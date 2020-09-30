積極控場或有意偏袒？川普指遭主持人打斷76次 是拜登的5倍

在9月29日晚間的美國總統大選首場辯論會上，主持人華勒斯（Chris Wallace）因難以控制美國總統川普（Donald Trump）和民主黨候選人拜登（Joe Biden）的激烈辯論而受到批評，川普在辯論結束後也在Twitter上發圖表達了對華勒斯的不滿。
在29日晚上長逾90分鐘的現場直播辯論中，川普一再打斷拜登的發言，主持人華勒斯雖然竭盡全力設法確保辯論能夠有序進行，但還是顯得力不從心。
辯論結束後，川普團隊發推文稱，「華勒斯在辯論中只打斷過拜登15次，而川普被打斷過76次。」隨後川普也在Twitter上發圖，指華勒斯偏袒拜登。
許多觀眾指責華勒斯，儘管是川普最經常違反公認的辯論規則，拒絕堅持自己的發言時間，並對其他兩人施壓。曾效力歐巴馬（Barack Obama）政府、擔任過副國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes）在Twitter上發貼文稱「華勒斯正在消失」。
報導指出，華勒斯向來以嚴厲逼問方式訪問政治人物而聞名，現年72歲的他也是現場三名男士中年紀最輕的一位。四年前川普首次競選總統，華勒斯也是當年總統大選辯論的主持人之一，當時他對整場辯論的掌控贏得不少讚譽。但他在本屆選舉首場辯論的表現卻不理想，還在社交媒體上遭到不少無情的批評。
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文章授權轉載自《香港01》
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美國總統大選辯論會上總會有亮點，川普和拜登今天的辯論會卻只有「黯點」。拜登稱川普「小丑」，川普說拜登「不聰明」，拜登回敬川普「傻子」，雙方你來我往，堪稱美國史上最惡質的辯論會，茲舉以下五大「黯點」：
今年美國總統大選的第一場總統辯論已在台灣時30日早上約10時 40分落幕，紐約時報在辯論前把此次川普總統與民主黨候選人拜登的辯論，稱為「藝人」和「老派演說家」的對決，結果是川普幾乎從頭到尾不直視觀眾，而觀眾幾乎聽不見幾句完整的句子和論點，雙方毫無遮攔地攻擊、插話、干擾。而在今年最獨特的新冠疫情因應問題上，拜登以「不負責任」總結川普的表現。
2020年美國總統大選首場辯論登場，川普一如所料，從頭到尾搶話、插話壓制拜登，即使遭主持人多次制止依然故我，拜登雖看起來老神在在，但回應缺乏實質內容。CBS統計，川普在拜登發言時不斷插話打斷對方，總共73次。CBS最新民調，69%受訪者以「吵鬧不休」來總結這場辯論，83%負面看待這場辯論，僅17%持正面立場；48%認為拜登贏得首場辯論，41%認為贏家是川普。
主持人福克斯新聞主播華勒斯（Chris Wallace）不得不在整場辯論中聲嘶力竭地維持秩序，提醒川普遵守辯論規則，讓拜登把話講完...
今年11月3日美國將選出下一任新總統，今天（30日）則是美國總統大選第一場辯論會，美國總統候選人川普及拜登2人就諸多重要議題發表談話。有網友看了今天的美國總統辯論會後，發現美國跟台灣的辯論會似乎有許多不同之處，他也不禁納悶「台灣跟美國的辯論會風格差在哪？」
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