世界日報社論／川普繳750元稅背後 可能真有未爆彈

川普總統最怕公布稅表，卻硬是在大選前引爆了。他2016、2017年只繳750元聯邦所得稅，比教師、普通工人或其他薪水階層都少很多。反川普者或中間選民認為太不公平，富豪迴避逃稅義務，和川普聲稱的「愛國」太不相稱；「川粉」卻說，這證明川普聰明，懂得運用複雜稅法合法避稅。川普稅表對選情衝擊多大，尚難證實，但未來30天，川普可能再遇爆炸性指控。中情局(CIA)前局長布瑞南(John Brennan)就這樣預測；白宮前國安顧問麥馬斯特也指控川普在幫助和支持普亭。

川普是億萬富翁，自稱財富上百億。「富比世」調查，實際身家僅30億，但未改變他仍是大富豪、歷史上最有錢總統。「紐約時報」堅持選民有知的權利，歷任總統慣例都公布個人稅表，川普怎能例外？川普用法律手段抗爭，保護稅表私密，紐時卻神通廣大，挖出川普和川普集團20年來繳稅紀錄，日前公布的內容有可能只是第一波。

這場爭議從2016年大選，反川團體和川普律師團就你來我往，紐約南區聯邦檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)去年11月調查川普付給緋聞風暴女13萬元「封口費」是否觸法，索取川普過去八年報稅紀錄，官司一路打到聯邦最高法院。最高法院今年7月9日判決，紐約州檢方有權獲得川普稅表，但暫允許稅表不向國會公開。

這項裁決反映總統不享刑事調查豁免權。本來11月大選前川普稅表不會公布，沒想到媒體調查報導和間諜一樣給力，紐時取得稅表內容，揭露川普在土耳其、阿聯酋和亞塞拜然等國家有收入，但與俄羅斯的關係稅表並未披露。紐時措詞謹慎，似還隱藏未爆彈。

目前看來，紐時公布的稅表可能只是「前菜」，「主菜」如在11月3日投票日前上桌，可能更重傷川普。紐時是自由派媒體，和川普常彼此交火，但媒體監督政客和總統是天職，川普用總統職權施壓國稅局保護其稅表，稅表一旦交法院或檢察官後，百密定有一疏，紐時得手了。

共和黨在納稅方面似難保護川普，因涉個人隱私；如有不法更難聲援，川普這方面陷孤立無助，或許是他首場辯論焦躁急切分心，未能全力攻擊民主黨政策的原因。

川普向來認為避稅是展現他的才智，「我不想繳稅。就跟所有私人企業家一樣，笨蛋才會遵守法律」。稅表公布後，川粉們還是認為川普「聰明」，因為每個美國人都可運用稅法，合法合理避稅，不能指控川普不愛國。川粉競相為他洗地，被譏為「韭菜」為川普唱讚歌。

白登、賀錦麗兩對夫婦搶在辯論前公布稅表，前者去年繳所得稅29.9萬餘元；後者繳118.56萬餘元，想對比川普逃漏稅和稅法不公，偏袒資本家和富豪，這也是民主黨內激進派如桑德斯、歐凱秀等人的主張，稅表背後隱含兩黨路線拉鋸。

但平實而論，川普稅表面臨的問題不是合法與否，而是誠實與公平問題。美國稅法賦與投資失敗造成虧損，可逐年扣抵投資損失，加上各種折舊、支出等，使川普18年中有11年不須繳聯邦所得稅，或只繳750元，應屬合法；即使川普還申報7290多萬元退稅面臨國稅局查稅，2011年迄今懸而未決，如定案可能補繳和科罰1億餘元。

就因川普是總統，繳多少稅涉及合理與否、稅務負擔公平性、和給選民觀感等，所以這是政治問題。川普避稅的同時享受著豪華生活，上任到今年9月已打過293場高爾夫球，每場平均花費納稅人至少60萬元(空軍一號、特勤保安等)，他繳的稅卻比藍領工薪階層少。川粉們如心甘情願，就看全體選民裁判了。

川普推文和與辯論都自辯每年繳數百萬元稅，證據何在？不公布稅表，口說無憑。紐時指川普欠債11億元，其中4.21億元四年內到期，須靠變賣資產或再借新債償還，所以亟需拚連任，以解決財務危機。

川普前私人律師柯恩爆料，指川普指望普亭伸援手。任職情報機關33年的CIA前局長布瑞南質疑，川普對普亭卑躬屈膝程度，令人無法理解。稅表未曝露川普與俄羅斯關係，但布瑞南懷疑還有未爆彈未引爆。

距投票日僅31天，紐時、情報、金融界有沒有「深喉嚨」掌握關鍵證據，引爆選情？為示公平，白登之子杭特在烏克蘭或中國有無收受好處？都應一起攤在陽光下接受檢視。只是在隱私、政黨利益和泥巴戰下，民主體制的監督功能恐怕也會打折扣。

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