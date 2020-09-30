辯論影響不大 多數選民心意已定「除非某人有嚴重疏失」

川普總統與民主黨候選人拜登的第一場辯論未演先轟動，但從近來民調結果可以看出，大多數選民早已決定票投何人，電視辯論對於投票意向影響不大；學者分析，倘若候選人在辯論當中出現精神狀況不穩定、認知能力走下坡等明顯跡象，對選情將帶來殺傷力。

克雷蒙特麥肯納學院(Claremont McKenna College)政治學教授皮特尼(Jack Pitney)分析，選民通常不是看了電視辯論之後才決定投票給誰，總統辯論的影響性其實遠低於民眾想像，「選民是基於為支持對象加油的心態觀看辯論。」

皮特尼以超級盃(Super Bowl)賽事比喻指出，堪薩斯酋長隊(Kansas City Chiefs)勝利之後，很少有舊金山49人隊(San Francisco 49ers)球迷會因此告訴自己：「堪薩斯酋長隊表現比較好，那我改去支持他們好了。」

國家廣播公司(NBC)分析，在佛羅里達州、北卡羅來納州等決戰州，辯論議題仍是當地選民密切注意焦點，對於最後一刻的投票動向，仍然具有影響力。

辯論是否影響最終選舉結果，皮特尼指出，如果候選人在辯論當中的表現，明顯出現精神狀況不穩定、認知能力走下坡的狀況，對於選情將造成極大傷害。

他指出，關鍵在於候選人出現「嚴重疏失」，假如只是偶爾結巴或數據引述錯誤，則不至於重挫選情。

皮特尼舉例說，前總統雷根(Ronald Reagan)1984年與孟岱爾(Walter Mondale)辯論時，不小心流露出老態，但選情並未因此出現改變。

川普與拜登在大選前總共要進行三次辯論，皮特尼說，若要能對今年選情造成關鍵改變，「可能必須出現我們舉行總統大選電視辯論的60年歷史上，從來不曾見過的狀況。」

專家認為29日晚的首場總統大選辯論，輸贏並不重要，因為選民要支持誰，大都心意已決。圖為川普支持者29日在克里夫蘭市辯論現場。(美聯社)

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