川普確診成痛處 拜登強打疫情牌

在美國總統川普確診後，民主黨的拜登強打疫情牌並表示，他才能帶領美國戰勝新冠肺炎。美總統大選進入1個月倒數，雖然總統川普確診獲得了不分黨派的祝福，但民主黨的選戰策略更集中到處理疫情的方向，將拜登塑造成能有效帶領行政部門抗疫的最佳人選，但川普陣營也不甘示弱，反擊拜登陣營太過保守，會讓美國經濟崩潰。

塑造拜登抗疫形象

根據《半島電視台》報導，雖然在川普確診後，拜登多次推文希望川普可以早日康復，但民主黨的選戰策略已從川普的醜聞、大法官等議題，轉向川普處理疫情不利的方面進行攻擊，並強調拜登可以比川普更加有效地處理疫情。雖然過去民主黨已經有相關策略，但在川普確診後更加強烈。

拜登的副競選經理貝丁菲爾表示，拜登將會在剩下約1個月的競選時間持續強調這點，如果拜登上台，他會要求全民帶口罩、保持社交距離與舉辦活動限制人數，「我想這才是美國人想要看到的。」而拜登也將於5日到達關鍵搖擺州佛羅里達進行造勢，希望收復這個2016年被川普驚險拿下29票的大州。

雖然路透與易普索共同發布的民調顯示，川普落後的幅度擴大為10%，且有3分之2的美國人認為，如果川普可以更謹慎面對疫情，他就不會遭到感染，但川普陣營也沒有因為主將確診而退卻，川普資深競選顧問米勒便直言，美國不能因為新冠肺炎，讓國民一直躲在地下室躲避疫情。

川普狀況穩定

不過現在不確定川普是否能參加10月15日的第2場總統大選辯論，目前的選務將由副總統彭斯、川普兒子小川普與愛瑞克共同分擔。根據美國《野獸日報》報導，川普的醫生康利表示，川普雖然有使用氧氣，但是目前狀況穩定，並沒有外界謠傳的那麼糟。

但《CNN》提到，川普在療程期間還離開醫院，搭乘白宮SUV、帶著口罩向支持者揮手致意，讓參與療程的醫生菲利浦不滿批評，川普團隊似乎還是將新冠肺炎當成小感冒，川普這樣逞強跑出來，幫他開車的特勤局人員都需要進行14天隔離，讓感染與國安的風險擴大。

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