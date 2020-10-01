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激辯不是對罵！美國將對電視辯論制定更嚴規則

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美國總統候選人、現任總統川普和民主黨挑戰者喬．拜登之間的首次電視辯論，顯然是美國政治辯論文化中的一個低潮。 美聯社
美國總統候選人、現任總統川普和民主黨挑戰者喬．拜登之間的首次電視辯論，顯然是美國政治辯論文化中的一個低潮。 美聯社

美國總統候選人、現任總統川普和民主黨挑戰者喬．拜登之間的首次電視辯論，顯然是美國政治辯論文化中的一個低潮。這場充滿人身攻擊和誹謗，有失體面的口水戰很快就陷入了混亂，主要原因是川普不斷地打斷別人講話並進行挑釁。全世界的評論家都一致認為，這樣的辯論沒有任何機會就對方的政治主張進行客觀的討論。

在11月3日大選前川普和拜登還將舉行另外兩場電視辯論，為了防止這種情況重演，主辦方已宣布修改辯論規則。自1988年以來一直負責組織辯論的總統辯論委員會表示，「昨晚的辯論清楚地表明，之後的的辯論需要改變形式」。主辦方表示將「增加規則以維持秩序」，對修改的規則進行「認真」審核後將於近期內公布。

川普競選團隊提出抗議

川普的共和黨競選團隊立即對該計劃提出批評，並指責總統辯論委員會「中間改變遊戲規則」。川普的民主黨挑戰者拜登曾表示，希望今後只開啟正在發言者的麥克風。

普遍的失望 廣泛的批評

被認為有失體面的總統大選電視辯受到多方的尖銳批評。總統辯論專家、密蘇裡大學的政治學家米切爾．麥金尼（Mitchell McKinney)說：「這是有史以來最混亂、相互攻擊最多的一場總統大選辯論。」《華盛頓郵報》則寫道，這是「人們記憶中最糟糕的總統大選電視辯論」。美國有線電視新聞網的新聞頻道稱此次辯論「糟糕透頂」。

此次電視辯論令其主持人克裡斯．華勒斯（Chris Wallace）感到失望。華勒斯在接受《紐約時報》採訪時說：「我對這個國家感到失望，這本可以是一個更有助於做出選舉決擇的夜晚。」，「我連做夢都沒有夢到過會如此失控。」華勒斯來自親川普的福克斯新聞電視頻道，但是一位很有名望的獨立記者。

川普和拜登將於10月15日和10月22日再次進行大選前的另外兩次電視辯論。下一次辯論將在邁阿密市政廳舉行，由美國有線電視頻道C-SPAN的史蒂夫．斯庫利（Steve Scully）主持，觀眾可以在辯論期間提問。美國全國廣播公司（NBC）新聞頻道的克裡斯汀．韋爾克（Kristen Welker）將主持最後一場辯論。

副總統候選人邁克．潘斯（Mike Pence）和賀錦麗（Kamala Harris）之間的電視對決將於下周三（10月7日）舉行。

李京慧/洪沙 (德新社、法新社、路透社、美聯社)

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美國大選 川普 拜登 電視辯論

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第一場總統辯論在一團亂的情況下落幕，令好些美國盟邦及對手同感幾許震驚、悲傷及厭倦，質疑美式民主是否足堪繼續領導全球；英國衛報以「國恥」一詞總結30日辯論觀後感，而中共喉舌的環球時報則認為川普、拜登吵嘴式的辯論，適足以代表美國影響力及國力的衰退。

總統辯論混亂無序 不煞車將陷內戰？

總統大選首場電視辯論會29日晚舉行，美國約1億人收看兩位老白人相互叫嚷的實況轉播。但辯論會毫無章法和秩序，川普表現粗魯強悍，不斷搶白，多次和主持人華勒斯互嗆，和拜登更互相叫。有人感慨，連我家小孩在幼稚園吵架，都比美國總統辯論守規矩；歐洲媒體普遍嘲笑辯論混亂，讓全世界看到美國民主感到錯愕。

未制止脫序川普 華勒斯坦承反應太慢 「沒想到總統不守規則」

2020年大選首場辯論因為川普總統不斷插嘴、搶話，引來輿論罵聲不斷；身為主持人的「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)資深主播華勒斯(Chris Wallace)同樣遭到檢討，被批評沒有即時制止川普的脫序行為；72歲的華勒斯30日接受媒體訪問時說：「對於昨晚的狀況，我感到很難過。」

看完辯論 游離票還在游離 二選一可能變成「兩者皆非」

總統大選首場辯論登場之際，還沒有決定要投票給誰的選民，其實僅剩少數；看在這群意向未定選民眼中，兩位候選人在29日晚間辯論會上的表現，川普總統被認為是「莫名其妙」、「傲慢自大」、「精神錯亂」、「霸凌」及「典型的川普」；民主黨候選人拜登則被描述為「政客」、「了無新意」、「領袖」、「有預演過」、「好人」、「同情心」、「條理清楚」但也「閃爍其詞」。

總統辯論一團混亂 幫大家找五大看點

2020年第一場總統辯論29日晚間在混亂中落幕，插話、爭執不斷令人不忍目睹，華盛頓郵報(WP)和美聯社整理出以下五大亮點。

辯論砲火隆隆 聽不見最重要的政見

2020年首場總統辯論29日晚間落幕，川普總統不斷打斷民主黨總統候選人拜登發言，並夾雜大量人身攻擊，拜登也猛烈回擊，雙方唇槍舌劍反而難以讓雙方完整發表各自政見。

史上最爛總統辯論 拜登：讓美蒙羞 川普自覺勝利

大選前五周進行的首場總統辯論會一片混亂，堪稱歷來最爛的總統辯論；民主黨候選人拜登陣營表示，這場辯論讓美國蒙羞；白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)則說，川普總統走下辯論舞台時非常振奮，他覺得自己表現很棒並獲勝。

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