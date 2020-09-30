巴瑞特赴參院 民主黨團拒見 舒默：她要推翻歐記健保 才不跟她會面

川普總統提名的大法官提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)29日在國會山莊開始與共和黨領袖會面；多位民主黨籍參議員以「提名程序不合法」為由，表態拒絕在任命聽證會召開前與巴瑞特先行會晤，但副總統潘斯表示，參院民主黨團也應該與巴瑞特見面才是。

巴瑞特29日在國會山莊與潘斯、參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)及參院司法委員會主席葛理漢(Lindsey Graham)會面。

已排定與巴瑞特見面的共和黨籍聯邦參議員，包括熊恩(John Thune)、克魯茲(Ted Cruz)、葛拉斯理(Chuck Grassley)、史考特(Rick Scott)、克雷波(Mike Crapo)、李麥克(Mike Lee)、賈德納爾(Cory Gardner)。

潘斯29日表示，巴瑞特有著非常棒的人格特質、有智慧，而且具備維護憲法的司法信念。他說：「我們期待在參院裡與共和黨議員合作，我們也期望與參院民主黨議員合作。」

潘斯說：「我們呼籲參院的民主黨同僚能找機會巴瑞特會晤，我們希望接下來能有一場美國人民所盼望、互相尊重的聽證會。」

包括參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在內多名民主黨籍聯邦參議員指出，巴瑞特的提名程序「不合法」。

舒默27日便發表聲明指出，除了巴瑞特提名程序不合法之外，她也已公開表示支持推翻「可負擔健保法」(Affordable Care Act)，「所以我不會跟她會面」。

參院啟動大法官任命程序的速度前所未見，顯示共和黨擬在選舉日前填補最高法院大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)逝世而空出的席次，確保保守派能以六比三票占多數。

民主黨人拒絕見巴瑞特，如同為未來幾周提名大法官的計畫先投下反對票；其他人則擬用見面機會，強迫巴瑞特針對可能上訴到最高法院的政治歧見表態，包括墮胎權、同性權、「可負擔健保法」和平權法案(affirmative action)。

商品推薦