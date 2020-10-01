看完辯論 游離票還在游離 二選一可能變成「兩者皆非」

總統大選首場辯論登場之際，還沒有決定要投票給誰的選民，其實僅剩少數；看在這群意向未定選民眼中，兩位候選人在29日晚間辯論會上的表現，川普總統被認為是「莫名其妙」、「傲慢自大」、「精神錯亂」、「霸凌」及「典型的川普」；民主黨候選人拜登則被描述為「政客」、「了無新意」、「領袖」、「有預演過」、「好人」、「同情心」、「條理清楚」但也「閃爍其詞」。

國家廣播公司(NBC)最新民調指出，距離大選進入最後一個月，絕大多數選民都已經決定要投票給誰，仍在猶豫中的選民只有6%。

選前倒數時刻仍在思考要投票給誰的選民，人數雖然不多，卻是候選人希望透過辯論會極力爭取的對象；然而，川普在辯論會上頻頻插嘴、搶話的表現，是否有助於爭取到游離選票，仍待進一步觀察。

住在肯塔基州路易維爾(Louisville)的邁爾斯(Benjamin Myles)接受美國全國公共電台(NPR)訪問時便說，看了這場辯論會之後，讓他從原本可能投票給兩位候選人其中之一的「二選一」態度，變成鐵了心腸的「兩者皆非」。

住在北卡羅來納州布爾高(Burgaw)的選民薩曼莎‧沃瑞爾(Samantha Worrell)則說，觀看辯論會並未讓她決定究竟投票給誰；她說，肯定不會投給川普，但也無法保證這一票會投給拜登。

華盛頓州塔科瑪(Tacoma)的選民希斯勒(Zoey Shisler)指出，本來冀望兩位候選人能在辯論會上多談一點經濟問題；她說：「拜登只要證明他已經準備好取代川普政策的計畫就夠了，結果他並沒有說服我。」

來自蒙大拿州的法學院學生麥克米連(Jhevon McMillan)說，兩位候選人所傳達的訊息都沒有說服力，但川普的激烈言詞卻不禁讓人對於投票日可能發生的狀況感到憂心。

麥克米連說，整場辯論會印象最深刻的，就是川普對仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)隔空喊出「後退待命」(stand back and stand by)，以及要民眾「監看投票」(watch the polls)的「命令」。 民主黨總統候選人的支持者30日在賓州格林柏格火車站歡送白登展開火車拜票之旅。(Getty Images)

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