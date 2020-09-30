川普最大隱憂：只能守住基本盤 難討好中間選民

對於絕大多數鋼鐵川粉來說，川普總統有沒有繳稅、是否吹噓事業成就，都不會動搖對川普力挺決心；然而，國家廣播公司(NBC)分析，堅若盤石的基本盤雖為川普強勁優點，但在決戰州卻也是川普的缺點，因為川普只能在同溫層取暖，似乎無法繼續擴大基本盤，爭取中間選民支持。

國家廣播公司報導指出，川普連任之路面臨的最大考驗，是無法在熱情的基本盤之外爭取更多中間選民支持；紐約時報的避稅報導刊登後，將讓川普更難獲得非基本盤的選民認同。

對於民主黨支持者來說，紐時爆料印證了反對人士長久以來對川普的批評；對於共和黨支持者來說，這篇報導的影響，則是考慮是否改投民主黨候選人拜登，或是乾脆放棄投票。

報導中分析，對於川普實際上應該積極爭取、不屬於基本盤的中間選民來說，紐時報導將讓民眾對於川普的誠信產生更多問號，如此狀況對川普的連任之路，是完全無益的。

美聯社的報導則指出，川普上任以來，似乎沒有利用執政優勢拓展基本盤，甚至讓更多曾支持他的人，今年轉向支持拜登，川普的挑戰恐怕今非昔比。

雖然「背叛」川普的選民仍是少數，影響力或許不大，但對搖擺州和關鍵選區來說卻可能是關鍵的少數，這些人恐怕會是川普連任的最大危機。

根據美聯社的採訪報導，在部分搖擺州及共和黨重鎮德州，多達數十位受訪者表示，曾在四年把票投給川普，但四年後川普的表現與他們的期望大相逕庭，今年將改支持拜登。

即使今年共和黨人大部分的核心價值並未改變，但無法認同川普行事作風的人卻愈來愈多；來自德州的蕭娜·詹森(Shawna Jensen)一家人都是共和黨支持者，但詹森今年卻決定轉而支持拜登，「我的良心告訴我不能這麼做，我沒辦法支持一個對待他人如此醜陋的人。」

四年前的詹森曾相信，川普會成為下一個雷根(Ronald Reagan)：「我原本期望能回到雷根時期那樣的榮景，或是阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)擔任州長的時候，但現在回想起來，一切都是極大的錯誤。」

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