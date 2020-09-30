他問「台美總統辯論風格差在哪？」 網諷：川普在台必被關麥

今年11月3日美國將選出下一任新總統，今天（30日）則是美國總統大選第一場辯論會，美國總統候選人川普及拜登2人就諸多重要議題發表談話。有網友看了今天的美國總統辯論會後，發現美國跟台灣的辯論會似乎有許多不同之處，他也不禁納悶「台灣跟美國的辯論會風格差在哪？」（延伸閱讀：2020美國大選專題 看兩個70歲老人的戰爭）

原PO看完今天的美國總統大選辯論會後，發現台灣的總統辯論會會出現有候選人以「你的問題，我不想回答」等說詞來拒絕回應，而今天的美國辯論會則被主持人評為「見過最混亂的辯論，這是羞恥」，因此不禁讓原PO好奇「美國的辯論會跟台灣風格差在哪？」

不少網友紛紛留言分享心中的想法，「真正在辯論的方法跟政治的辯論方法是不同的」、「台灣辯論大概就是互潑髒水吧？」、「川普真的只是來吵架的，完全沒在管規則的～」、「川普一直插話，有夠像小學生吵架，翻譯都不知道怎麼辦」、「不說我還以為川普在跟主持人辯論」。

還有網友認為，「美國這個是吵架，不是辯論，然後這場是主持人+拜登vs川普」、「川普是特例好嗎？以前的美國總統辯論也不是這個樣子」、「美國人還是會比較注意國內，川普雖有國際手腕卻劣勢」、「要是台灣，應該會把川普的麥克風消音」、「台灣的就是每個詰問跟表達都是在罵對方」、「政治辯論會用很多詭辯的技巧來迴避問題，像是答非所問、情緒性回應、裝傻、轉移話題」。

有網友看完美國的總統辯論會後，不禁納悶「台、美的總統辯論會風格有何差異？」圖擷自 PTT八卦板

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