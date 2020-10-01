激辯不是對罵！美國將對電視辯論制定更嚴規則
美國總統候選人、現任總統川普和民主黨挑戰者喬．拜登之間的首次電視辯論，顯然是美國政治辯論文化中的一個低潮。這場充滿人身攻擊和誹謗，有失體面的口水戰很快就陷入了混亂，主要原因是川普不斷地打斷別人講話並進行挑釁。全世界的評論家都一致認為，這樣的辯論沒有任何機會就對方的政治主張進行客觀的討論。
在11月3日大選前川普和拜登還將舉行另外兩場電視辯論，為了防止這種情況重演，主辦方已宣布修改辯論規則。自1988年以來一直負責組織辯論的總統辯論委員會表示，「昨晚的辯論清楚地表明，之後的的辯論需要改變形式」。主辦方表示將「增加規則以維持秩序」，對修改的規則進行「認真」審核後將於近期內公布。
川普競選團隊提出抗議
川普的共和黨競選團隊立即對該計劃提出批評，並指責總統辯論委員會「中間改變遊戲規則」。川普的民主黨挑戰者拜登曾表示，希望今後只開啟正在發言者的麥克風。
普遍的失望 廣泛的批評
被認為有失體面的總統大選電視辯受到多方的尖銳批評。總統辯論專家、密蘇裡大學的政治學家米切爾．麥金尼（Mitchell McKinney)說：「這是有史以來最混亂、相互攻擊最多的一場總統大選辯論。」《華盛頓郵報》則寫道，這是「人們記憶中最糟糕的總統大選電視辯論」。美國有線電視新聞網的新聞頻道稱此次辯論「糟糕透頂」。
此次電視辯論令其主持人克裡斯．華勒斯（Chris Wallace）感到失望。華勒斯在接受《紐約時報》採訪時說：「我對這個國家感到失望，這本可以是一個更有助於做出選舉決擇的夜晚。」，「我連做夢都沒有夢到過會如此失控。」華勒斯來自親川普的福克斯新聞電視頻道，但是一位很有名望的獨立記者。
川普和拜登將於10月15日和10月22日再次進行大選前的另外兩次電視辯論。下一次辯論將在邁阿密市政廳舉行，由美國有線電視頻道C-SPAN的史蒂夫．斯庫利（Steve Scully）主持，觀眾可以在辯論期間提問。美國全國廣播公司（NBC）新聞頻道的克裡斯汀．韋爾克（Kristen Welker）將主持最後一場辯論。
副總統候選人邁克．潘斯（Mike Pence）和賀錦麗（Kamala Harris）之間的電視對決將於下周三（10月7日）舉行。
李京慧/洪沙 (德新社、法新社、路透社、美聯社)
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