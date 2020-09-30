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砲火更勝四年前！美國總統首場辯論 川普打斷拜登73次

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美國總統大選的首場電視辯論於美國時間9月29日晚上登場，全長90分鐘。雙方候選人起初看似紳士，但不到3分鐘就陷入混亂。圖／法新社（合成照）
美國總統大選的首場電視辯論於美國時間9月29日晚上登場，全長90分鐘。雙方候選人起初看似紳士，但不到3分鐘就陷入混亂。圖／法新社（合成照）

美國總統大選的首場電視辯論於美國時間9月29日晚上登場，全長90分鐘。

雙方候選人起初看似紳士，但不到3分鐘就陷入混亂：美國現任總統川普多次打斷民主黨候選人拜登，擔任辯論會主持人的福斯資深主持人華勒斯（Chris Wallace）努力調停卻也徒勞無功，拜登終於在18分鐘時忍不住斥責川普「先生，你能閉嘴嗎？」

雖然辯論會照理需要依照答題順序回答主持人提問，任何一方也不能打斷對方發言，但這次川普無視這些規定，讓辯論會淪為雙方互相抨擊的場合，川普、拜登、主持人的聲音交疊在一起。

主持人華勒斯不禁多次高聲要求雙方冷靜，接近辯論末尾時，更再次要求川普停止打斷對手發言。川普反指拜登也有打斷，華勒斯說川普打斷的次數更多。

最後，根據CBS統計，川普總共打斷拜登73次。2016年川普在首次辯論中打斷對手希拉蕊(Hillary Clinton)的次數僅37次。拜登在辯論中也不甘示弱，批評川普是「小丑」、「種族主義者」、「普亭的小狗」。

美國電視CNN主播在辯論後評論道，這是「非常恐怖」、「像屎一樣的一場秀」。華盛頓郵報、英國廣播公司、澳大利亞廣播公司等也稱這場辯論「混亂」。半島電視台稱川普等於是給拜登一份「禮物」。在推特上，辯論主持人華勒斯更因未能阻止川普打斷拜登遭到批評。

CNN電視台在辯論後進行的即時民調顯示，60%觀眾認為拜登佔上風，28%人認為川普勝出。另一美國媒體CBS電視台的辯論後民調則顯示，48%的觀眾認為拜登勝出，41%認為川普表現更優，10%的人表示兩人打成平手。

反觀立場一向支持川普的新聞台Fox News，則在辯論後發表時評稱讚川普「明顯在首次辯論中打敗拜登」。

候選人的立場

此次辯論中，兩黨候選人必須回答的問題包括：兩人過去經歷、最高法院大法官、新冠肺炎疫情、種族與示威、經濟和大選公正性。以下為雙方辯論內容：

1.川普所得稅：近日《紐約時報》的新聞批評川普繳太少所得稅，主持人也就此詢問川普究竟繳交多少所得稅。川普堅稱自己「繳了上百萬稅金」，也說自己在就任總統以前就如同世界上所有商人一樣依法避稅。拜登則抨擊川普繳的稅比醫護人員還少。

2.最高法院大法官：川普提名保守派人士巴雷特(Amy Coney Barrett)接任大法官，而美國歷史上從未在大選如此接近時提名大法官的案例。拜登批評巴雷特的保守立場，認為應當留到大選後再由新總統提名大法官，但川普稱既然他擔任的是四年而非三年總統，就有責任提名新大法官。

3.新冠疫情：拜登指責川普防疫無力，導致20萬人罹病死亡。川普說自己應對成功，還能維持經濟運作。對於拜登說「除非他（川普）變得更聰明，否則還會有更多人死」，川普反指拜登在校成績差，沒有資格評論自己是否聰明。

4.種族與示威：「黑人的命也是命」示威運動在美國各地掀起浪潮，川普被問及是否願意批評極端白人至上主義者時，技巧性的避開回答，甚至反指這些組織行為不是右翼問題，而是左派需要處理的問題。

5.大選公正性：川普再度質疑郵寄投票的公正性。拜登則直接面對攝影機，呼籲民眾出門投票，說川普之所以抨擊郵寄投票是因為他「害怕」計算選票。

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美國大選 川普 拜登 電視辯論

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