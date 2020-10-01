史上最爛總統辯論 拜登：讓美蒙羞 川普自覺勝利

大選前五周進行的首場總統辯論會一片混亂，堪稱歷來最爛的總統辯論；民主黨候選人拜登陣營表示，這場辯論讓美國蒙羞；白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)則說，川普總統走下辯論舞台時非常振奮，他覺得自己表現很棒並獲勝。

波洛西建議 應關掉川普麥克風

為避免下次辯論再陷混亂，辯論委員會擬更改規則；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)不滿川普在辯論時頻頻插話，建議可關掉他的麥克風。

川普與拜登29日在首場正面交鋒，90分鐘的辯論充斥惡言謾罵、插話干預和人身攻擊；華盛頓郵報評論員波茲(Dan Balz)寫道，沒人看過這樣的辯論，這對公眾是種侮辱，更是美國民主的糟糕示範。

在川普亟需改變競選現況和軌道之際，這場辯論可能對拜登的幫助較大，但這不是人們會記得的情況。

數十年來，大選辯論讓美國人有機會在公開論壇觀察候選人，主持人盡可能影響辯論進行；過去的辯論不乏表演技巧和激烈交鋒，但都在人們預期的總統表現範圍內，但這些在29日的辯論時完全走樣。

白宮發言人：大家想看川普舌戰

辯論結束後不到12小時，拜登形容這場黃金時段的唇舌交鋒是「國家羞恥」(national embarrassment)，這是他投入選戰迄今，對川普發動的最猛烈攻勢；然而，拜登也不忘平衡外界對川普的批評聲浪，呼籲國族團結。

「川普的舌戰表現，就是美國人民想看到的。大家非常希望看到像川普那樣質問拜登的方式，媒體從未做到。」在辯論會場陪同川普的麥肯內尼30日受訪時說，媒體長期以來總是問拜登簡單問題，川普在辯論會「扮演了媒體應發揮的角色。」

民主黨質疑 未來辯論還要辦嗎

民主黨對於川普的辯論表現不以為然，波洛西接受MSNBC頻道「早安喬」(Morning Joe)節目訪問時，被問到有鑑於川普打破所有辯論規則，未來幾場總統辯論是否應照常舉辦。

「我從沒想過有人必須淪為與他同台，因為我們知道他的行為舉止會是怎樣。」 波洛西並表示：「遺憾他們沒有在輪到拜登發言時，關掉川普的麥克風，待輪到他發言時再開啟，這樣就不會出現插話情況。」 大選前五周進行的首場總統辯論會一片混亂，堪稱歷來最爛的總統辯論；民主黨候選人白登陣營表示，這場辯論讓美國蒙羞。(路透) 2020年大選首場辯論因為川普總統插嘴、搶話達73次之多，引來輿論罵聲不斷，但他自覺贏得勝利。(美聯社)

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