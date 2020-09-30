怕紅區連任受挫！巴瑞特聽證會 民主黨避免重蹈卡瓦諾案覆轍

民主黨籍聯邦參議員近日紛紛表示，在聯邦最高院大法官被提名人艾咪‧巴瑞特的同意聽證會上，不可重蹈2018年卡瓦諾大法官聽證會所犯錯誤，以免在傾向共和黨的戰場州連任失利；咸信兩年前聽證會時，民主黨表現不佳，至少導致兩名中間派參議員落馬，輸掉連任選戰。

「國會山莊報」(The Hill)29日報導，幾名民主黨參議員表示，自己在巴瑞特(Amy Coney Barrett)聽證會上，得避免捲入吃相難看的兩黨大戰，尤其想在傾共和黨的決戰州如喬治亞、愛阿華、蒙大拿及北卡羅來納，更不能疏遠選民；住郊區、有大學文憑女性是參議員選舉的關鍵選民，追求連任的民主黨參議員表示，巴瑞特育有七名子女，他們對她不能太咄咄逼人。

曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)是2018年唯一投票同意任命卡瓦諾的民主黨參議員，進而連任成功；川普2016年選舉在該州取得42%選票。曼欽表示，兩年前在卡瓦諾的同意聽證會上，因一名女子指控卡瓦諾在兩人都讀中學時代性侵她，引爆爭議，而讓民主黨連任選舉時慘敗。

曼欽表示，希望自己同仁能吸取卡瓦諾同意案的教訓，在巴瑞特聽證會上表現得文明、講專業、正直、受人尊敬，一切訴諸要點。

蒙大拿州民主黨籍聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)2018年連任選舉時驚險過關；他表示，卡瓦諾同意案高峰時節，自己的支持率一直下跌；參院民主黨包括領袖舒默(Chuck Schumer，紐約)必須致力於分權，不能只由少數聲浪支配辯論。

截至目前，民主黨自由派最強烈反對巴瑞特的任命案。比如布魯曼索(Richard Blumenthal，康乃狄克州)及慶野慶子(Mazie Hirono，夏威夷州)兩位聯邦參議員，都表示自己不打算會見巴瑞特。另位民主黨參議員馬基(Ed Markey，麻州)在巴瑞特獲川普正式提名前便揚言，若在11月選舉前，共和黨占多數的參院便同意提名，補實金斯柏大法官留下的空缺，那麼同黨同僚應該群起。馬基的說法也被媒體廣泛報導。

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