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積極控場或有意偏袒？川普指遭主持人打斷76次 是拜登的5倍

香港01 / 記者謝淳／報導
在9月29日晚間的美國總統大選首場辯論會上，主持人華勒斯因難以控制美國總統川普和民主黨候選人拜登的激烈辯論而受到批評。 路透社
在9月29日晚間的美國總統大選首場辯論會上，主持人華勒斯因難以控制美國總統川普和民主黨候選人拜登的激烈辯論而受到批評。 路透社

在9月29日晚間的美國總統大選首場辯論會上，主持人華勒斯（Chris Wallace）因難以控制美國總統川普（Donald Trump）和民主黨候選人拜登（Joe Biden）的激烈辯論而受到批評，川普在辯論結束後也在Twitter上發圖表達了對華勒斯的不滿

在29日晚上長逾90分鐘的現場直播辯論中，川普一再打斷拜登的發言，主持人華勒斯雖然竭盡全力設法確保辯論能夠有序進行，但還是顯得力不從心。

辯論結束後，川普團隊發推文稱，「華勒斯在辯論中只打斷過拜登15次，而川普被打斷過76次。」隨後川普也在Twitter上發圖，指華勒斯偏袒拜登。

許多觀眾指責華勒斯，儘管是川普最經常違反公認的辯論規則，拒絕堅持自己的發言時間，並對其他兩人施壓。曾效力歐巴馬（Barack Obama）政府、擔任過副國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes）在Twitter上發貼文稱「華勒斯正在消失」

報導指出，華勒斯向來以嚴厲逼問方式訪問政治人物而聞名，現年72歲的他也是現場三名男士中年紀最輕的一位。四年前川普首次競選總統，華勒斯也是當年總統大選辯論的主持人之一，當時他對整場辯論的掌控贏得不少讚譽。但他在本屆選舉首場辯論的表現卻不理想，還在社交媒體上遭到不少無情的批評。

延伸閱讀：

【美國大選辯論】首場辯論川普搶發言搶全場 主持人都無法忍受

【美國大選】首場辯論打破傳統 川普拜登不握手

文章授權轉載自《香港01》

川普 拜登 電視辯論

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今年美國總統大選的第一場總統辯論已在台灣時30日早上約10時 40分落幕，紐約時報在辯論前把此次川普總統與民主黨候選人拜登的辯論，稱為「藝人」和「老派演說家」的對決，結果是川普幾乎從頭到尾不直視觀眾，而觀眾幾乎聽不見幾句完整的句子和論點，雙方毫無遮攔地攻擊、插話、干擾。而在今年最獨特的新冠疫情因應問題上，拜登以「不負責任」總結川普的表現。

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