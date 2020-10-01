事實核查：首場總統候選人辯論謊話連篇

（德國之聲中文網）捏造事實，散布恐慌，當地時間周二（9月29日）晚上，特朗普總統在與民主黨候選人拜登的首場電視辯論中謊話連篇，甚至宣稱在這位民主黨人領導下新冠疫情導致的美國死亡人數將達200萬，因為拜登想要邊境大開--問題是拜登從來沒有這樣說過。辯論秩序混亂，主持人、福克斯新聞主播華萊士（Chris Wallace）不得不反復調停。請看美聯社針對這場辯論進行的事實核查。

新冠病毒導致的死亡人數

特朗普：拜登領導下將會發生更多死亡："假如是你在這個位置，不會是20萬，而是200萬。你不想我對疫情嚴重的中國發布禁令……如果我們聽你的話，那麼這個國家將邊境大開。"

事實：粗暴地宣稱拜登擔任總統將會有200萬人死於新冠病毒屬於虛假指控。拜登從未出面反對特朗普發布中國旅行限制令。拜登在這件事情上表態比較晚，但是當他表態的時候，他對這些限制令表示支持。拜登從未建議在疫情期間讓美國邊境大開。

特朗普一再錯誤地宣稱他發布了中國旅行禁令。那是限制令。該限制令於2月2日生效之後，仍然允許旅客從中國的領土香港和澳門前往美國。美聯社已有報道，限制令實施後的頭三個月內，共有8000多名中國人和外國人從香港和澳門進入美國。此外，限制令生效後的第一個月內，超過27,000名美國人從中國大陸返回美國。美國官方對其中應該接受病毒檢測的1,600多人失去聯系。

差不多與美國發布限制令的同時，數十個國家采取了類似的措施控制重點感染地區的疫情擴散。

種族平權運動中的爭議

特朗普："（俄勒岡州波特蘭市）警長今天剛剛站出來說：我支持特朗普總統。"

事實：這是錯誤陳述。波特蘭市所在的俄勒岡州摩特諾瑪縣警長說他不支持特朗普。

該縣警長裡斯（Mike Resse）發表推文說："作為摩特諾瑪縣警長我從未支持過特朗普，也永遠不會支持他。"

波特蘭一直是種族平權爭論的熱點城市。警察和聯邦特工多次與聚集在市區法院大樓和警察大樓外的抗議者發生沖突。一些抗議者向警察和聯邦特工投擲了磚頭、石塊和其他物體。警察則通過發射催淚彈、橡皮子彈和其他非致命武器來驅散人群。

拜登："白宮前發生了和平抗議。他干了什麼？他從地下掩體出來，讓軍隊發射催淚彈。"

事實：6月1日，是執法武裝而非軍隊使用化學刺激物從白宮外的拉斐特廣場（Lafayette Square）強行驅散和平示威者。

而且沒有證據表明當時特朗普躲在白宮的地下掩體中。幾天以前，當數百名抗議者聚集在白宮行政大樓外，其中一些人投擲石頭，拉扯警察設置的路障，特勤局特工匆匆將特朗普帶入地下掩體。

關於醫療衛生的爭議

特朗普："藥品價格將下降80％或90％。"

事實：那是一個承諾，而不是現實。從現實到兌現承諾還有很大的距離。

特朗普無法讓國會通過降低藥品價格的行政許可。他領導下的政府監管部門還在努力，並且有些行為可能會被告上法庭。

目前還看不到有什麼大幅度降低藥品價格的計劃。在特朗普執政期間，藥品價格上漲趨勢逐漸緩解，但並未掉轉方向。藥品價格每年都在波動。根據非營利性研究和咨詢公司Altarum的研究人員休斯克倫維克（Paul Hughes-Cromwick）的分析，從2017年1月特朗普上任到2020年8月，藥品價格上漲了3.6％。

對抗新冠疫情

特朗普：（美國國家過敏和傳染病研究所主任、總統顧問）福奇博士"非常堅定地表示，'口罩不好。'隨後他改變了主意，他說：'口罩好'。"

事實：他漏掉了關鍵背景。特朗普講述的故事中省去了專家們在疫情發展中總結經驗，引導人們懷疑他們的公共衛生建議的可信度。

疫情爆發初期，一些公共衛生官員建議普通民眾不要使用口罩，原因當時口罩緊缺，他們擔心不能保證醫護人員的需求。福奇博士和其他疾控專家都同意口罩和社交距離的重要性。美國疾病控制與預防中心的雷德菲爾德博士（Dr. Robert Redfield Redfield）一再表示，如果人們用心采納這一建議，它將跟疫苗一樣有效。

特朗普：在疫情期間的競選集會上說："到目前為止，我們沒有任何問題。這是在戶外，根據專家意見，這很不一樣。我們有很多人。"

事實：這是不正確的描述。

特朗普於6月下旬在塔爾薩舉行了一次室內集會，同時吸引了支持者和抗議者各有數千人。

塔爾薩市縣衛生局局長說，可能正是這次集會，造成了該縣新冠感染病例激增。7月的第一周，塔爾薩縣新增確診病例每天超過200，是集會之前幾周的兩倍，創下歷史新高。

特朗普對拜登說："你在H1N1豬流感上做得不好。你真是一場災難。"

事實：特朗普經常歪曲2009年豬流感爆發期間發生的事情。那場流感在美國造成的死亡人數遠遠低於當下的新冠疫情。

首先，時任副總統的拜登並沒有負責處理這一事件。而且，當時政府對於豬流感疫情的回應比現政府對於新冠疫情的回應更快--當兩名孩子在加州首先診斷出感染以後，美國疾病控制與預防中心的流感監控網絡立即拉響警報。大約兩周後，奧巴馬政府宣布進入抗擊豬流感的緊急狀態。疾病控制與預防中心從國家儲備中向醫院分發藥物，未雨綢繆。

相比之下，直到美國首例患者確診之後的第七周，也就是3月初，特朗普才宣布進入緊急狀態。隨後，全國衛生系統連續幾個月為關鍵醫療物資和測試設備的短缺而掙扎。

到目前為止，在美國，超過20萬人死於新冠病毒。而在2009-2010年的H1N1豬流感疫情期間，美國疾病控制與預防中心確認的美國境內死亡人數大約為12,500。

關於經濟的爭議

拜登：特朗普將成為"美國歷史上的第一位"在任期內發生失業人數增加的總統。

事實：不，如果特朗普連任失敗，他將不會是美國歷史上第一位在任期間發生失業人數增加的總統。這樣的事情1932年就發生了，當時的美國總統胡佛（Herbert Hoover）遭遇經濟危機，大量美國人失業。在當年的大選中，胡佛敗給了羅斯福（Franklin Roosevelt）。官方正式的失業率統計是從1939年開始的。從那以後，沒有任何一位總統任期結束時的失業率高於任期開始。特朗普有可能步胡佛的後塵。

關於大選投票的爭議

特朗普：關於通過郵件投票程序可能出現大規模欺詐的問題："這是一場人為操縱的選舉。"

事實：他在誇大威脅。這個主張是特朗普已經准備了數月的計劃的一部分--甚至還沒有發生之前就質疑選舉結果的公正性。

專家再三表示沒有充分的跡象證明郵件投票中的欺詐行為。有五個州在新冠疫情之前就已經開始建立郵件投票系統。特朗普政府自己的聯邦調查局局長克裡斯托弗雷（Christopher Wray）上周在國會聽證會上說，該局還沒有歷史性地發現"任何形式的全國協調性的選舉欺詐作為，無論是通過郵寄還是其他方式。"

雷確實承認地方選民有時會出現作弊問題。即便如此，在說到上周發生在賓夕法尼亞州盧塞恩縣的一起具體案件時，特朗普也做了不准確的描述，稱有9張投給他的選票被扔棄在垃圾桶。在美國司法部發出的非同尋常的聲明中，的確是這樣說的。但是該聲明很快被刪除，隨後發表的更新聲明改為7張。

關於高校十大聯盟（Big Ten）橄欖球賽

特朗普："我是那個恢復橄欖球聯賽的人。順便一說，我恢復了美國高校十大聯盟（Big Ten）的比賽。是我做的，我很高興做到了。"

事實：最好檢查一下記錄。特朗普曾呼籲美國高校十大聯盟恢復因新冠疫情而宣布取消的秋季比賽，但是呼籲者不只他一人。球迷、大學生、運動員和大學城也想舉行。本月初，十大聯盟最終宣布恢復2020年橄欖球賽季，特朗普發推文表示感謝："我為能提供幫助感到榮幸!!!!"

該賽季涉及的大學所在的幾個州，將在本次總統大選中發揮關鍵作用，包括賓夕法尼亞州、愛荷華州、密歇根州、明尼蘇達州、俄亥俄州和威斯康星州。

關於最高法院的爭議

拜登：在說到最高法院大法官候選人巴雷特（Amy Coney Barrett）時："她認為平價醫療法案違憲。''

事實：這樣說是不對的。

特朗普提名巴雷特取代已故大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）的職位。巴雷特一直對奧巴馬推行的該法案和支持它的法院判決持批評意見，但是她從未說過它違憲。最高法院將在11月10日舉行聽證會，特朗普政府要求宣判該法案違憲。

拜登說錯自己的大學名字？

特朗普："你說你上過特拉華州（立大學），但是你忘記了你大學的名字。你沒有上過特拉華州特拉華州（立大學）。喬，你一點也不聰明。"

事實：特朗普在說拜登的學歷和政治背景。

這位從特拉華大學畢業的前副總統，沒有說過他曾就讀於傳統黑人大學之一的特拉華州立大學，而是宣稱自己和黑人社區有長期聯系。

在競選活動中，在與黑人聽眾交談時，拜登經常提到傳統黑人大學（HBCU）和他的政治生涯的關系。1972年，拜登在特拉華州立大學宣布參選美國參議員。

雖然也遭到非議，但是他的長期觀點廣為人知。

關於犯罪率

拜登："事實上，在我們的領導下，暴力犯罪減少了17％，或者15％。''

事實：誇大事實。

根據聯邦調查局（FBI）的數據，總體而言，從拜登就任副總統前一年的2008年，到他卸任前的2016年， 暴力犯罪數量下降了約10％。

但是在奧巴馬和拜登執政的最後兩年，暴​​力犯罪的數量又在增加，2016年比2014年增長了8％。2016年美國被害人數超過奧巴馬執政期間的任何時候。

特朗普："你看看芝加哥發生的事，53人被槍擊，8人死亡。如果你看看紐約的情況，好像沒人注意一樣。犯罪率在上升，100％，150％，200％，這簡直瘋了。"

事實：不完全是這樣。芝加哥（在剛剛過去的美國勞動節假期發生多起槍擊事件）的數字是正確的，但是這些數字只是這個城市和整個美國暴力犯罪的一小部分。特朗普的策略是隨意拿來為我所用。

至於紐約，他談論的可能也是槍擊事件。今年以來，紐約的槍擊案上升了大約93％，但總體犯罪率下降了約1.5％。與十年前相比，犯罪率下降了10％。

聯邦調查局本周一發布的一份關於2019年犯罪數據的報告顯示，在過去三年中，暴力犯罪有所減少。

張平/ 洪沙（美聯社）

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