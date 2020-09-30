積極控場或有意偏袒？川普指遭主持人打斷76次 是拜登的5倍

在9月29日晚間的美國總統大選首場辯論會上，主持人華勒斯（Chris Wallace）因難以控制美國總統川普（Donald Trump）和民主黨候選人拜登（Joe Biden）的激烈辯論而受到批評，川普在辯論結束後也在Twitter上發圖表達了對華勒斯的不滿。

在29日晚上長逾90分鐘的現場直播辯論中，川普一再打斷拜登的發言，主持人華勒斯雖然竭盡全力設法確保辯論能夠有序進行，但還是顯得力不從心。

辯論結束後，川普團隊發推文稱，「華勒斯在辯論中只打斷過拜登15次，而川普被打斷過76次。」隨後川普也在Twitter上發圖，指華勒斯偏袒拜登。

許多觀眾指責華勒斯，儘管是川普最經常違反公認的辯論規則，拒絕堅持自己的發言時間，並對其他兩人施壓。曾效力歐巴馬（Barack Obama）政府、擔任過副國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes）在Twitter上發貼文稱「華勒斯正在消失」。

報導指出，華勒斯向來以嚴厲逼問方式訪問政治人物而聞名，現年72歲的他也是現場三名男士中年紀最輕的一位。四年前川普首次競選總統，華勒斯也是當年總統大選辯論的主持人之一，當時他對整場辯論的掌控贏得不少讚譽。但他在本屆選舉首場辯論的表現卻不理想，還在社交媒體上遭到不少無情的批評。

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文章授權轉載自《香港01》

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