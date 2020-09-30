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川普或拜登？正視489位「超重量級」將領高官呼聲

世界日報 / 社論
美國總統大選首場辯論前夕，489位美軍退休高級將領、兩黨政府前國務卿和國安官員，包括川普的前閣員幕僚，24日聯名發表給選民公開信，認為川普不適合繼續擔任總。(美聯社)
美國總統大選首場辯論前夕，489位美軍退休高級將領、兩黨政府前國務卿和國安官員，包括川普的前閣員幕僚，24日聯名發表給選民公開信，認為川普不適合繼續擔任總。(美聯社)

美國總統大選首場辯論前夕，489位美軍退休高級將領、兩黨政府前國務卿和國安官員，包括川普的前閣員幕僚，24日聯名發表給選民公開信，認為川普不適合繼續擔任總統，他的言行危險，在分裂這個國家。他們認為，拜登具有領導國家的品格、經驗和特質，相信他將恢復總統職位尊嚴，團結美國人，讓美國發揮全球領導者作用，激勵美國實現國家理想。

早在今年8月，就有70位共和黨人，曾服務雷根、老布希、小布希和川普政府的國防、外交和情報安全首長發表公開信，表達反川普態度。這次連署人數更多、跨越黨派，明白支持拜登，是總統選舉史罕見的兩黨人士同心協力，要拉在位總統下馬。簡單說，反對川普繼續民粹治國，破壞憲政運作，寧可跨黨支持民主黨的拜登，也在所不惜。

檢視489位連署名單，可謂「超重量級」。包括四位共和黨籍前國防部長、兩位共和黨籍前國務卿、四位前參謀首長聯席會主席，還有22位四星上將、200多位各軍種將領、11位前共和黨籍州長和三位現任州長，涵蓋兩黨政府前國防、國安、外交、情報首長，還包括五個立場傾共和黨的智庫和機構。

川普和支持者會說，這些人只是過氣政客，或挾怨離職，或被川普開革，當然會這樣做。但歷任總統開革的官員不少，何曾見過這樣的場景？同黨同志也反對川普，透露出什麼訊息？美國軍人最高信條是「國家、責任、榮譽」，嚴守政治中立。但連近身輔佐和觀察川普的人，譬如前白宮幕僚長凱利、前防長「瘋狗」馬提斯，兩位四星上將都參與連署，格外值得關切。

五角大廈日前聲明，軍方維持中立，不介入政治。可能在回應川普逼軍方配合他，也反駁川普如敗選拒不交出政權，美軍會護送他離開白宮之說。川普自嘲「五角大廈高層官員不喜歡我，因為他們不想做別的，只想打仗，這樣很好的(軍火)公司就能製造飛機炸彈」，「但我知道士兵們喜歡我」。這些話曝露川普一貫伎倆，連軍官、士兵都要分化，正是凱利數月前公開指控，總統從未想要團結國家，一直在分裂人民。

這封公開信說些什麼？林林總總列出川普不適任原因，包括嚴重破壞美國的世界領導角色，貶低美國全球聲譽和影響力；認為北約「過時」，稱歐洲盟友是「敵人」，嘲笑盟邦領導人、威脅要終止同盟關係。對獨裁者，川普卻未捍衛美國價值，常讚揚獨裁者和侵犯人權行為。他公開表達對金正恩的「愛情」，認可習近平終身領導制，並一再誇讚普亭獨裁。

公開信說，過去半年多，川普未讓美國人和世界團結面對病毒，而是散布錯誤訊息，削弱公衛專家的專業指導，攻擊州和地方官員，只會抱怨和推卸責任。和美國人民的健康相比，他更關心自己的連任。但對選舉，川普一直破壞民眾對總統選舉的信心。公開要求普亭協助他2016年競選，呼籲習近平調查拜登，施壓烏克蘭總統調查拜登家族，毫無根據指控選舉造假，甚至想推遲選舉。

公開信指川普貶低軍人，攻擊獲金星勳章的陣亡將士家庭，嘲笑曾被俘的美軍是「魯蛇」，不是英雄；嘲笑情報機構、污蔑外交官是「深層政府」(deep state)。他損害司法部的獨立性，攻擊聯邦法官。為保護自己免受問責，開除調查他或拒絕向他個人表忠誠的官員，威脅舉報人，向污點證人暗示給予特赦交換他們保持沉默，更一再污蔑新聞媒體是人民的敵人。

他們認為，川普讓總統職位蒙羞，肆意為對手起侮辱性綽號，嘲笑殘疾人、貶低婦女，不斷撒謊，使美國人在全世界感羞。他不斷分裂國家，煽動政治、種族和族裔分歧，讓敵人幸災樂禍。川普也攻擊和侮辱移民，貶低移民的貢獻。領導無方，損害國家安全，言行危險，不如拜登有責任感。

這些指控可謂集川普缺點於大成。但川粉必然認為這些人就是「華府沼澤」或「深層政府」，不會同意這類看法。以這些人年齡、資歷，不可能再進權力圈；他們的教育和專業背景，畢生奉獻國家，無愧是美國精英和愛國者，但我們要相信他們，或相信川普？

弔詭的是，川粉卻認為川普在振興美國價值，恢復美國偉大。在川普「魅力感召」下，川粉只在乎政策、不在乎他的人品言行，正是當下美國民主遭遇的最大問題，也是兩黨殺紅眼的主因。

美國大選 川普 拜登

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