因應大選可能沒結果 川普一年前開始儲備律師團

川普總統上周散播可能干擾大選的諸多談話，但川普連任陣營其實早在一年前就開始儲備龐大律師團，應戰選後的司法問題。

政治新聞網站「Politico」報導，三大法律公司的數十名律師都受雇於川普，團隊另在各地招募數千名律師志工和民調觀察員。

共和黨已準備事先寫好訴訟文件，若選舉結果相當接近或通訊投票機制出狀況，大選隔天就能提交法院。

在加州、紐約和伊利諾州等非搖擺州，律師被派往競爭較激烈的地區，接受當地選舉法的訓練。

約20人組成的律師團監督策略，聚焦17個關鍵州的選舉過程，其中又以賓州、威斯康辛州和密西根州為重。

共和黨全國委員會(RNC)形容此次選舉事務龐大，且為史上最大的法律準備工作，可能決定受新冠肺炎疫情苦惱的2020年大選贏家。

受疫情影響，今年預料會是史上最大規模的郵寄投票，但兩黨對於大選日後可能需要幾天或幾周才能完成計票的看法分歧；雙方對於如何及何時計票沒有共識，最終可能對簿公堂。

RNC首席顧問芮莫(Justin Riemer)說：「我們已耳聞許多準備工作和策略多時，將極盡所能確保選舉有秩序地進行，並應對民主黨試圖破壞選舉防護措施的陰謀。」

RNC與川普競選團隊及參眾兩院共和黨候選人合作，因應各州可能受疫情影響擴大郵寄投票，改變投票截止日期，以及是否主動寄發郵寄投票申請書給所有登記選民等。

兩黨準備打選後法律戰，投票專家則預期此次大選可能面臨比20年前還要複雜的情況，當年前總統布希和高爾於選後逾一個月仍爭論不休，最後由最高法院化解僵局。

不只共和黨準備打法律戰，民主黨也有所準備，但主要從教育選民和對抗外國政府介入或散播不實資訊等方面著手。

拜登競選陣營發言人格溫(Michael Gwin)說：「拜登陣營啟動史上最大的選民保護計畫，確保選舉順利進行並對抗川普陣營意圖製造的恐懼和混亂，或是介入民主黨程序。」

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