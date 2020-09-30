才演自殺鬧劇 川普前競選總幹事被指盜用公款

「每日郵報」(Daily Mail)引述消息人士報導，川普總統前競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)「竊取」2500萬元至4000萬元不等的川普連任經費，又將共和黨全國委員會(RNC)的1000萬元中飽私囊而面臨調查；不過川普競選團隊和RNC均否認對帕斯卡爾進行稽核或調查。

帕斯卡爾27日在佛羅里達州勞德岱堡(Fort Lauderdale)240萬元的豪宅上演自殺鬧劇，隨後遭強制送醫；他的妻子坎迪絲．帕斯卡爾(Candice Parscale)告訴警方，帕斯卡爾「過去兩周承受莫大壓力，一整周不斷嚷著要開槍自殺」。

一名了解川普的內幕人士告訴每日郵報，帕斯卡爾7月遭降職後便陷入困境，擔心喪失這份「肥缺」無法維持他豪奢的生活型態。

川普競選連任連絡主管莫投(Tim Murtaugh)給每日郵報的聲明指出：「報導一派胡言，沒有調查，沒有稽核，從來沒有。」

RNC高層也表示：「這份報導完全不實，RNC並未對帕斯卡爾進行稽核或調查。」

川普6月在奧克拉荷馬州競選活動的出席人數遠不及預期，據報川普因此對帕斯卡爾失去信心；消息人士指出，帕斯卡爾遭革職數日後，川普便下令稽查RNC的支出。

該名消息人士表示，這項調查乎針對帕斯卡爾如何使用競選團隊經費，讓帕斯卡爾面臨極大壓力，「帕斯卡爾使用競選經費的方式可能完全合法，但因為他的生活方式而累積大量帳單，他認為這份美差事即將到頭了。」

帕斯卡爾夫婦擁有的車至少價值30萬元，包括一輛法拉利、Range Rover和NMW X6，公開紀錄顯示他有八艘遊艇；根據競選活動紀錄，帕斯卡爾在川普競選團隊月薪為1萬5000元。

帕斯卡爾去年告訴每日郵報：「我不諱言為川普家族工作讓我致富……總統是出色商人，與他合作多年為我的家庭帶來極大利益。」

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