜登也在各個議題上針鋒相對。川普總統在競選過程中多次批判中國，在今年年中開始因為疫情逐漸加大對中國的批判，進而在國防、科技、人權等議題上也增加對中國的指責，力道與頻率簡直可比四年前說要在墨西哥邊境蓋牆。
2020-10-05 13:17
美國總統川普在離總統大選僅32天時，確診罹患新冠肺炎，引發各界對選舉產生諸多聯想。
2020-10-05 10:17
華爾街日報/NBC新聞民調顯示，在第一場美國總統大選辯論會後，民主黨總統候選人拜登領先美國總統川普14個百分點，隨後川普...
2020-10-05 08:53
美國總統川普確診新冠肺炎，多位近期與他近距離接觸人士也相繼確診。民主黨總統候選人拜登陣營今天表示，29日曾與川普同台辯論...
2020-10-05 08:42
美國大選將於11月3日舉行，總統川普卻在近日宣布確診染疫，消息震撼全球。一份最新的智庫民調則預測，川普可望拿下320張選...
2020-10-05 03:39
根據四日公布的民調，美國民主黨總統候選人拜登在大選倒數一個月之際，民調支持度領先現任總統川普擴大到十個百分點；而且多數民...
2020-10-05 00:37
曾參選民主黨總統候選人的楊安澤以及加州國會眾議員劉雲平，2日在「亞太裔集合！虛擬巴士之旅」(AAPIs Assemble! Virtual Bus Tour with ASPIRE PAC)於威斯康辛州舉行的第一場活動中，呼籲威州亞太裔選民務必踴躍投票，只有將拜登與賀錦麗送進白宮，才能消彌種族歧視，並獲得可負擔健保，楊安澤還說，亞太裔選民是搖擺威州勝選關鍵，希望大家在這次大選覺醒，展現亞太裔政治實力。
2020-10-04 14:52
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