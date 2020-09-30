紐時：伊凡卡「顧問費」列營業費 幫川普節稅

紐約時報取得的川普稅務資料顯示，川普總統視長女伊凡卡．川普(Ivanka Trump)為顧問，付給她的錢列為「營業費用」以降低應稅收入。
紐時報導，川普集團(Trump Orgnaization)稅務資料顯示，在2010至2018年間，川普列舉的營業費用中包括2600萬元的「顧問費」。顧問的姓名並未一一列出，但紐時比較伊凡卡2017年開始為她父親擔任白宮資深顧問時揭露的資料，伊凡卡申報，自她共同創辦的一家顧問公司收到74萬7622元，與川普集團在夏威夷和溫哥華旅館建案申報稅捐扣除額的顧問費金額完全一致。
紐時說，身為川普集團高管，伊凡卡的工作之一是協助管理夏威夷和溫哥華建案，但她在該建案又被視為顧問。伊凡卡擔任川普集團高管的年薪大約是48萬元，這個金額在她父親升任董事長後躍增為200萬元。自從離開該職轉到白宮工作後，她沒再從川普集團領薪。
稅務資料也顯示，川普自亞塞拜然的一項旅館交易收到500萬元，並申報110萬元顧問費，他也在杜拜賺到300萬元，並申報63萬元為顧問費。知悉這些交易的人士透露，他們沒聽說有任何顧問或第三方人士收到此案相關的付款。
國稅局表示，可作為費用扣抵的顧問費必須是經營企業「固定且必要」的一部分，收受人仍必須繳付所得稅。
今年美國總統大選首場辯論於台灣時間今天（30日）上午9時登場，尋求連任的美國總統川普將與民主黨對手拜登舌戰90分鐘。
美國總統大選首場電視辯論會於今天上午落幕，總統川普與民主黨候選人拜登互相攻擊和搶話，被評為有史以來最混亂的辯論。對此，C...
美國最高法院自由派大法官金斯柏病逝一周後，川普總統廿六日宣布提名保守派聯邦女法官艾咪．巴瑞特遞補遺缺，若提名獲參院通過，...
民主黨籍聯邦參議員近日紛紛表示，在聯邦最高院大法官被提名人艾咪‧巴瑞特的同意聽證會上，不可重蹈2018年卡瓦諾大法官聽證會所犯錯誤，以免在傾向共和黨的戰場州連任失利；咸信兩年前聽證會時，民主黨表現不佳，至少導致兩名中間派參議員落馬，輸掉連任選戰。
美國總統大選首場辯論前夕，489位美軍退休高級將領、兩黨政府前國務卿和國安官員，包括川普的前閣員幕僚，24日聯名發表給選民公開信，認為川普不適合繼續擔任總統，他的言行危險，在分裂這個國家。他們認為，拜登具有領導國家的品格、經驗和特質，相信他將恢復總統職位尊嚴，團結美國人，讓美國發揮全球領導者作用，激勵美國實現國家理想。
紐約時報取得的川普稅務資料顯示，川普總統視長女伊凡卡．川普(Ivanka Trump)為顧問，付給她的錢列為「營業費用」以降低應稅收入。
「每日郵報」(Daily Mail)引述消息人士報導，川普總統前競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)「竊取」2500萬元至4000萬元不等的川普連任經費，又將共和黨全國委員會(RNC)的1000萬元中飽私囊而面臨調查；不過川普競選團隊和RNC均否認對帕斯卡爾進行稽核或調查。
1990年代的紐約房地產大亨川普，光鮮亮麗的形象只是金玉其外。當時他的第二段婚姻以離婚收場，大西洋城賭場投資失利，經濟壓力日趨龐大，眼看就要二度聲請破產。根據紐約時報取得的報稅紀錄，川普在整個1990年代裡每年都出現財務虧損，負債如雪球般越滾越大，到了2002年已達3億5280萬元。
在第一場辯論中，拜登一度批評川普是俄國總統普亭的「小狗」（puppy），表示駐阿富汗美軍遭俄國懸賞項上人頭，鼓勵神學士組...
川普總統提名的大法官提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)29日在國會山莊開始與共和黨領袖會面；多位民主黨籍參議員以「提名程序不合法」為由，表態拒絕在任命聽證會召開前與巴瑞特先行會晤，但副總統潘斯表示，參院民主黨團也應該與巴瑞特見面才是。
總統辯論曾是美國政治史上最熟悉儀式之一，但29日的大選辯論，卻是在美國政治史上最詭異時刻發生的一場詭異辯論；從來沒有一場全國電視直播的總統辯論，是在許多人公開討論會否公平計票、候選人能否接受選舉結果、政權能否和平轉移的氛圍下舉行。
川普總統與民主黨候選人拜登的第一場辯論未演先轟動，但從近來民調結果可以看出，大多數選民早已決定票投何人，電視辯論對於投票意向影響不大；學者分析，倘若候選人在辯論當中出現精神狀況不穩定、認知能力走下坡等明顯跡象，對選情將帶來殺傷力。
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