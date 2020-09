影響美國的未來 史上最詭異總統辯論

總統辯論曾是美國政治史上最熟悉儀式之一,但29日的大選辯論,卻是在美國政治史上最詭異時刻發生的一場詭異辯論;從來沒有一場全國電視直播的總統辯論,是在許多人公開討論會否公平計票、候選人能否接受選舉結果、政權能否和平轉移的氛圍下舉行。

在川普擔任總統近四年後、在此美國歷史上最令人震驚的一年,美國人似乎變得愈來愈見怪不怪,忘了川普和民主黨總統候選人拜登的第一場辯論其實是場重要事件,足以提醒大家:「啊,對喔!這一切實在太詭異了。」

政治新聞網站「Politico」分析指出,過去的總統辯論人們通常會比較:「誰更有總統相?誰看來格格不入?誰說出了更多金句?誰不小心愣在當場?」這些問題雖然膚淺,卻是茶餘飯後的談資;有些人甚至視總統辯論為「嚴肅版的美式足球超級盃中場表演。」人人觀點互異,但辯論過後,生活仍會繼續。29日這場辯論,卻讓過去圍繞總統辯論的想法和分析角度,變得無關緊要。

歷來從不曾有任何一場總統辯論讓全國上下如此熱烈地討論候選人的高齡、罪行或心智是否異常;這些討論非但毫不隱晦,還拿放大鏡瘋狂檢視。

誠然,這並非美國首度處於歷史性十字路口,也不是第一次選民打心底蔑視與自己選擇不同的人;但第一次有這樣的大選,是由一名現任總統,將面下的政治偏執和陰謀論,放在面上大聲喧嘩鼓噪。

最近幾天,川普已將通訊投票稱為「民主黨搞的騙局」,他還說他急著確認最高法院大法官提名人艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett),是因為在選舉發生爭議時,她會做出對他有利的決定;川普甚至揣測拜登正在服用強化功能表現的藥物,以因應與年齡有關的心智能力下降問題。

川普質疑投票合法性、拒絕承諾他必須尊重選舉結果,此「非常處境」必然引人關注,這場辯論可能是史上最重要的總統辯論;但另一方面,川普分化選民的作為已持續五年,即使是新冠病毒疫情這樣的震撼大事,對川普民調支持度影響也很有限。因此,從可能影響選民支持的角度來看,這也可能是一場最不重要的總統辯論。

或許,許多人是像神經科醫生一樣觀察候選人誰更常出現衰老失智症狀,或像心理學者那樣驗證何謂典型的「自戀型人格障礙」,很多人則像劇評家那樣評析整場演出氛圍,而非任何實質辯論政策。

也或許,我們都該像18世紀「羅馬帝國衰亡史」(The History of the Decline and Fall of the Roman Empire)作者愛德華·吉本(Edward Gibbon)那樣,細細觀察這一切;因為,這場總統選舉,可能意味著另一個帝國興亡。

