川普最糟惡夢！想淡化疫情卻染疫 民主黨竊喜：選戰已結束

川普總統連任選情原本似乎不受其它「10月驚奇」所影響，但他感染新冠病毒，足以改變選戰的大驚奇突然就發生了；民主黨謀士認為，川普染疫是他連任陣營的「最糟惡夢」；「洛杉磯時報」（LA Times）2日認為，川普對壘拜登的選戰結果態勢向來穩定，唯一的變化便是川普若真敗北，現在他倒有個好藉口可以自我安慰。

政治網站「Politico」2日報導，華府民主黨謀士費爾德曼（Andrew Feldman）認為，就他所知，選戰已經結束了，川普染疫是其連任陣營最大的夢魘。

由實務來講，川普2日晨間宣布自己確診染疫，立即的影響是他不再能親身打選戰，會缺席多久猶未可知。

川普的醫生康利（Sean Conley）書面指出，第一夫人梅蘭妮也確定受感染，兩人「康復期間打算留在白宮」，而白宮也取消總統2日晚間原擬前往佛州造勢的行程。

川普染疫也讓接下來的總統辯論會發生變數，第二場本排定15日在邁阿密舉行；接下來的辯論會因川普染疫而有什麼形式及時程上的變化，總統辯論委員會目前拒絕評論。

更重大的問題在川普感染新冠，無論他使盡渾身解數，都無法再轉移民眾的注意力；川普處理疫情是他最大的政治負債，多數選民不認可他的抗疫施政；現在各大新聞機構更會以大篇幅來報導川普病情，至於最高法院大法官任命戰、通訊投票的效力乃至川普最近在辯論會上的咆哮失態，都不再是重點。

洛杉磯時報認為，近幾個星期，川普連任陣營使盡一切力氣，把新冠疫情描繪成國家已經擺脫的事；共和黨全國代表大會用過去式來談疫情，總統重返公眾造勢，辯論會上還揶揄拜登戴口罩，言猶在耳，川普就新冠確診了。

白宮幕僚長梅杜斯表示，川普的新冠病情輕微，或許會吸收到一些同情票；但洛杉磯時報認為，這次投票原本就是選民對川普第一任期政績的公民複決；新冠疫情爆發以來，川普苦苦追趕拜登，兩人民調差距在八個百分點左右，一直沒變，目前唯一肯定有變的事，就是一旦落敗，川普倒有很好的藉口，說自己原本可以扭轉情勢，但被疾病擊倒。

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