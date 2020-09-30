怕紅區連任受挫！巴瑞特聽證會 民主黨避免重蹈卡瓦諾案覆轍

民主黨籍聯邦參議員近日紛紛表示，在聯邦最高院大法官被提名人艾咪‧巴瑞特的同意聽證會上，不可重蹈2018年卡瓦諾大法官聽證會所犯錯誤，以免在傾向共和黨的戰場州連任失利；咸信兩年前聽證會時，民主黨表現不佳，至少導致兩名中間派參議員落馬，輸掉連任選戰。
「國會山莊報」(The Hill)29日報導，幾名民主黨參議員表示，自己在巴瑞特(Amy Coney Barrett)聽證會上，得避免捲入吃相難看的兩黨大戰，尤其想在傾共和黨的決戰州如喬治亞、愛阿華、蒙大拿及北卡羅來納，更不能疏遠選民；住郊區、有大學文憑女性是參議員選舉的關鍵選民，追求連任的民主黨參議員表示，巴瑞特育有七名子女，他們對她不能太咄咄逼人。
曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)是2018年唯一投票同意任命卡瓦諾的民主黨參議員，進而連任成功；川普2016年選舉在該州取得42%選票。曼欽表示，兩年前在卡瓦諾的同意聽證會上，因一名女子指控卡瓦諾在兩人都讀中學時代性侵她，引爆爭議，而讓民主黨連任選舉時慘敗。
曼欽表示，希望自己同仁能吸取卡瓦諾同意案的教訓，在巴瑞特聽證會上表現得文明、講專業、正直、受人尊敬，一切訴諸要點。
蒙大拿州民主黨籍聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)2018年連任選舉時驚險過關；他表示，卡瓦諾同意案高峰時節，自己的支持率一直下跌；參院民主黨包括領袖舒默(Chuck Schumer，紐約)必須致力於分權，不能只由少數聲浪支配辯論。
截至目前，民主黨自由派最強烈反對巴瑞特的任命案。比如布魯曼索(Richard Blumenthal，康乃狄克州)及慶野慶子(Mazie Hirono，夏威夷州)兩位聯邦參議員，都表示自己不打算會見巴瑞特。另位民主黨參議員馬基(Ed Markey，麻州)在巴瑞特獲川普正式提名前便揚言，若在11月選舉前，共和黨占多數的參院便同意提名，補實金斯柏大法官留下的空缺，那麼同黨同僚應該群起。馬基的說法也被媒體廣泛報導。
今年美國總統大選首場辯論於台灣時間今天（30日）上午9時登場，尋求連任的美國總統川普將與民主黨對手拜登舌戰90分鐘。
美國總統大選首場電視辯論會於今天上午落幕，總統川普與民主黨候選人拜登互相攻擊和搶話，被評為有史以來最混亂的辯論。對此，C...
美國最高法院自由派大法官金斯柏病逝一周後，川普總統廿六日宣布提名保守派聯邦女法官艾咪．巴瑞特遞補遺缺，若提名獲參院通過，...
民主黨籍聯邦參議員近日紛紛表示，在聯邦最高院大法官被提名人艾咪‧巴瑞特的同意聽證會上，不可重蹈2018年卡瓦諾大法官聽證會所犯錯誤，以免在傾向共和黨的戰場州連任失利；咸信兩年前聽證會時，民主黨表現不佳，至少導致兩名中間派參議員落馬，輸掉連任選戰。
美國總統大選首場辯論前夕，489位美軍退休高級將領、兩黨政府前國務卿和國安官員，包括川普的前閣員幕僚，24日聯名發表給選民公開信，認為川普不適合繼續擔任總統，他的言行危險，在分裂這個國家。他們認為，拜登具有領導國家的品格、經驗和特質，相信他將恢復總統職位尊嚴，團結美國人，讓美國發揮全球領導者作用，激勵美國實現國家理想。
紐約時報取得的川普稅務資料顯示，川普總統視長女伊凡卡．川普(Ivanka Trump)為顧問，付給她的錢列為「營業費用」以降低應稅收入。
「每日郵報」(Daily Mail)引述消息人士報導，川普總統前競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)「竊取」2500萬元至4000萬元不等的川普連任經費，又將共和黨全國委員會(RNC)的1000萬元中飽私囊而面臨調查；不過川普競選團隊和RNC均否認對帕斯卡爾進行稽核或調查。
1990年代的紐約房地產大亨川普，光鮮亮麗的形象只是金玉其外。當時他的第二段婚姻以離婚收場，大西洋城賭場投資失利，經濟壓力日趨龐大，眼看就要二度聲請破產。根據紐約時報取得的報稅紀錄，川普在整個1990年代裡每年都出現財務虧損，負債如雪球般越滾越大，到了2002年已達3億5280萬元。
在第一場辯論中，拜登一度批評川普是俄國總統普亭的「小狗」（puppy），表示駐阿富汗美軍遭俄國懸賞項上人頭，鼓勵神學士組...
川普總統提名的大法官提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)29日在國會山莊開始與共和黨領袖會面；多位民主黨籍參議員以「提名程序不合法」為由，表態拒絕在任命聽證會召開前與巴瑞特先行會晤，但副總統潘斯表示，參院民主黨團也應該與巴瑞特見面才是。
總統辯論曾是美國政治史上最熟悉儀式之一，但29日的大選辯論，卻是在美國政治史上最詭異時刻發生的一場詭異辯論；從來沒有一場全國電視直播的總統辯論，是在許多人公開討論會否公平計票、候選人能否接受選舉結果、政權能否和平轉移的氛圍下舉行。
川普總統與民主黨候選人拜登的第一場辯論未演先轟動，但從近來民調結果可以看出，大多數選民早已決定票投何人，電視辯論對於投票意向影響不大；學者分析，倘若候選人在辯論當中出現精神狀況不穩定、認知能力走下坡等明顯跡象，對選情將帶來殺傷力。
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