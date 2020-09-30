辯論影響不大 多數選民心意已定「除非某人有嚴重疏失」

川普總統與民主黨候選人拜登的第一場辯論未演先轟動，但從近來民調結果可以看出，大多數選民早已決定票投何人，電視辯論對於投票意向影響不大；學者分析，倘若候選人在辯論當中出現精神狀況不穩定、認知能力走下坡等明顯跡象，對選情將帶來殺傷力。
克雷蒙特麥肯納學院(Claremont McKenna College)政治學教授皮特尼(Jack Pitney)分析，選民通常不是看了電視辯論之後才決定投票給誰，總統辯論的影響性其實遠低於民眾想像，「選民是基於為支持對象加油的心態觀看辯論。」
皮特尼以超級盃(Super Bowl)賽事比喻指出，堪薩斯酋長隊(Kansas City Chiefs)勝利之後，很少有舊金山49人隊(San Francisco 49ers)球迷會因此告訴自己：「堪薩斯酋長隊表現比較好，那我改去支持他們好了。」
國家廣播公司(NBC)分析，在佛羅里達州、北卡羅來納州等決戰州，辯論議題仍是當地選民密切注意焦點，對於最後一刻的投票動向，仍然具有影響力。
辯論是否影響最終選舉結果，皮特尼指出，如果候選人在辯論當中的表現，明顯出現精神狀況不穩定、認知能力走下坡的狀況，對於選情將造成極大傷害。
他指出，關鍵在於候選人出現「嚴重疏失」，假如只是偶爾結巴或數據引述錯誤，則不至於重挫選情。
皮特尼舉例說，前總統雷根(Ronald Reagan)1984年與孟岱爾(Walter Mondale)辯論時，不小心流露出老態，但選情並未因此出現改變。
川普與拜登在大選前總共要進行三次辯論，皮特尼說，若要能對今年選情造成關鍵改變，「可能必須出現我們舉行總統大選電視辯論的60年歷史上，從來不曾見過的狀況。」
今年美國總統大選首場辯論於台灣時間今天（30日）上午9時登場，尋求連任的美國總統川普將與民主黨對手拜登舌戰90分鐘。
美國總統大選首場電視辯論會於今天上午落幕，總統川普與民主黨候選人拜登互相攻擊和搶話，被評為有史以來最混亂的辯論。對此，C...
美國最高法院自由派大法官金斯柏病逝一周後，川普總統廿六日宣布提名保守派聯邦女法官艾咪．巴瑞特遞補遺缺，若提名獲參院通過，...
民主黨籍聯邦參議員近日紛紛表示，在聯邦最高院大法官被提名人艾咪‧巴瑞特的同意聽證會上，不可重蹈2018年卡瓦諾大法官聽證會所犯錯誤，以免在傾向共和黨的戰場州連任失利；咸信兩年前聽證會時，民主黨表現不佳，至少導致兩名中間派參議員落馬，輸掉連任選戰。
美國總統大選首場辯論前夕，489位美軍退休高級將領、兩黨政府前國務卿和國安官員，包括川普的前閣員幕僚，24日聯名發表給選民公開信，認為川普不適合繼續擔任總統，他的言行危險，在分裂這個國家。他們認為，拜登具有領導國家的品格、經驗和特質，相信他將恢復總統職位尊嚴，團結美國人，讓美國發揮全球領導者作用，激勵美國實現國家理想。
紐約時報取得的川普稅務資料顯示，川普總統視長女伊凡卡．川普(Ivanka Trump)為顧問，付給她的錢列為「營業費用」以降低應稅收入。
「每日郵報」(Daily Mail)引述消息人士報導，川普總統前競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)「竊取」2500萬元至4000萬元不等的川普連任經費，又將共和黨全國委員會(RNC)的1000萬元中飽私囊而面臨調查；不過川普競選團隊和RNC均否認對帕斯卡爾進行稽核或調查。
1990年代的紐約房地產大亨川普，光鮮亮麗的形象只是金玉其外。當時他的第二段婚姻以離婚收場，大西洋城賭場投資失利，經濟壓力日趨龐大，眼看就要二度聲請破產。根據紐約時報取得的報稅紀錄，川普在整個1990年代裡每年都出現財務虧損，負債如雪球般越滾越大，到了2002年已達3億5280萬元。
在第一場辯論中，拜登一度批評川普是俄國總統普亭的「小狗」（puppy），表示駐阿富汗美軍遭俄國懸賞項上人頭，鼓勵神學士組...
川普總統提名的大法官提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)29日在國會山莊開始與共和黨領袖會面；多位民主黨籍參議員以「提名程序不合法」為由，表態拒絕在任命聽證會召開前與巴瑞特先行會晤，但副總統潘斯表示，參院民主黨團也應該與巴瑞特見面才是。
總統辯論曾是美國政治史上最熟悉儀式之一，但29日的大選辯論，卻是在美國政治史上最詭異時刻發生的一場詭異辯論；從來沒有一場全國電視直播的總統辯論，是在許多人公開討論會否公平計票、候選人能否接受選舉結果、政權能否和平轉移的氛圍下舉行。
川普總統與民主黨候選人拜登的第一場辯論未演先轟動，但從近來民調結果可以看出，大多數選民早已決定票投何人，電視辯論對於投票意向影響不大；學者分析，倘若候選人在辯論當中出現精神狀況不穩定、認知能力走下坡等明顯跡象，對選情將帶來殺傷力。
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