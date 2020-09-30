首場電視辯論超混亂！在美華人評價「川普慌了」

主持人福克斯新聞主播華勒斯（Chris Wallace）不得不在整場辯論中聲嘶力竭地維持秩序，提醒川普遵守辯論規則，讓拜登把話講完。但川普辯解稱，拜登也插話了。「但你打斷他更多。」華勒斯說。

「憤怒，精疲力竭，魂不守舍，川普輸定了。」對於2020年美國總統大選的首場電視辯論，紐約華人資訊網總裁、中國著名報人程益中對德國之聲說。

「如果這場辯論是在視訊軟體Zoom上進行的，估計川普早就被靜音了。他是在太吵了！」在華盛頓從事金融工作的Tiffany對德國之聲說。

目前，多項民調顯示拜登領先於川普。「川普並沒有在這場辯論中贏得那些還未做出決定的10%的選民。」在紐約一家外媒工作的Brandon對德國之聲表示，川普是目前處於落後地位的人，他比拜登更需要贏得這場辯論。但他在這場辯論中極具攻擊性，以吵架的姿態試圖打亂對方的辯論，還對拜登的智商、教育背景甚至其家人進行人身攻擊，這顯然無法說服並贏得「中間派」選民的支持。

與川普的表現相對比，多位被採訪華人認為拜登整場表現比較穩定。「講理，在理，得理。」程益中評價說，而川普的反駁則「空洞，表面，缺乏事實依據。」在辯論中，川普一再對拜登聲稱：「在47個月裡，我做的事情比你47年來的都多。」但程益中認為，這種空洞的辯論非常荒謬，無法贏得選民信任。

整場辯論持續90分鐘，由6個主題組成，每個主題辯論時間為15分鐘。這6個辯論主題包括新冠疫情、最高法院、種族爭議、經濟、選舉完整性及兩人過往的紀錄。在這6個議題中，Brandon最關心的是最後一個議題。

Brandon擔心，如果11月3日選舉結果還未統計完的情況下，川普會先宣布自己勝利以造成混亂。或者如果拜登以微弱優勢勝出，川普會不認可這個結果。Brandon的擔心源自川普在辯論中聲稱「如果我看見數萬選票被操縱，我不會接受結果。」而拜登則表示自己無論輸贏都會接受選舉結果。

川普說可能會由最高法院去審視這些選票。9月26日，美國總統川普提名保守派人士艾米．康尼．巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官一職。如果提名獲得參議院的確認，巴雷特將遞補日前逝世的自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）。為了在11月3日總統大選以前確認，共和黨佔優勢的參議院將加緊進行確認程序，而拜登則呼籲參議院「在美國人民投票之後再投票確認大法官人選」。

對此，程益中認為，川普荒謬地擔心自己管理下的政府機構產生的選舉結果反而會對自己「不公平」，這實際上證明川普慌了，對選舉結果沒有信心。對此，拜登也在辯論中反駁說川普質疑郵寄投票造假是害怕選舉結果。

Brandon也認為，從目前的民調結果可以看出，拜登的支持率高於川普4-5個點，遠遠高於2016年希拉蕊對川普的支持率，所以大選結果很有可能是拜登勝出。

「川普搞砸了。」程益中說，今晚辯論的這6個議題其實也是川普上任四年的第一個任期的述職，然而，他的表現乏善可陳。尤其是抗擊疫情方面，如果川普尊重科學，早點呼籲大家戴口罩，也不至於到今天這個局面。根據約翰．霍普金斯大學的最新數據，美國已經有205,942例死亡記錄，美國佔了全球新冠死亡人數的20%左右。「這簡直是美國的國恥。」程益中說。

Tiffany最關心的話題也是對新冠病毒疫情的抗擊，這也是當晚兩人耗時最長的話題，討論共持續了約21分鐘。「我們公司的同事在2016年是支持川普的，但今年可以看出轉變非常明顯，絕大部分人因為不滿川普對疫情的應對，已經開始轉而支持拜登。」Tiffany說。

CBS電視台在辯論後進行的即時民調顯示，48%的觀眾認為拜登勝出，41%認為川普表現更優，10%的人表示兩人打成平手。

美國總統選舉將於今年11月3日舉行，此前共有3場總統候選人辯論和一場副總統候選人辯論。除了首輪辯論外，10月15日還將在佛羅裡達州的邁阿密市舉辦第二場總統候選人之間的辯論，第三輪則於10月22日在田納西州的納什維爾市舉行；副總統候選人的辯論將於10月7日在猶他州的鹽湖城舉行。

在辯論結束之前，拜登呼籲選民選擇合適的方法投票，並說「投票、投票、投票」，稱川普不可以阻止選民決定大選結果，投票後，川普就不能在位。

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