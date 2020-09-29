因應大選可能沒結果 川普一年前開始儲備律師團

川普總統上周散播可能干擾大選的諸多談話，但川普連任陣營其實早在一年前就開始儲備龐大律師團，應戰選後的司法問題。
政治新聞網站「Politico」報導，三大法律公司的數十名律師都受雇於川普，團隊另在各地招募數千名律師志工和民調觀察員。
共和黨已準備事先寫好訴訟文件，若選舉結果相當接近或通訊投票機制出狀況，大選隔天就能提交法院。
在加州、紐約和伊利諾州等非搖擺州，律師被派往競爭較激烈的地區，接受當地選舉法的訓練。
約20人組成的律師團監督策略，聚焦17個關鍵州的選舉過程，其中又以賓州、威斯康辛州和密西根州為重。
共和黨全國委員會(RNC)形容此次選舉事務龐大，且為史上最大的法律準備工作，可能決定受新冠肺炎疫情苦惱的2020年大選贏家。
受疫情影響，今年預料會是史上最大規模的郵寄投票，但兩黨對於大選日後可能需要幾天或幾周才能完成計票的看法分歧；雙方對於如何及何時計票沒有共識，最終可能對簿公堂。
RNC首席顧問芮莫(Justin Riemer)說：「我們已耳聞許多準備工作和策略多時，將極盡所能確保選舉有秩序地進行，並應對民主黨試圖破壞選舉防護措施的陰謀。」
RNC與川普競選團隊及參眾兩院共和黨候選人合作，因應各州可能受疫情影響擴大郵寄投票，改變投票截止日期，以及是否主動寄發郵寄投票申請書給所有登記選民等。
兩黨準備打選後法律戰，投票專家則預期此次大選可能面臨比20年前還要複雜的情況，當年前總統布希和高爾於選後逾一個月仍爭論不休，最後由最高法院化解僵局。
不只共和黨準備打法律戰，民主黨也有所準備，但主要從教育選民和對抗外國政府介入或散播不實資訊等方面著手。
拜登競選陣營發言人格溫(Michael Gwin)說：「拜登陣營啟動史上最大的選民保護計畫，確保選舉順利進行並對抗川普陣營意圖製造的恐懼和混亂，或是介入民主黨程序。」
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美國的「選舉人制度」是先由每一州的選民投票選出支持的候選人，哪一位候選人的得票數高，即可獲得該州的勝利，並拿下該州所有的「選舉人票」，正是「贏者全拿」的概念。
川普總統和民主黨總統候選人拜登29日首度當面辯論，備受矚目，不過目前尚未下定決心的選民並不多，在此情況下，兩人忘詞或說錯話等自損形象帶來的傷害，遠比對方可能的批評更嚴重；研究辯論歷史的學者和專家認為，兩人初步目標不是贏得辯論，而是不要輸。
川普總統擬在29日首場總統辯論中，猛批民主黨對手拜登與其家人，拜登深諳要避免上鉤或動怒，但民主黨人也擔心拜登辯論表現不穩。
川普總統將以民調落後的「挑戰者」，迎接29日的首場總統大選辯論；他在造勢活動猛攻民主黨候選人拜登的精神狀態，但偶爾玩起雙面手法，頻頻吹捧拜登，期望帶起大眾對他的期望，再等他在辯論站不住腳，遭川普狠狠修理。
川普總統上周散播可能干擾大選的諸多談話，但川普連任陣營其實早在一年前就開始儲備龐大律師團，應戰選後的司法問題。
「選舉人票」決定了候選人的勝負成敗，儘管有一方候選人得到較多的普選票數，只要他的選舉人得票數少於對方，就算是敗選。
自從2016年參選迄今遲遲不願公布的川普總統稅務紀錄，如今在紐約時報披露下曝光；紐時報導雖未指川普逃稅或違法，卻披露川普他透過各種手法避稅退稅的煉金術，可以讓他在18年內有11年完全未繳聯邦稅；川普的企業多半虧損，他利用頗具爭議手段，獲退稅7290萬元，因此遭到國稅局(IRS)查稅至今。以下是川普稅務相關要點：
紐約時報披露川普稅務紀錄的爭議後，民主黨候選人白登選舉陣營立即緊咬川普避稅爭議，推出最新一支競選廣告，拿川普所繳的750元與美國教師平均一年繳交聯邦稅7239元做為對比。
紐約時報報導，川普總統個人需償還總共4億2100萬元的個人債務，而且大部分債款在2024年前到期，若屆時川普連任，債主恐首次法拍現任總統資產；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)認為這構成國安問題，並質疑川普是否會因此受到債權國或個人影響。
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