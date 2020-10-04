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楊安澤：拜登要贏搖擺威州 亞太裔選民是關鍵

世界日報 / 特派員黃惠玲／芝加哥報導
楊安澤。(zoom視頻截圖)
楊安澤。(zoom視頻截圖)

曾參選民主黨總統候選人的楊安澤以及加州國會眾議員劉雲平，2日在「亞太裔集合！虛擬巴士之旅」(AAPIs Assemble! Virtual Bus Tour with ASPIRE PAC)於威斯康辛州舉行的第一場活動中，呼籲威州亞太裔選民務必踴躍投票，只有將拜登與賀錦麗送進白宮，才能消彌種族歧視，並獲得可負擔健保，楊安澤還說，亞太裔選民是搖擺威州勝選關鍵，希望大家在這次大選覺醒，展現亞太裔政治實力。

這場在威州密爾瓦基市啟動的首場亞太裔虛擬巴士助選活動，預計在未來兩周時間內，停留10個主要包括美國搖擺州的城市。

楊安澤說，亞太裔向來在選舉中的投票率都比其他族裔低，政治捐款也較少，加入志願助選行列者也不多，尤其更少人從政，他說，事實上以亞太裔的各種實力，絕對有能力創造歷史，他疾呼威州亞太裔選民一定要參與11月3日的選舉投票，「搖擺的威州亞太裔選民，是決定搖擺威州選舉結果的關鍵」。

他表示，「過去幾個月來，對很多人來說都很困難痛苦，甚至有懼怕到公眾場所」，楊安澤說，「我們可以在11月扭轉現況，只要秀出我們可以決定國家未來的實力」，他重申「要贏得大選，一定要拿下威州」。

劉雲平。(zoom視頻截圖)
劉雲平。(zoom視頻截圖)

劉雲平說，拜登如果贏了威州，就有希望進軍白宮，他說，威州亞太裔人口約占3%，這個比率足夠反轉威州選舉結果，他希望大家踴躍加入義工助選，踴躍捐款。

他接著提到，新冠疫情爆發後，許多亞裔都因此遭受歧視，仇恨犯罪也明顯增加，劉雲平表示，拜登非常了解這種狀況，也絕不會容許「種族主義在美國任何地方存在」；此外，劉雲平說，拜登與賀錦麗注重可負擔醫療保險，他們如順利當選，一定會保障民眾免於擔憂因為健康狀況而無法購買健保，一旦罹患重病，也不需擔心保險給付設有上限而無力支付龐大醫療費用。

劉雲平也不忘向確診感染新冠肺炎的川普總統夫婦送上祝福，希望兩人早日康復。

根據丕優研究中心(Pew Research)數據顯示，與其他主要種族和族裔相比，過去20年來，亞裔選民激增了139%，於2018年的期中選舉期間，研究人員發現，亞裔有能力在11個州的大約27個國會選區左右「搖擺選舉」；但與起其他族裔，亞裔2018年的投票為42%，遠比非裔社區的51%落後。

美國大選 川普 拜登

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