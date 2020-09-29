美國大選／首場電視辯論將登場 回顧歷屆候選人怎麼出「陰招」？

美國總統選舉的首場全國電視辯論9月29日舉行。美國自1936年起就有人提出總統候選人需要辯論的想法，不過真正有候選人現身的全國電視辯論1960年才出現。過往的辯論中，有候選人會利用一些「旁門左道」來提升自己的支持度。本文整理一系列資料，回顧歷屆辯論的趣聞。

未有全國電視辯論之前

美國早在1936年就有電台希望舉行總統候選人辯論，但一直受到聯邦法規《1934年通訊法》第315條的限制而無法實現。哥倫比亞廣播公司（CBS）前總裁斯坦頓（Frank Stanton）在這方面付出不少努力，定期提出辯論想法並經常到華盛頓遊說國會修憲。他經過8年努力終於讓聯邦通訊委員會（FCC）在1960年暫停執行該法，並組織了美國首場總統候選人電視辯論。

美國第一場大選總統辯論

美國歷史上首場總統候選人電視辯論1960年9月26日在位於伊利諾伊州（Illinois）芝加哥（Chicago）、隸屬哥倫比亞廣播公司的WBBM-TV電視台舉行，雙方分別是第35任總統甘迺迪（John F. Kennedy）和其競爭對手尼克森（Richard M. Nixon）。辯論期間，精神飽滿和精力充沛的甘迺迪，與看似緊張、臉色蒼白和滿頭大汗的尼克森形成強烈對比。首場辯論後2屆大選均無辯論，直至1976年才有第2場總統候選人辯論，此後成為傳統。自2000年起，美國每屆選舉都會有3場總統辯論與1場副總統辯論。

辯論逐漸穩定成形，候選人們開始鑽研各式各樣的花招與技巧。

美國喬治亞州前州長卡特1976年挑戰時任總統福特，二人同年進行時隔16年的首場總統電視辯論。卡特最終勝出大選，成為美國總統。圖為1976年10月6日卡特在三藩市與福特進行辯論，二人在總結環節時握手。 美聯社

1980年雷根VS卡特

當第39任總統卡特（James Carter）與第40任總統雷根（Ronald Reagan）上到辯論台時，雷根直接走到卡特背後要求握手，讓嚇了一跳的卡特一臉尷尬地回應。這樣的行為顯得雷根主動有禮，而卡特則顯得非常被動「荒失失」。

1988年老布希VS杜卡基斯

第41任總統老布希（George H.W. Bush）在與對手杜卡基斯（Michael Dukakis）握手時，疑似故意不鬆手，逼使杜卡基斯與他握手5秒。在這個過程中，老布希成功在電視鏡頭前，向觀眾展示出自己比杜卡基斯高出總共6吋的優勢，儼如大人在跟小孩子握手，把對手比下去。

1992年柯林頓VS老布希

第42任總統柯林頓（William J. Clinton）的競選團隊在辯論前，成功游說主辦方使用市政廳模式，讓所有候選人在場地中間坐或站着。柯林頓團隊又向主辦方查詢所有鏡頭的位置，然後讓柯林頓可以在其他候選人講話時入鏡，也讓其他候選人在柯林頓講話時入鏡。當老布希在講話時，觀眾會見到柯林頓在旁邊深思熟慮的樣子。柯林頓講話時，完全不知道自己已經入鏡的老布希卻在觀眾前顯得一臉茫然。

老布希及獨立候選人佩羅（Ross Perot）都因為椅子不合身而顯得有點坐立不安，但柯林頓的團隊低調地將台上的椅子換為柯林頓綵排時用過的合身高凳。柯林頓顯得非常自在，成功地與坐立不安的另外兩名候選人區分開來。

某些候選人在辯論中使用一些取巧方法成功吸票，但亦有人「偷雞不成蝕把米」。

2000年高爾VS小布希

第43任總統小布希（George H. W. Bush）發言期間，其競爭對手高爾（Al Gore）主動走近，恃着身高挑釁「嚇窒」小布希。但面對高爾走近的壓迫感，小布希沒有表現驚訝或恐慌，而只是微微地點了點頭，讓高爾看起來笨拙和虛偽。

延伸閱讀：

美國總統候選人辯論一定充滿火藥味？雷根妙語如珠 對手忍不住笑

【美國大選】首場辯論打破傳統 川普拜登不握手

文章授權轉載自《香港01》

商品推薦