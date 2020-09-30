WP-ABC民調： 賓州川普落後、喬州拜登險勝、愛州雙方拉鋸

各家民調在首場總統大選辯論登場前公布川普總統與民主黨對手拜登的民調，華盛頓郵報與美國廣播公司(WP-ABC)民調顯示，拜登以54%在川普(45%)上次大選曾拿下的賓州領先且尤受女性選民青睞；另據昆尼別克大學(Quinnipiac University)民調顯示，兩人在喬治亞州僅差距三個百分點，拜登險勝，而受新冠肺炎拖垮經濟影響，愛阿華州再度成為戰鬥州。

WP-ABC民調指出，拜登在賓州的可能選民中，以54%勝過川普的45%，而在登記選民中則以54%對上川普的44%。

距離大選投票僅剩五周，民調顯示53%賓州登記選民認可川普的經濟政策，57%不認同他因應疫情的方式，而疫情因素影響選民投票傾向的比重，比經濟議題還要重。

拜登受到眾多賓州女性選民青睞，大勝川普23個百分點，川普則在賓州男性選民方面占優勢，略贏七個百分點。

川普在賓州的整體支持率為43%支持、55%不支持，49%非常不認同。

賓州是三個鐵鏽帶州中人口最多一州，也是川普上次大選擊拜民主黨對手喜萊莉‧柯林頓的關鍵，三個鐵鏽帶州上次大選都收入川普囊中。

昆尼別克23日到27日調查，29日公布的民調顯示，拜登在喬州以50%勝過川普的47%；51%的選民認為川普做好總統重責，47%不認同；53%受訪者不認同川普處理疫情的方式，45%的人說他做得很好。

喬治亞州選民普遍認為，川普較拜登有能力活絡經濟，但拜登會在新冠肺炎和健康照護議題上表現更佳。

在愛阿華州方面，布倫南(Scott Brennan)自2008年起擔任愛州民主黨主席，他目睹愛州選民逐漸偏向共和黨，2016年遭川普輕易拿下；今年2月，他心想「完了」，孰料情讓局勢天翻地覆，如今他看準選民不認同川普處理疫情且短期內無力重振經濟的契機，認為愛州仍有機會回天。

拜登與川普目前在愛州與俄亥俄州的選情拉鋸，這對上次大選曾拿下前述兩州的川普而言是項警訊。

愛州前州長維爾薩克(Thomas Vilsack，民主黨)說：「我相信愛州是場激戰，若是如此，表示我們也可拿下威斯康辛州、密西根州和賓州。」

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