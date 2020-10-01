未制止脫序川普 華勒斯坦承反應太慢 「沒想到總統不守規則」

2020年大選首場辯論因為川普總統不斷插嘴、搶話，引來輿論罵聲不斷；身為主持人的「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)資深主播華勒斯(Chris Wallace)同樣遭到檢討，被批評沒有即時制止川普的脫序行為；72歲的華勒斯30日接受媒體訪問時說：「對於昨晚的狀況，我感到很難過。」

總統辯論委員會30日已表示將研議修改未來兩場辯論進行的方式，但仍稱許華勒斯的表現「非常專業，技巧純熟」。

華勒斯在馬里蘭州安納波利斯(Annapolis)家中接受電話訪問時說，自己在29日辯論會上的主持人角色，可以說「嚴重失策」，「我做夢都沒想到，竟然會脫序成那樣。」

在整場辯論會上，川普頻頻在對手民主黨候選人拜登發言時插嘴，還跟華勒斯搶著說話；華勒斯受訪時坦承當晚反應太慢，其實早該警覺到川普絕對不會遵守辯論規則。

華勒斯說，當時他並沒有看清這就是川普的策略，「我是內行人，但從沒有經歷過這種情形。」

川普在辯論會上的表現，被許多網友形容為「霸凌」，川普也有怨言；華勒斯聲音有點沙啞的說：「我看到某些網友留言的評論，我知道大家的看法是什麼。我應該提早制止才對。」

保守派媒體「火燄」(The Blaze)執行長卡爾登(Tyler Cardon)29日晚間批評華勒斯的推文，在辯論會結束後不久，旋即獲得川普轉推。

卡爾登寫道：「不管你支持誰，我覺得大家都會同意，若找羅根(Joe Rogan)來主持，會比華勒斯表現更好。」

喜劇演員出身的羅根是實境挑戰電視節目「誰敢來挑戰」(Fear Factor)前主持人；他在播客節目中說自己應擔任辯論會主持人。

華勒斯說，辯論會開場不久，當川普第一次朝著拜登猛烈發言攻擊的時候，「當下我心裡想著，這樣很棒，這樣才叫辯論」。然而，華勒斯很快察覺到，狀況可能不妙，因為川普一開口就沒有要停下來的意思。

華勒斯在會上對川普說：「你的競選團隊同意，雙方都有兩分鐘的答辯時間，不受干擾。為什麼你不遵守你們團隊已經同意的規則呢？」

對於川普不守規定、頻頻插話，72歲的華勒斯努力控制場面，不時流露出校長教訓學生般的口氣說：「總統先生，我是這場辯論會的主持人，我希望你能讓我提問，然後你再回答。」

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