辯論砲火隆隆 聽不見最重要的政見

2020年首場總統辯論29日晚間落幕，川普總統不斷打斷民主黨總統候選人拜登發言，並夾雜大量人身攻擊，拜登也猛烈回擊，雙方唇槍舌劍反而難以讓雙方完整發表各自政見。
兩人在總統辯論會砲火十足，頗為呼應早已煙硝味十足的選戰；川普一直插話，近乎吶喊似地中斷拜登談話，最終讓拜登忍不住斥責：「閉嘴好嗎，先生？」
儘管川普搶著發言，但辯論時卻常被追著打，甚至遭質問是否譴責白人至上主義時還扯開話題。
拜登批評川普因應疫情就是一直等待，錯失良機；川普也難以提出取代「可負擔健保法」(Affordable Care Act，即歐記健保)的政策，捍衛大法官提名時還提醒「我的任期不是三年，而是四年。」
川普再度反對氣候變遷科學，拜登則指控川普違背人人平等的承諾，盡一切力量提倡種族主義的仇恨和分歧。
拜登表示，美國面臨體制種族歧視，他也說絕大多數警察是令人尊敬的人，但其中有一些「爛蘋果」。
川普對拜登的砲火轉為人身攻擊，他指控拜登次子杭特．拜登(Hunter Biden)在烏克蘭任職時不當受惠於拜登的關係；拜登當晚辯論很少看川普，但此時他直視川普，捍衛曾服役的長子尊嚴與次子杭特名聲。
拜登也對川普還以顏色，有時則直視鏡頭向觀眾批評川普，「很難跟這個小丑好好說話。」
拜登更指出：「目前為止，這個人說的一切都是謊言，我來此不是為了戳破他的謊言，大家都知道他是騙子。」
美聯社報導，這場總統辯論可說是川普試圖重塑選戰的最佳機會，但這場辯論對於選舉大局是否有影響，至今不明。
美國總統大選首場辯論淪為鬧劇，飽受各界批評，但路透記者前往加州洛杉磯郡，與一群川普支持者一起收看辯論，發現他們對川普的表...
英國衛報報導，美國總統大選的首場辯論可能引發美國人出走潮。
總統大選首場辯論登場之際，還沒有決定要投票給誰的選民，其實僅剩少數；看在這群意向未定選民眼中，兩位候選人在29日晚間辯論會上的表現，川普總統被認為是「莫名其妙」、「傲慢自大」、「精神錯亂」、「霸凌」及「典型的川普」；民主黨候選人拜登則被描述為「政客」、「了無新意」、「領袖」、「有預演過」、「好人」、「同情心」、「條理清楚」但也「閃爍其詞」。
2020年大選首場辯論因為川普總統不斷插嘴、搶話，引來輿論罵聲不斷；身為主持人的「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)資深主播華勒斯(Chris Wallace)同樣遭到檢討，被批評沒有即時制止川普的脫序行為；72歲的華勒斯30日接受媒體訪問時說：「對於昨晚的狀況，我感到很難過。」
距11月3日美國大選還有34天，川普和民主黨對手拜登在首場辯論會後重返他們的競選活動。
美國最高法院自由派大法官金斯柏病逝一周後，川普總統廿六日宣布提名保守派聯邦女法官艾咪．巴瑞特遞補遺缺，若提名獲參院通過，...
2020年第一場總統辯論29日晚間在混亂中落幕，插話、爭執不斷令人不忍目睹，華盛頓郵報(WP)和美聯社整理出以下五大亮點。
2020年首場總統辯論29日晚間落幕，川普總統不斷打斷民主黨總統候選人拜登發言，並夾雜大量人身攻擊，拜登也猛烈回擊，雙方唇槍舌劍反而難以讓雙方完整發表各自政見。
大選前五周進行的首場總統辯論會一片混亂，堪稱歷來最爛的總統辯論；民主黨候選人拜登陣營表示，這場辯論讓美國蒙羞；白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)則說，川普總統走下辯論舞台時非常振奮，他覺得自己表現很棒並獲勝。
根據尼爾森行銷研究顧問公司今天發布的數據顯示，共和黨總統川普與民主黨候選人拜登（Joe Biden）昨晚首場總統大選辯論...
美國總統川普呼籲支持者踴躍在11月3日登場的大選中充當投票所監票員，民主黨人和無黨派選務專家今天痛批川普，直呼這根本是拐...
美國總統川普和民主黨候選人拜登的首場大選辯論一團混亂；負責辦理大選辯論的委員會30日表示，他們將調整剩下的辯論會進行的方...
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