報刊評川普與拜登首場電視辯論：政治文化是最大輸家

德國《時代周報》題為「憤怒的白人男性」的文章寫道：「川普在與拜登的首場電視對決中，展示了他好鬥的一面。而挑戰者也以進攻為主。（整場）令人無法忍受。」

文章寫道：「川普與拜登兩人可以說再不同不過了。一個人跳躍性、不接受教訓、製造自己的真相，另一人政治經驗豐富、顧問團環繞、塑造自己的國之重臣形象。然而，無論是美國總統，還是其挑戰者都有一個共同點：他們都會以自己的方式失控。」

文章寫道，開場僅數分鐘，美國總統就打斷前副總統以及主持人，「並且以一種攻擊性持續下去」。「川普就是要全力碾壓拜登，而後者早在第一個辯論主題時就說出了：閉嘴。到這個夜晚結束的時候，人們會想對雙方都這麼說。」

「而後來，攻擊性不斷繼續。拜登對川普的稱呼包括『小丑』。這聽上去也不太像一位總統會說的話，但他的許多支持者可以樂於聽到。對決前他們擔憂拜登會無法招架川普普的進攻。這是多慮了。」

「這場相遇配不上稱之為『辯論』。混亂、難以忍受、內容成了次要的，因為持續的打斷讓人幾乎無法跟得上提出的論據。」

文章寫道：「在美國，電視辯論一直都是一場大型秀，精心設計的戲劇。……對它的期待相應很高，儘管過去的總統選戰和最新的問卷顯示，對絕大多數公民來說，它對選舉結果並無決定性。」

「90分鐘後，終於結束了。雙方陣營自然都可以宣稱自己的參選人獲得了這場對決的勝利。……這場辯論沒有清楚的贏家。這樣的水平之下，輸家首先是選民們。」

「有尊嚴的辯論」

瑞士《新蘇黎世報》評論認為，這場辯論是美國政治形勢的縮影：甚至無法進行一場有尊嚴的辯論。

評論認為，兩位總統參選人的對決帶有個人攻擊，而不是以內容上的論辯為主。對於深層問題幾乎沒有提出解決的思路，而是淪為一場真人秀。電視辯論反映出這個國家無法達成共識的混亂。

評論寫道：「總統川普要承擔首要責任，他的戰略是像推土機一樣壓過一切，不給討論留空間。……儘管如此，拜登也多次因此失控。他稱總統是小醜和種族主義者。辯論進行了還不到20分鐘，拜登一句『住嘴』就脫口而出。」

評論寫道，對於民調落後的川普來說，這場辯論成為一場失去的機會。「那麼他因此輸了嗎？要等到選舉後才知道。四年前，希拉蕊．柯林頓被視為三場與川普電視對決的贏家，但進入白宮的卻是後者。但毫無疑問，輸家是美國的政治文化。」

電視辯論：拳擊賽與戲劇表演的混合

《南德意志報》寫道：美國新近的歷史上恐怕沒有哪一場總統競選電視辯論如此激烈。不過，90分鐘後，並沒有一方被打倒在地，而是正相反。

文章寫道：「要描述美國總統競選電視辯論，有兩種可能的類比。一是拳擊比賽。…最終，一方休克，或者至少按比分失敗。二是戲劇表演。兩位演員走上舞台，無視導演給出的指令，因為他們都只面對自己的觀眾。那麼最終很可能雙方都擺出勝利者的姿態，--對方發出噓聲，自己的粉絲則發出歡呼。」

文章寫道，川普與拜登周二的電視辯論是拳擊賽和戲劇表演的混合。「過程粗暴，擊出能使人休克的重拳，打中下巴，一段時間裡可以說還流了血。」但是，「無論是川普還是拜登，都可以滿意地飛回家。因為雙方在戲劇上的表現，都相當不錯。」

文章寫道，至於這場辯論對美國選民來說，能有多大幫助，令人疑惑。但另一方面，到底還有沒有相當數量的尚未做出決定的「中間選民」，也令人疑惑。「因此，更有可能的是，辯論讓陣營之間的鴻溝加劇，而不是誘導選民換邊站。」

摘譯自其它媒體，不代表德國之聲觀點

© 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】

商品推薦