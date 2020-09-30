川普實境秀大賺4.27億 投資高球場卻陷入虧損錢坑
1990年代的紐約房地產大亨川普，光鮮亮麗的形象只是金玉其外。當時他的第二段婚姻以離婚收場，大西洋城賭場投資失利，經濟壓力日趨龐大，眼看就要二度聲請破產。根據紐約時報取得的報稅紀錄，川普在整個1990年代裡每年都出現財務虧損，負債如雪球般越滾越大，到了2002年已達3億5280萬元。
就在川普陷入經濟低潮之際，英國電視製作人柏納特(Mark Burnett)的出現，讓川普不只鹹魚翻身，還締造名利雙收的輝煌成就。柏納特製作的實境節目「我要活下去」(Survivor)在全球各地創造收視旋風，籌畫中的新節目想以企業家徵才為主軸，因此找上川普。「誰是接班人」(The Apprentice)從此誕生，川普在節目中對淘汰者所說的台詞：「你被開除了」(You`re fired)頓時暴紅。
根據川普報稅紀錄，「誰是接班人」播出16年間，川普獲得直接報酬為1億9700萬元，而這個節目走紅之後衍生而來的廣告代言、演說、置入行銷等周邊獲利，則讓川普的荷包額外賺入2億3000萬元。
對於廣告、代言計畫的合作對象，川普似乎「來者不拒」，其中包括後來遭控吸金的ACN行銷公司。ACN宣稱民眾參加銷售影像電話行列將可獲得豐厚利潤，但實際上許多消費者加入根本賺不到錢，甚至血本無歸。蒙大拿州政府調查發現，該州加入ACN行銷計畫的受害消費者平均繳交了750元手續費，但每人獲利平均卻只有35元。
拜「誰是接班人」之賜而來的4億2700萬元收入，成為川普大手筆收購高爾夫球度假村的資本。從2006年開始的10年間，川普總共買下11座高爾夫球場，高爾夫球度假村更成為川普集團的新核心事業。
川普為高爾夫球度假村頻頻砸下重金的經營模式，與先前觸礁的賭場投資如出一轍。根據稅務紀錄，從2014年起的三年間，川普為位於蘇格蘭登拜里(Turnberry)豪華高球度假村投注1億4450萬元，但度假村年復一年仍然虧損。同樣的，川普也為位於佛州的川普全國都瑞爾邁阿密高爾夫俱樂部(The Trump National Doral Miami Golf Club)俱樂部花了2億1300萬元，但卻沒能讓俱樂部營利獲得起色。
紐時報導，川普幾筆重要貸款接下來很快即將到期，必須償還，包括為了都瑞爾俱樂部、華府川普飯店而向德意志銀行(Deutsche Bank)分別貸款的1億4800萬元及1億6000萬元，而這兩筆事業如今仍都處於賠錢狀態。
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