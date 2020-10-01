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總統辯論一團混亂 幫大家找五大看點

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合30日電
2020年大選首場辯論因為川普總統不斷插嘴、搶話，引來輿論罵聲不斷。圖為辯論會現場。(美聯社)
2020年大選首場辯論因為川普總統不斷插嘴、搶話，引來輿論罵聲不斷。圖為辯論會現場。(美聯社)

2020年第一場總統辯論29日晚間在混亂中落幕，插話、爭執不斷令人不忍目睹，華盛頓郵報(WP)和美聯社整理出以下五大亮點。

1. 川普搶話 希望主導話語權卻失效

川普總統策略顯而易見，爭搶民主黨總統候選人拜登和主持人華勒斯(Chris Wallace)的話語權，希望堵到對手說錯話的時刻；通常這是挑戰者的策略，而非現任總統的作法，華郵認為這可能表示，川普比拜登更需要改變這場選戰。

拜登專心闡述個人論點，不讓自己著了川普的道，但仍數度失去冷靜並表示「你能閉嘴嗎？」後來又說「跟這個小丑，抱歉，跟這個人討論很難有進展。」

拜登顯然多次動怒，但有時漂亮回擊；川普有次插話時說「我能說句實話嗎？」拜登反擊：「試著保持誠實。」

2. 疫情議題 拜登以「消毒劑」漂亮攻擊

川普對新冠疫情的回覆了無新意，他再度質疑戴口罩和公衛官員的防疫建議。拜登在此議題表現最好，他談到川普曾提議要注射消毒劑到人體對抗病毒，川普則說那是「反諷」。

拜登說川普一直舉行選舉活動，但參加者卻很少戴口罩，接著他向美國人呼籲：「川普不擔心你們，他不擔心外頭那些呼吸的人。」

川普沒有根據地指控民主黨人會依照公衛人員建議停工，讓民眾倒盡胃口。

3.辯論失控 華勒斯試圖安撫川普

華勒斯一開始難以掌控辯論大局，讓川普不停打斷拜登發言，拜登偶爾也還以顏色，讓兩人都難以完整傳達想法；華勒斯還一度還對川普說：「我是主持人，請您讓我問完問題。」

華郵指出，令人訝異的是，華勒斯還多次試圖安撫川普，「總統先生你會很開心，因為我們要談論法律和秩序。」

華勒斯說他希望自己隱形，但在這場混亂辯論中很難達成。

4. 疏遠左派 拜登恐讓自由派失望

共和黨抨擊拜登受制於極左派，拜登則強調他支持民主黨，之後他有意拒絕跟反對新任大法官提名的自由派掛勾，而是呼籲讓選民發聲。這恐讓部分自由派盟友感到失望，川普趁勝追擊說：「你剛才失去左派的支持了。」

5. 貶低美軍 川普轉換話題牽扯杭特

拜登譴責川普貶低美軍和陣亡美軍，並提到自己長子波．拜登(Beau Biden)曾服役，「他不是『輸家』」；川普試圖將焦點轉到其次子杭特．拜登(Hunter Biden)：「真的嗎？你是在說杭特嗎？」

華郵指出川普回應顯得突兀，而且仍未釐清先前他貶低美軍的報導。

美國大選 川普 拜登

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