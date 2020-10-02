不滿川普 50多位共和黨前國安官員倒戈挺拜登

50多名前共和黨籍國安官員1日宣布，支持民主黨總統候選人拜登，另譴責川普不適任總統，拙於因應新冠肺炎疫情而誤國；另一方面，曾與拜登有所齟齬的前阿富汗美軍司令麥克利斯塔上將(Stanley McChrystal)同日也宣布力挺拜登。
麥克利斯塔表示，國家不需要天才，不需要魔術師，要的是真誠的而願意傾聽的人；美國需要一位總統，謙虛到「了解自己是公僕」，能吸收資訊，任命有才華的人在身邊，竭盡所能領導國家，所以他支持拜登。
「滾石」雜誌報導，麥克利斯塔曾大罵拜登等文職文官，因此在2010辭職。但在1日節目上，麥克利斯塔表示，那起事件「濃煙多於烈火」，他向來尊敬拜登。
路透(Reuters)1日引述熟知內情的匿名人士報導，70名前共和黨國安官員8月組成名為「前共和黨國安官員挺拜登」的團體，為拜登背書，反對川普連任；1日又有56人加入，讓公開與川普決裂的前共和黨官員，為數來到將近130人，包括七名曾在川普政府任職的官員。
「前共和黨國安官員挺拜登」1日在選情激烈的賓州、密西根、威斯康辛、佛州、亞歷桑納、北卡羅來納及德州刊登全版報紙廣告，還打算在川普最愛看的福斯新聞網(Fox News)「福斯與朋友」(Fox & Friends)節目買電視廣告，譴責川普罔顧事實，批評情報界官員，在盟邦之間丟盡美國顏面。
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川普總統最怕公布稅表，卻硬是在大選前引爆了。他2016、2017年只繳750元聯邦所得稅，比教師、普通工人或其他薪水階層都少很多。反川普者或中間選民認為太不公平，富豪迴避逃稅義務，和川普聲稱的「愛國」太不相稱；「川粉」卻說，這證明川普聰明，懂得運用複雜稅法合法避稅。川普稅表對選情衝擊多大，尚難證實，但未來30天，川普可能再遇爆炸性指控。中情局(CIA)前局長布瑞南(John Brennan)就這樣預測；白宮前國安顧問麥馬斯特也指控川普在幫助和支持普亭。
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