川普姪女親揭家族內幕 全球首發中文版《永不滿足》今在台上市

美國總統川普力阻出版 一週狂銷百萬冊 震撼全美!

由美國總統川普姪女,瑪莉.川普(Mary L. Trump)所著的家族史回憶錄《永不滿足:我的家族如何製造出唐納.川普》(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man),七月在美國上市一週即賣出135萬冊,至今仍雄踞美國亞馬遜閱讀榜與暢銷榜,中文版由聯經出版公司取得華語世界唯一授權,紙本與電子書同步發行,9月30日起正式在全通路上架。

本書作者瑪莉.川普除了是總統川普的姪女、川普家族的一份子,也是名擁有心理學博士學位的臨床心理學家。她以川普家族局內人與專業心理學者的角度,剖析川普這個權勢家族,洞見最高權力領袖內心深處的幽暗與人格的失常。從祖父母的人格,到無所不在的對立氣氛,家族充滿偏袒、競爭、排擠,在扭曲的價值觀養成下,如何造就現今對全球帶來巨大影響的美國總統唐納.川普。

《永不滿足:我的家族如何製造出唐納.川普》 瑪莉‧川普(Mary L. Trump)著,聯經出版 書中揭露川普的父親殘酷而獨裁,他的教養方式不僅為川普的兄長帶來毀滅,也嚴重影響川普的人格與情感正常發展,導致川普總慣性用權力、金錢與世界相處。作者更爆料川普的極度自戀性格、欺詐性逃稅、靠作弊上名校、失調的家庭、對女性的不尊重….等問題,藉由透析家族背景與成長經歷,讓讀者看見美國總統唐納‧川普不為人所知的一面。

全球矚目的美國總統大選將於11月3日舉行,這本讓川普與幕僚極力阻止出版的《永不滿足:我的家族如何製造出唐納.川普》,在美上市已雄踞美國亞馬遜銷售排行榜長達12週,更連續5週獲得銷售冠軍、連續8週閱讀榜冠軍。此刻美國大選在即,中美競爭白熱,台美關係撲朔,正是瞭解當今國際政治與領導人物的關鍵之作。

