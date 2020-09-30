紐時：伊凡卡「顧問費」列營業費 幫川普節稅

紐約時報取得的川普稅務資料顯示，川普總統視長女伊凡卡．川普(Ivanka Trump)為顧問，付給她的錢列為「營業費用」以降低應稅收入。

紐時報導，川普集團(Trump Orgnaization)稅務資料顯示，在2010至2018年間，川普列舉的營業費用中包括2600萬元的「顧問費」。顧問的姓名並未一一列出，但紐時比較伊凡卡2017年開始為她父親擔任白宮資深顧問時揭露的資料，伊凡卡申報，自她共同創辦的一家顧問公司收到74萬7622元，與川普集團在夏威夷和溫哥華旅館建案申報稅捐扣除額的顧問費金額完全一致。

紐時說，身為川普集團高管，伊凡卡的工作之一是協助管理夏威夷和溫哥華建案，但她在該建案又被視為顧問。伊凡卡擔任川普集團高管的年薪大約是48萬元，這個金額在她父親升任董事長後躍增為200萬元。自從離開該職轉到白宮工作後，她沒再從川普集團領薪。

稅務資料也顯示，川普自亞塞拜然的一項旅館交易收到500萬元，並申報110萬元顧問費，他也在杜拜賺到300萬元，並申報63萬元為顧問費。知悉這些交易的人士透露，他們沒聽說有任何顧問或第三方人士收到此案相關的付款。

國稅局表示，可作為費用扣抵的顧問費必須是經營企業「固定且必要」的一部分，收受人仍必須繳付所得稅。

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