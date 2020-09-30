川普姪女親揭家族內幕 全球首發中文版《永不滿足》今在台上市

美國總統 力阻出版 一週狂銷百萬冊 震撼全美！ 川普
由美國總統川普姪女，瑪莉．川普（Mary L. Trump）所著的家族史回憶錄《
永不滿足：我的家族如何製造出唐納．川普》（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man），七月在美國上市一週即賣出135萬冊，至今仍雄踞美國亞馬遜閱讀榜與暢銷榜，中文版由聯經出版公司取得華語世界唯一授權， 紙本與 電子書同步發行，9月30日起正式在全通路上架。
本書作者瑪莉．川普除了是總統川普的姪女、川普家族的一份子，也是名擁有心理學博士學位的臨床心理學家。她以川普家族局內人與專業心理學者的角度，剖析川普這個權勢家族，洞見最高權力領袖內心深處的幽暗與人格的失常。從祖父母的人格，到無所不在的對立氣氛，家族充滿偏袒、競爭、排擠，在扭曲的價值觀養成下，如何造就現今對全球帶來巨大影響的美國總統唐納．川普。
書中揭露川普的父親殘酷而獨裁，他的教養方式不僅為川普的兄長帶來毀滅，也嚴重影響川普的人格與情感正常發展，導致川普總慣性用權力、金錢與世界相處。作者更爆料川普的極度自戀性格、欺詐性逃稅、靠作弊上名校、失調的家庭、對女性的不尊重….等問題，藉由透析家族背景與成長經歷，讓讀者看見美國總統唐納‧川普不為人所知的一面。 《永不滿足：我的家族如何製造出唐納．川普》 瑪莉‧川普（Mary L. Trump）著，聯經出版
全球矚目的美國總統大選將於11月3日舉行，這本讓川普與幕僚極力阻止出版的《永不滿足：我的家族如何製造出唐納．川普》，在美上市已雄踞美國亞馬遜銷售排行榜長達12週，更連續5週獲得銷售冠軍、連續8週閱讀榜冠軍。此刻
在即，中美競爭白熱，台美關係撲朔，正是瞭解當今國際政治與領導人物的關鍵之作。 美國大選
今年美國總統大選首場辯論於台灣時間今天（30日）上午9時登場，尋求連任的美國總統川普將與民主黨對手拜登舌戰90分鐘。
2020-09-30 09:28
「不練習就不失常！所以我本人一概不準備。」2020美國總統大選即將於台灣時間30日上午9點舉行第一回合的電視辯論會，這也是現任總統川普與民主黨對手拜登，在本回選戰中最為關鍵且至關氣勢的第一場「正面對決」——對此，全國民調暫居優勢的拜登，採取保守策略，以先求不傷身體再講求療效的邏輯積極準備；但背負著連任壓力，同時民調氣勢相對危險的川普，則是美國總統辯論史上最難以預測的男人，對於拜登的挑戰，他也繼續不按牌理出牌的邏輯，用無招勝有招的佛系心態，堅持「不能太認真準備」才能維持即興發輝的靈感，以求再次上演關鍵辯論會的「非正規突襲」。
2020-09-30 08:57
美國總統大選的首場辯論將於台灣時間今天（30日）上午9時登場，預料美國幾千萬選民將緊盯這場辯論，無論誰輸誰贏，都將是選戰...
2020-09-30 08:25
美國最高法院自由派大法官金斯柏病逝一周後，川普總統廿六日宣布提名保守派聯邦女法官艾咪．巴瑞特遞補遺缺，若提名獲參院通過，...
2020-09-28 00:47
根據最新的報稅資料，美國民主黨總統候選人、前副總統拜登和夫人，卸任離開白宮後，自2017年到現在總共賺進約1,650萬美...
2020-09-30 09:19
由美國總統川普姪女，瑪莉．川普（Mary L. Trump）所著的家族史回憶錄《永不滿足：我的家族如何製造出唐納．川普》（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man），七月在美國上市一週即賣出135萬冊，至今仍雄踞美國亞馬遜閱讀榜與暢銷榜，中文版由聯經出版公司取得華語世界唯一授權，紙本與電子書同步發行，9月30日起正式在全通路上架。
2020-09-30 09:00
美國總統辯論29日晚間9時（台灣時間30日上午9時）登場，川普遭媒體爆料，十年來多數年份都沒有繳稅，民主黨總統候選人拜登...
2020-09-30 04:23
美國總統川普與民主黨總統候選人拜登29日將舉行首場電視辯論。分析家指出，這場辯論對金融市場的影響將遠超過過去大部分的選戰...
2020-09-30 02:01
美國總統競選第一場辯論會即將登場，民主黨候選人拜登也準備接招，特別是面對中國大陸時的立場。觀察家認為，拜登對中國大陸仍將...
2020-09-30 01:31
今年首場美國總統大選辯論廿九日晚間將在俄亥俄州克里夫蘭登場，新冠疫情、大法官提名和美國總統川普的繳稅爭議，都是焦點；分析...
2020-09-30 00:21
紐時爆料總統川普鑽漏洞避稅，過去十五年有十年沒繳所得稅，入主白宮後每年也只繳約台幣兩萬兩千元。消息一出引發眾怒，不少美國...
2020-09-30 00:20
美國總統川普和民主黨對手前副總統拜登，今天將在中西部展開首場辯論，距離11月3日大選只剩35天。這是三場辯論會中的第一場...
2020-09-29 22:53
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