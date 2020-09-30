WP-ABC民調： 賓州川普落後、喬州拜登險勝、愛州雙方拉鋸

各家民調在首場總統大選辯論登場前公布川普總統與民主黨對手拜登的民調，華盛頓郵報與美國廣播公司(WP-ABC)民調顯示，拜登以54%在川普(45%)上次大選曾拿下的賓州領先且尤受女性選民青睞；另據昆尼別克大學(Quinnipiac University)民調顯示，兩人在喬治亞州僅差距三個百分點，拜登險勝，而受新冠肺炎拖垮經濟影響，愛阿華州再度成為戰鬥州。
WP-ABC民調指出，拜登在賓州的可能選民中，以54%勝過川普的45%，而在登記選民中則以54%對上川普的44%。
距離大選投票僅剩五周，民調顯示53%賓州登記選民認可川普的經濟政策，57%不認同他因應疫情的方式，而疫情因素影響選民投票傾向的比重，比經濟議題還要重。
拜登受到眾多賓州女性選民青睞，大勝川普23個百分點，川普則在賓州男性選民方面占優勢，略贏七個百分點。
川普在賓州的整體支持率為43%支持、55%不支持，49%非常不認同。
賓州是三個鐵鏽帶州中人口最多一州，也是川普上次大選擊拜民主黨對手喜萊莉‧柯林頓的關鍵，三個鐵鏽帶州上次大選都收入川普囊中。
昆尼別克23日到27日調查，29日公布的民調顯示，拜登在喬州以50%勝過川普的47%；51%的選民認為川普做好總統重責，47%不認同；53%受訪者不認同川普處理疫情的方式，45%的人說他做得很好。
喬治亞州選民普遍認為，川普較拜登有能力活絡經濟，但拜登會在新冠肺炎和健康照護議題上表現更佳。
在愛阿華州方面，布倫南(Scott Brennan)自2008年起擔任愛州民主黨主席，他目睹愛州選民逐漸偏向共和黨，2016年遭川普輕易拿下；今年2月，他心想「完了」，孰料情讓局勢天翻地覆，如今他看準選民不認同川普處理疫情且短期內無力重振經濟的契機，認為愛州仍有機會回天。
拜登與川普目前在愛州與俄亥俄州的選情拉鋸，這對上次大選曾拿下前述兩州的川普而言是項警訊。
愛州前州長維爾薩克(Thomas Vilsack，民主黨)說：「我相信愛州是場激戰，若是如此，表示我們也可拿下威斯康辛州、密西根州和賓州。」
今年美國總統大選首場辯論於台灣時間今天（30日）上午9時登場，尋求連任的美國總統川普將與民主黨對手拜登舌戰90分鐘。
美國總統大選首場電視辯論會於今天上午落幕，總統川普與民主黨候選人拜登互相攻擊和搶話，被評為有史以來最混亂的辯論。對此，C...
美國最高法院自由派大法官金斯柏病逝一周後，川普總統廿六日宣布提名保守派聯邦女法官艾咪．巴瑞特遞補遺缺，若提名獲參院通過，...
民主黨籍聯邦參議員近日紛紛表示，在聯邦最高院大法官被提名人艾咪‧巴瑞特的同意聽證會上，不可重蹈2018年卡瓦諾大法官聽證會所犯錯誤，以免在傾向共和黨的戰場州連任失利；咸信兩年前聽證會時，民主黨表現不佳，至少導致兩名中間派參議員落馬，輸掉連任選戰。
美國總統大選首場辯論前夕，489位美軍退休高級將領、兩黨政府前國務卿和國安官員，包括川普的前閣員幕僚，24日聯名發表給選民公開信，認為川普不適合繼續擔任總統，他的言行危險，在分裂這個國家。他們認為，拜登具有領導國家的品格、經驗和特質，相信他將恢復總統職位尊嚴，團結美國人，讓美國發揮全球領導者作用，激勵美國實現國家理想。
紐約時報取得的川普稅務資料顯示，川普總統視長女伊凡卡．川普(Ivanka Trump)為顧問，付給她的錢列為「營業費用」以降低應稅收入。
「每日郵報」(Daily Mail)引述消息人士報導，川普總統前競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)「竊取」2500萬元至4000萬元不等的川普連任經費，又將共和黨全國委員會(RNC)的1000萬元中飽私囊而面臨調查；不過川普競選團隊和RNC均否認對帕斯卡爾進行稽核或調查。
1990年代的紐約房地產大亨川普，光鮮亮麗的形象只是金玉其外。當時他的第二段婚姻以離婚收場，大西洋城賭場投資失利，經濟壓力日趨龐大，眼看就要二度聲請破產。根據紐約時報取得的報稅紀錄，川普在整個1990年代裡每年都出現財務虧損，負債如雪球般越滾越大，到了2002年已達3億5280萬元。
在第一場辯論中，拜登一度批評川普是俄國總統普亭的「小狗」（puppy），表示駐阿富汗美軍遭俄國懸賞項上人頭，鼓勵神學士組...
川普總統提名的大法官提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)29日在國會山莊開始與共和黨領袖會面；多位民主黨籍參議員以「提名程序不合法」為由，表態拒絕在任命聽證會召開前與巴瑞特先行會晤，但副總統潘斯表示，參院民主黨團也應該與巴瑞特見面才是。
總統辯論曾是美國政治史上最熟悉儀式之一，但29日的大選辯論，卻是在美國政治史上最詭異時刻發生的一場詭異辯論；從來沒有一場全國電視直播的總統辯論，是在許多人公開討論會否公平計票、候選人能否接受選舉結果、政權能否和平轉移的氛圍下舉行。
川普總統與民主黨候選人拜登的第一場辯論未演先轟動，但從近來民調結果可以看出，大多數選民早已決定票投何人，電視辯論對於投票意向影響不大；學者分析，倘若候選人在辯論當中出現精神狀況不穩定、認知能力走下坡等明顯跡象，對選情將帶來殺傷力。
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