辯論砲火隆隆 聽不見最重要的政見

2020年首場總統辯論29日晚間落幕，川普總統不斷打斷民主黨總統候選人拜登發言，並夾雜大量人身攻擊，拜登也猛烈回擊，雙方唇槍舌劍反而難以讓雙方完整發表各自政見。

兩人在總統辯論會砲火十足，頗為呼應早已煙硝味十足的選戰；川普一直插話，近乎吶喊似地中斷拜登談話，最終讓拜登忍不住斥責：「閉嘴好嗎，先生？」

儘管川普搶著發言，但辯論時卻常被追著打，甚至遭質問是否譴責白人至上主義時還扯開話題。

拜登批評川普因應疫情就是一直等待，錯失良機；川普也難以提出取代「可負擔健保法」(Affordable Care Act，即歐記健保)的政策，捍衛大法官提名時還提醒「我的任期不是三年，而是四年。」

川普再度反對氣候變遷科學，拜登則指控川普違背人人平等的承諾，盡一切力量提倡種族主義的仇恨和分歧。

拜登表示，美國面臨體制種族歧視，他也說絕大多數警察是令人尊敬的人，但其中有一些「爛蘋果」。

川普對拜登的砲火轉為人身攻擊，他指控拜登次子杭特．拜登(Hunter Biden)在烏克蘭任職時不當受惠於拜登的關係；拜登當晚辯論很少看川普，但此時他直視川普，捍衛曾服役的長子尊嚴與次子杭特名聲。

拜登也對川普還以顏色，有時則直視鏡頭向觀眾批評川普，「很難跟這個小丑好好說話。」

拜登更指出：「目前為止，這個人說的一切都是謊言，我來此不是為了戳破他的謊言，大家都知道他是騙子。」

美聯社報導，這場總統辯論可說是川普試圖重塑選戰的最佳機會，但這場辯論對於選舉大局是否有影響，至今不明。 2020年大選首場辯論因為川普總統插嘴、搶話達73次之多，引來輿論罵聲不斷。(美聯社)

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