才演自殺鬧劇 川普前競選總幹事被指盜用公款

「每日郵報」(Daily Mail)引述消息人士報導，川普總統前競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)「竊取」2500萬元至4000萬元不等的川普連任經費，又將共和黨全國委員會(RNC)的1000萬元中飽私囊而面臨調查；不過川普競選團隊和RNC均否認對帕斯卡爾進行稽核或調查。
帕斯卡爾27日在佛羅里達州勞德岱堡(Fort Lauderdale)240萬元的豪宅上演自殺鬧劇，隨後遭強制送醫；他的妻子坎迪絲．帕斯卡爾(Candice Parscale)告訴警方，帕斯卡爾「過去兩周承受莫大壓力，一整周不斷嚷著要開槍自殺」。
一名了解川普的內幕人士告訴每日郵報，帕斯卡爾7月遭降職後便陷入困境，擔心喪失這份「肥缺」無法維持他豪奢的生活型態。
川普競選連任連絡主管莫投(Tim Murtaugh)給每日郵報的聲明指出：「報導一派胡言，沒有調查，沒有稽核，從來沒有。」
RNC高層也表示：「這份報導完全不實，RNC並未對帕斯卡爾進行稽核或調查。」
川普6月在奧克拉荷馬州競選活動的出席人數遠不及預期，據報川普因此對帕斯卡爾失去信心；消息人士指出，帕斯卡爾遭革職數日後，川普便下令稽查RNC的支出。
該名消息人士表示，這項調查乎針對帕斯卡爾如何使用競選團隊經費，讓帕斯卡爾面臨極大壓力，「帕斯卡爾使用競選經費的方式可能完全合法，但因為他的生活方式而累積大量帳單，他認為這份美差事即將到頭了。」
帕斯卡爾夫婦擁有的車至少價值30萬元，包括一輛法拉利、Range Rover和NMW X6，公開紀錄顯示他有八艘遊艇；根據競選活動紀錄，帕斯卡爾在川普競選團隊月薪為1萬5000元。
帕斯卡爾去年告訴每日郵報：「我不諱言為川普家族工作讓我致富……總統是出色商人，與他合作多年為我的家庭帶來極大利益。」
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民主黨籍聯邦參議員近日紛紛表示，在聯邦最高院大法官被提名人艾咪‧巴瑞特的同意聽證會上，不可重蹈2018年卡瓦諾大法官聽證會所犯錯誤，以免在傾向共和黨的戰場州連任失利；咸信兩年前聽證會時，民主黨表現不佳，至少導致兩名中間派參議員落馬，輸掉連任選戰。
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「每日郵報」(Daily Mail)引述消息人士報導，川普總統前競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)「竊取」2500萬元至4000萬元不等的川普連任經費，又將共和黨全國委員會(RNC)的1000萬元中飽私囊而面臨調查；不過川普競選團隊和RNC均否認對帕斯卡爾進行稽核或調查。
1990年代的紐約房地產大亨川普，光鮮亮麗的形象只是金玉其外。當時他的第二段婚姻以離婚收場，大西洋城賭場投資失利，經濟壓力日趨龐大，眼看就要二度聲請破產。根據紐約時報取得的報稅紀錄，川普在整個1990年代裡每年都出現財務虧損，負債如雪球般越滾越大，到了2002年已達3億5280萬元。
在第一場辯論中，拜登一度批評川普是俄國總統普亭的「小狗」（puppy），表示駐阿富汗美軍遭俄國懸賞項上人頭，鼓勵神學士組...
川普總統提名的大法官提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)29日在國會山莊開始與共和黨領袖會面；多位民主黨籍參議員以「提名程序不合法」為由，表態拒絕在任命聽證會召開前與巴瑞特先行會晤，但副總統潘斯表示，參院民主黨團也應該與巴瑞特見面才是。
總統辯論曾是美國政治史上最熟悉儀式之一，但29日的大選辯論，卻是在美國政治史上最詭異時刻發生的一場詭異辯論；從來沒有一場全國電視直播的總統辯論，是在許多人公開討論會否公平計票、候選人能否接受選舉結果、政權能否和平轉移的氛圍下舉行。
川普總統與民主黨候選人拜登的第一場辯論未演先轟動，但從近來民調結果可以看出，大多數選民早已決定票投何人，電視辯論對於投票意向影響不大；學者分析，倘若候選人在辯論當中出現精神狀況不穩定、認知能力走下坡等明顯跡象，對選情將帶來殺傷力。
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