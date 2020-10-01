看美國首場總統辯論 盟邦：震驚厭倦 衛報：國恥

第一場總統辯論在一團亂的情況下落幕，令好些美國盟邦及對手同感幾許震驚、悲傷及厭倦，質疑美式民主是否足堪繼續領導全球；英國衛報以「國恥」一詞總結30日辯論觀後感，而中共喉舌的環球時報則認為川普、拜登吵嘴式的辯論，適足以代表美國影響力及國力的衰退。

「紐約時報」30日報導，第一場辯論會中，川普總統對辯論對手及主持人都咆哮、氣勢，而拜登的回應則是把川普稱為「小丑」。很多外國觀眾都很好奇，這場紊亂的辯論會，其調性是否曝露出現今美國民主制度的更多基本面。

「德國馬歇爾基金會」設在柏林，其專家史別克(Ulrich Speck)表示，川、白第一場辯論誰勝誰負，最後裁判當然是美國選民，但是在歐洲有個共識，認為美國失控了；這次辯論會就是個指標，展露出今天美式民主病情不輕，「根本不算辯論」。

德國「明鏡」(Der Spiegel)周刊主筆費爾登基興(Markus Feldenkirchen)評說，這次辯論就是個笑話，兩個七旬老翁像五歲小孩，彼此打岔，而主持人什麼都無法掌控，當然，起因是川普無禮、沒教養的行為。

美國公共廣播電台(NPR)也報導，英國衛報以「國恥」一詞總結川、白第一場辯論會。德國之聲(DW)國際新聞部主任渥克表示，這次辯論被視為又一筆證據，佐證美式民主目前狀態襤褸不堪，更給世上不走民主的各國幸災樂禍的感受，比如認為自己威權體制更優秀的中國看到這場辯論會，不禁要反問，「這就是你們要的民主？我們的制度豈不更好？」

很多看了這場辯論會的中國觀眾認為，紊亂場面大體足以反映美國國情。「南華早報」引述微博上的評論，有用戶問說，「這就是美式文明？」另一人說，「我要是美國人，一定很焦急。」

中國國際問題研究院專研美國政策的專家張騰駿接受環球時報訪問表示，「很遺憾，由這場辯論會可以看到美國信念的對峙根深柢固，分歧無法溝通，無論國家由誰掌舵，皆是如此」。

環球時報的標題另指出，這次辯論會反映出美國的影響力及國力已然衰退。

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