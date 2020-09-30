避免影響大選 華郵籲慎用匿名消息
為了維持選舉公正性，華郵主編提出應謹慎使用匿名或者駭客提供的消息作為報導題材。有鑒於2016年，希拉蕊的信箱在選舉前遭駭客入侵，導致機密資料流出影響選情，以及至今川普和俄羅斯之間的關係晦暗不明，華盛頓郵報資深主編Marty Baron在編輯室會議中提出，應對匿名或者駭客資料的正確方法，以免再一次影響選舉公正性。
《AXIOS》報導，華盛頓郵報編輯Marty Baron在日前一場內部會議上，提出數條原則，讓其他編輯和記者可以知道如何應對匿名或者駭客消息來源，尤其鄰近大選的敏感時刻，消息真真假假，稍有不慎都有可能影響選舉的公正性。
他表示，面對任何匿名舉報或者駭客提供的資料，記者和編輯都應該謹慎應對，不可為了爭奪新聞曝光度而隨意發布，否則可能被有心人士操作，用以發布假消息，他也呼籲其他家媒體應該要照做，維持媒體中立的原則，不要刻意影響選舉。
「在選舉前，任何駭客活動和消息洩漏都需要小心，尤其是新聞從業人員更要謹慎。」臉書的安全政策顧問Nathaniel Gleicher也表示，不只是新聞媒體，掌握著網路流量的社群媒體也要嚴陣以待。
《Vanity Fair》報導，Marty Baron發布的從業原則大致可以分為5條：第1條當記者或編輯收到任何匿名消息，應第一時間和資深編輯討論，確認信息的正確性和新聞價值，不該為了行業競爭而倉促發布未經核實的消息。
第2條，即使政客之間針對駭客活動發言，也不代表新聞媒體要追著跑，因為駭客活動有可能是自導自演。
第3條，若匿名消息經過內部謹慎討論後，決定發布，必須向外界跟讀者強調這是一則匿名或者來源不明的消息，以及這則消息會對國內外的情勢造成什麼影響，都需要審慎分析，並且詳細說明相關背景內容，不可斷章取義。
第4條，應避免使用來自駭客或者非法泄露的材料，除了資料本身可信度存疑，也可能因不法手段取得，導致記者或編輯本身吃上官司。
第5條，新聞媒體最重要的任務是幫助讀者分辨訊息的真假，如果政治人物利用駭客活動作為攻擊手段，媒體也應該要向讀者闡明真相。
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